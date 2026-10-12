/भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमधील सर्वात मोठा घोटाळा; एकाच PAN कार्डवर 25,000 मालमत्तांची नोंदणी, 55000 कोटींचे व्यवहार

रिअल इस्टेट मार्केट : भारतात बँकिंग, शेअर मार्केट सर्वच क्षेत्रात अनेक घोटाळे होत असतात. आता भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमधील सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे, एकाच PAN कार्डवर 25,000 मालमत्तांची नोंदणी झाली आहे. तब्बल 55000 कोटींचे व्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. हरियाणाता हा घोटाळा झाला असून, आयकर विभागाने हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे.
हरियाणातील गुरुग्राममध्ये मालमत्ता खरेदीच्या नोंदणीत हा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. बादशाहपूर तहसीलमध्ये आयकर विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात धक्कादायक माहिती समोर आली. जवळपास 25,000 मालमत्तांच्या नोंदींमध्ये तफावत आढळली. यानंतर 55,000 कोटी रुपयांचे व्यवहार चौकशीच्या फेऱ्यात आले आहेत. यामध्ये गेल्या दोन वर्षांत अनेक जमिनींच्या नोंदणीसाठी एकाच पॅन क्रमांकाचा वापर केल्याचे उघडकीस आल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
मोठ्या रकमेच्या मालमत्ता व्यवहारांमधील तफावतींची चौकशी करण्यासाठी, चंदीगड येथील आयकर विभागाच्या संचालक, तपास आणि गुन्हेगारी गुप्तचर यांनी सात सदस्यीय पथक स्थापन केले आहे. ही समिती सध्या बादशाहपूर तहसील कार्यालयातील नोंदींची बारकाईने तपासणी करत आहे. आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 12,000 मालमत्तांशी संबंधित 15,000 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांची कोणतीही माहिती विभागाला मिळाली नव्हती. जेव्हा सुमारे 25,000 मालमत्तांशी संबंधित नोंदी तपासल्या गेल्या, तेव्हा त्यांना आढळले की हे व्यवहार एकतर विभागाला कळवण्यात आले नव्हते किंवा त्यात चुकीचे पॅन क्रमांक टाकण्यात आले होते. या मालमत्तांशी सुमारे 12,000 मालमत्ता जोडलेल्या होत्या. 55,000 कोटी रुपयांचे व्यवहार विभागाच्या नोंदींमध्ये अनियमितता आढळून आली असून, विसंगतीचे नेमके प्रमाण निश्चित करण्यासाठी विभाग त्यांची जुळवाजुळव केली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हरियाणा सरकारने मालमत्ता खरेदी विक्री संर्दभार्त काही नियम जारी केले आहेत. जेव्हा मालमत्तेचे व्यवहार 30 लाखांपेक्षा जास्त असतात, तेव्हा आयकर विभागाला त्याची माहिती देणे बंधनकारक असते. 'वित्तीय व्यवहारांचे विवरणपत्र' (Statement of Financial Transactions) दाखल केले जाते. हरियाणा सरकारने मे 2026 पर्यंतची एसएफटी (SFT) आकडेवारी उपलब्ध करून दिली असून, त्यावरून असे दिसून आले आहे की 140 तहसीलदारांनी त्यांचे रिटर्न वेळेच्या आधीच दाखल केले आहेत.'आर्थिक व्यवहारांचे विवरण'मुदतीपर्यंत १२० जणांनी त्यांचे अहवाल सादर केले होते.