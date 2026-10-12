Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमधील सर्वात मोठा घोटाळा; एकाच PAN कार्डवर 25,000 मालमत्तांची नोंदणी, 55000 कोटींचे व्यवहार

भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमधील सर्वात मोठा घोटाळा; एकाच PAN कार्डवर 25,000 मालमत्तांची नोंदणी, 55000 कोटींचे व्यवहार

भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे.  एकाच PAN कार्डवर तब्बल 25,000 मालमत्तांची नोंदणी झाली आहे. आयकर विभागाने केलेल्या चौकशीत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 12, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 04:05 PM IST
भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमधील सर्वात मोठा घोटाळा; एकाच PAN कार्डवर 25,000 मालमत्तांची नोंदणी, 55000 कोटींचे व्यवहार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ही लोकशाहीची हत्या आहे...' CJP आंदोलनावर अभिनेत्याची जोरदार टीका, पोस्ट व्हायरल
2
3
4
5