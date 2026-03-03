English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Rule Change: भारतातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकेने बदलला नियम, 1 एप्रिलपासून UPI वापरणाऱ्यांचं टेन्शन वाढणार...

Rule Change: भारतातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकेने बदलला नियम, 1 एप्रिलपासून UPI वापरणाऱ्यांचं टेन्शन वाढणार...

HDFC Bank Rule: एचडीएफसी बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, यूपीआय एटीएम विड्रॉल आता मासिक मोफत एटीएम व्यवहारांच्या मर्यादेत समाविष्ट असेल. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 3, 2026, 06:40 PM IST
Rule Change: भारतातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकेने बदलला नियम, 1 एप्रिलपासून UPI वापरणाऱ्यांचं टेन्शन वाढणार...
एचडीएफसी बॅंक नियम

HDFC Bank Rule: 1देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक असलेली एचडीएफसी बॅंक 1 एप्रिल 2026 पासून एक मोठा बदल करतेय. यूपीआयच्या माध्यमातून एटीएममधून पैसे काढण्यावर आता शुल्क लागू होणार आहे. पूर्वी हे शुल्क नव्हते, पण आता मासिक मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत हे गणले जाणार आहे. या बदलाचा ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम होणार आहे. विशेषतः जे वारंवार यूपीआय एटीएम वापरतात, त्यांच्यावर जास्त प्रभाव दिसेल. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमका बदल काय आहे?

एचडीएफसी बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, यूपीआय एटीएम विड्रॉल आता मासिक मोफत एटीएम व्यवहारांच्या मर्यादेत समाविष्ट असेल. पूर्वी यूपीआय विड्रॉल स्वतंत्र होते आणि त्यावर कोणतेही शुल्क नव्हते. आता, जर तुम्ही एचडीएफसीच्या एटीएमवरून यूपीआय वापरून पैसे काढले, तर ते तुमच्या मोफत मर्यादेत गणले जाईल. ही सुविधा ग्राहकांसाठी सोयीस्कर असते पण आता त्याची किंमत मोजावी लागेल. सर्व व्यवहार एकसमान करण्यासाठी हा नियम आहे. सध्या हे फक्त एचडीएफसीच्या एटीएमवर लागू असून इतर बँकांच्या एटीएमवर नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

एचडीएफसी ग्राहकांसाठी मोफत मर्यादा

जर तुमच्याकडे एचडीएफसी बँकेचे सेव्हिंग अकाऊंट असेल आणि तुम्ही एचडीएफसीच्या एटीएमवरून यूपीआय विड्रॉल करत असाल, तर तुम्हाला दरमहा 5 ट्रान्झाक्शन व्यवहार मिळतील. हे 5 व्यवहार ट्रान्झाक्शन शुल्क लागेल. ही मर्यादा बचत खात्यांसाठी आहे. सामान्य एटीएम विड्रॉल आणि यूपीआय विड्रॉल दोन्ही एकाच मर्यादेत येणार आहेत. म्हणजे जर तुम्ही 3 सामान्य विड्रॉल केले तर फक्त 2 यूपीआय विड्रॉल मोफत राहतील.

Gold Bracelet Cost: 2 तोळ्याचं सोन्याचं ब्रेसलेट बनवायला किती खर्च येईल? जाणून घ्या!

इतर बँकांच्या ग्राहकांसाठी मोफत मर्यादा

इतर बँकांच्या ग्राहकांसाठी नियम थोडे वेगळे आहेत. मेट्रो शहरांमध्ये (जसे मुंबई, दिल्ली) 3 मोफत व्यवहार मिळतील, तर नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये 5 मोफत व्यवहार. हे विड्रॉल एचडीएफसीच्या एटीएमवरून यूपीआय वापरून केले असतील. ही मर्यादा पार केल्यानंतर शुल्क लागेल. 

मर्यादेनंतर चार्ज किती?

मोफत मर्यादा संपल्यानंतर प्रत्येक यूपीआय एटीएम विड्रॉलवर 23 रुपये अधिक कर लागेल. हे शुल्क 1 एप्रिलपासून लागू होईल. उदाहरणार्थ, जर तुमची 5 मोफत व्यवहार संपले, तर सहावा व्यवहार 23 रुपये + जीएसटी इतका महाग पडेल. हे शुल्क फक्त एचडीएफसीच्या एटीएमवर लागू आहे. त्यामुळे आपल्या व्यवहारांची संख्या मोजून ठेवावी, असा सल्ला ग्राहकांना देण्यात येतोय.

अनलिमिटेड मोफत व्यवहार कोणासाठी?

काही करंट खात्यांसाठी हे शुल्क लागू नाही. त्यात बिझ लाइट+, बिझ प्रो+, बिझ अल्ट्रा+, बिझ एलीट+, फ्लेक्सी, प्लस, अॅक्टिव्ह, असेंट, मॅक्स अॅडव्हांटेज, मॅक्स, प्रोफेशनल, ईकॉम, एपेक्स, अल्टिमा, मर्चंट अॅडव्हांटेज प्लस, मर्चंट अॅडव्हांटेज, सुप्रीम, स्टार्टअप, स्मार्टअप मॅक्स, स्मार्टअप ग्रोथ आणि गिगा करंट खाते यांचा समावेश आहे. या खात्यांवर अनलिमिटेड मोफत व्यवहार मिळतील.

परदेशात  वेगळे शुल्क 

परदेशात एचडीएफसी एटीएम वापरल्यास वेगळे शुल्क आहे. नॉन-मॅनेज्ड सेगमेंटसाठी बॅलन्स चौकशीवर 25 रुपये + टॅक्स, विड्रॉलवर 125 रुपये + टॅक्स + 3.5% क्रॉस-करेंसी मार्कअप. मॅनेज्ड सेगमेंटसाठी विड्रॉलवर 110 रुपये + टॅक्स + 3.5% मार्कअप, बॅलन्स चौकशीवर 15 रुपये + टॅक्स. ग्राहकांनी बँकेच्या वेबसाइटवर किंवा शाखेत जाऊन आपल्या खात्याच्या प्रकारानुसार तपशील तपासावा. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा बदल असला तरी वारंवार विड्रॉल करणाऱ्यांसाठी तो महाग पडण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
HDFC Bank RuleUPI ATM WithdrawalUPI ATM Withdrawal ChargeHDFC Bank ATM Limits

इतर बातम्या

विराट - रोहित 'ऑन फादर्स ड्युटी', मैदानापासून दूर...

स्पोर्ट्स