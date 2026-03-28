जगातील सगळ्या देशांकडे मिळून नाही इतकं सोनं भारतीयांच्या घरात पडलंय, जर बाहेर काढलं तर एका झटक्यात अर्थव्यवस्था....

भारतात आजही सोनं आभूषण, परंपरा आणि सामाजिक प्रतिष्ठा म्हणून वापरलं जातं. सोन्याचा दर कितीही वाढला तरीही भारतीय सोन्यांची खरेदी करतात, असा आतापर्यंत तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. असं असताना भारतीयांच्या घरातील आणि मंदिरातील सोन्याचा वापर केला तर ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देऊ शकतं, असा अंदाज आहे की, भारतात जवळपास 50000 टन सोनं घरांमध्ये आणि मंदिरांमध्ये दडलेलं आहे. ज्याची मूळ किंमत ही 10000 अरब डॉलर आहे. मात्र आश्चर्याची बाब अशी आहे की, याचा मोठा भाग आजही ते औपचारिक वित्तीय प्रणालीच्या बाहेर आहे, म्हणजेच ते अर्थव्यवस्थेत सक्रिय भूमिका बजावू शकत नाही.
चौधरी यांच्या म्हणण्यांनुसार, सोन्याचे वित्तीयीकरणामुळे भारतसोन्याच्या आयातावर जे अवलंबून आहे ते कमी होईल. ज्यामुळे चालू खात्यातील तुटीवरील (CAD) दबाव थेट कमी होईल. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, देशाचा परकीय चलन खर्च कमी होईल आणि अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. महत्त्वाचं म्हणजे इंडस्ट्री डेटामधूनही याला दुजोरा मिळाला आहे.
रत्न आणि दागिने क्षेत्र आधीच देशाच्या एकूण वस्तूंच्या निर्यातीत सुमारे 15% योगदान देते आणि अंदाजे 50 लाख लोकांना रोजगार पुरवते. याचा अर्थ असा की, जर सोन्याचा या व्यवस्थेत समावेश झाला, तर या क्षेत्राची ताकद आणखी वाढू शकते.
NSE च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट याच्यामार्फत लोकं आपलं फिजिकल सोनं जमा करु शकतात. याच्या बदल्यात डिजिटल सर्टिफिकेट घेऊन ते शेअर्सप्रमाणे त्याचं ट्रेडिंग देखील करु शकतात. म्हणजे सोनं घरी ठेवण्याऐवजी तुम्ही तुमच्या सोन्यामधून पैसे कमावू शकतात. EGR च्या म्हणण्यांनुसार सोनं जमा केल्यावर 3 टक्के GST लागणार आहे. जे या सगळ्या प्रक्रियेत अडचण ठरु शकते. एक्सपर्टचं म्हणणं आहे की, जर हे टॅक्स कमी झालं किंवा पूर्णतः माफ केलं तर लोकं तात्काळ या सिस्टिमचा लाभ घेऊ शकतात.
सोन्याच्या किंमतीत दररोज झपाट्याने वाढ होत आहे. रेटिंग एजन्सी इक्रानुसार, गेल्या दोन वर्षांमध्ये, सोननं जवळपास 30 टक्क्यांनी महागलं आहे. मात्र असं असलं तरीही सोन्याच्या मागणी कमी झालेली नाही. तसेच सोन्यावर कर्ज घेण्याऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. हे जवळपास 1 लाख कोटींवरुन 4 लाख कोटी इतकं झालेलं आहे.
त्यामुळे भारतीयांनी घरात असलेलं सोनं योग्य प्रकारे बाजारात किंवा अर्थकारणात आणले तर फक्त गुंतवणुक किंवा फायदाच नाही तर ती देशाची खरी आर्थिक ताकद होऊ शकते. भारतीयांच्या घरातील सोनं हे अर्थकारणाचं गेमचेंजर ठरु शकतं.