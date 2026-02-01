English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • निर्मला सीतारामन देणार एक नाही 5 सरप्राइज... तुमच्या खिशात राहणार भरपूर पैसा; कसा समजून घ्या

निर्मला सीतारामन देणार एक नाही 5 सरप्राइज... तुमच्या खिशात राहणार भरपूर पैसा; कसा समजून घ्या

India Budget 2026 News 5 Expectations For Common Man: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज 2026 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. रविवारी अर्थसंकल्प मांडण्याची ही 1999 नंतरची दुसरीच वेळ असेल.

उर्वशी खोना | Updated: Feb 1, 2026, 07:45 AM IST
निर्मला सीतारामन देणार एक नाही 5 सरप्राइज... तुमच्या खिशात राहणार भरपूर पैसा; कसा समजून घ्या
अर्थसंकल्प दुपारी सादर होणार (प्रातिनिधिक फोटो)

India Budget 2026 News 5 Expectations For Common Man: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी, म्हणजेच आज देशाचा अर्थसंकल्प 2026 संसदेत सादर करणार आहेत. रविवारी अर्थसंकल्प मांडण्याची ही 1999 नंतरची दुसरीच वेळ असेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून अनेक क्षेत्रांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. सकारात्मक घोषणांची जनतेला अपेक्षा आहे. यापैकी कोणती पाच अशी क्षेत्रं आहेत जिथे सकारात्मक घोषणा होऊ शकतात आणि या घोषणा काय असू शकतील यावर नजर टाकूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

1) उत्पन्नकरात सवलतीची अपेक्षा

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य करदात्यांचे लक्ष इनकम टॅक्स सवलतींकडे आहे. मागील वर्षी सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर करमाफी दिली होती. तसेच, पगारदार कर्मचाऱ्यांना 75 हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन देण्यात आली होती.
आता करदात्यांची मागणी आहे की, ही करमाफी 12 लाखांवरून 14 लाखांपर्यंत वाढवावी.

2) NPS मध्ये सवलतीची अपेक्षा

इनकम टॅक्सव्यतिरिक्त नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्येही सवलतीची अपेक्षा आहे. सरकारने आधीच नॉन-गव्हर्नमेंट सेक्टरमधील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी 80 टक्के निधी काढण्याची परवानगी दिली आहे, तर उर्वरित 20 टक्के निधी अ‍ॅन्युटीसाठी राखीव ठेवण्यात येतो.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात NPS सवलत नवीन कर प्रणालीत समाविष्ट करावी, तसेच 80 टक्के निधी काढताना शून्य कर लागू करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

3) सोने-चांदीवरील आयात शुल्क कमी होणार?

सोने-चांदीच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांसाठी दागिने खरेदी करणे कठीण झाले आहे. याचा थेट परिणाम दागिन्यांच्या बाजारातील मागणीवर झाला आहे. म्हणूनच सरकारकडे मागणी आहे की, सोने-चांदीवरील आयात शुल्क कमी करावे, तसेच GST दरात कपात करावी. सध्या चांदीचा दर सुमारे 3 लाख रुपये, तर सोन्याचा दर 1.5 लाख रुपये प्रति युनिटच्या आसपास आहे.

4) शेतकऱ्यांना बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा

देशातील शेतकऱ्यांनाही यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम सध्या 6 हजार रुपये वार्षिक आहे, ती 12 हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी होत आहे. यासोबतच पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याचीही अपेक्षा आहे.

5) विमा क्षेत्रासाठी काय अपेक्षा?

अर्थसंकल्पातून विमा क्षेत्रालाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने यापूर्वीच विमा क्षेत्राला GST शून्य श्रेणीत आणले आहे आणि 100 टक्के FDI ला मंजुरी दिली आहे. आता ग्रामीण भागात जीवन व आरोग्य विमा पोहोचवण्यासाठी ठोस फ्रेमवर्क तयार केला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

About the Author

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
budgetbudget 2026union budgetnirmala sitharamanrailway budget news

इतर बातम्या

10 षटकार, 6 चौकार… ईशान किशनचा धडाकेबाज शतकाचा खेळ, भारताने...

स्पोर्ट्स