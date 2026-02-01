निर्मला सीतारामन देणार एक नाही 5 सरप्राइज... तुमच्या खिशात राहणार भरपूर पैसा; कसा समजून घ्या

India Budget 2026 News 5 Expectations For Common Man: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी, म्हणजेच आज देशाचा अर्थसंकल्प 2026 संसदेत सादर करणार आहेत. रविवारी अर्थसंकल्प मांडण्याची ही 1999 नंतरची दुसरीच वेळ असेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून अनेक क्षेत्रांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. सकारात्मक घोषणांची जनतेला अपेक्षा आहे. यापैकी कोणती पाच अशी क्षेत्रं आहेत जिथे सकारात्मक घोषणा होऊ शकतात आणि या घोषणा काय असू शकतील यावर नजर टाकूयात...
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य करदात्यांचे लक्ष इनकम टॅक्स सवलतींकडे आहे. मागील वर्षी सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर करमाफी दिली होती. तसेच, पगारदार कर्मचाऱ्यांना 75 हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन देण्यात आली होती.
आता करदात्यांची मागणी आहे की, ही करमाफी 12 लाखांवरून 14 लाखांपर्यंत वाढवावी.
इनकम टॅक्सव्यतिरिक्त नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्येही सवलतीची अपेक्षा आहे. सरकारने आधीच नॉन-गव्हर्नमेंट सेक्टरमधील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी 80 टक्के निधी काढण्याची परवानगी दिली आहे, तर उर्वरित 20 टक्के निधी अॅन्युटीसाठी राखीव ठेवण्यात येतो.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात NPS सवलत नवीन कर प्रणालीत समाविष्ट करावी, तसेच 80 टक्के निधी काढताना शून्य कर लागू करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सोने-चांदीच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांसाठी दागिने खरेदी करणे कठीण झाले आहे. याचा थेट परिणाम दागिन्यांच्या बाजारातील मागणीवर झाला आहे. म्हणूनच सरकारकडे मागणी आहे की, सोने-चांदीवरील आयात शुल्क कमी करावे, तसेच GST दरात कपात करावी. सध्या चांदीचा दर सुमारे 3 लाख रुपये, तर सोन्याचा दर 1.5 लाख रुपये प्रति युनिटच्या आसपास आहे.
देशातील शेतकऱ्यांनाही यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम सध्या 6 हजार रुपये वार्षिक आहे, ती 12 हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी होत आहे. यासोबतच पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याचीही अपेक्षा आहे.
अर्थसंकल्पातून विमा क्षेत्रालाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने यापूर्वीच विमा क्षेत्राला GST शून्य श्रेणीत आणले आहे आणि 100 टक्के FDI ला मंजुरी दिली आहे. आता ग्रामीण भागात जीवन व आरोग्य विमा पोहोचवण्यासाठी ठोस फ्रेमवर्क तयार केला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.