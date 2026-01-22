भारत यंदा 77 की 78 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार?

77th Or 78th Republic Day: दरवर्षी 26 जानेवारी रोजी भारतात प्रजासत्ताक दिन मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. हा दिवस भारतीय संविधान स्वीकारल्याची आणि भारताला पूर्ण प्रजासत्ताक म्हणून घोषित केल्याची आठवण करून देतो.
दरवर्षी, या वर्षी कोणता प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जात आहे याबद्दल लोक गोंधळलेले असतात. हा गोंधळ दूर करणे महत्वाचे आहे, कारण योग्य माहिती केवळ ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची नाही तर या दिवसाचे महत्त्व समजून घेण्यास देखील मदत करते. या निमित्ताने देशभर भव्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि ध्वजारोहण आयोजित केले जाते.
26 जानेवारी 1950 रोजी भारत पूर्ण प्रजासत्ताक झाला. या दिवशी भारतीय संविधान लागू झाले, ज्यामुळे नागरिकांना नवीन कायदेशीर आणि संवैधानिक अधिकार मिळाले. हा भारतीय लोकशाहीसाठी एक ऐतिहासिक दिवस मानला जातो. या दिवशी भारताने ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्यानंतर स्वतंत्र राज्याकडे निर्णायक पाऊल उचलले आणि संविधानाने आपल्या नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये सुनिश्चित केली.
राजधानी दिल्लीतील राष्ट्रीय महामार्गावर भव्य परेडने प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. त्यात भारताचे लष्करी सामर्थ्य, सांस्कृतिक वारसा आणि विविध राज्यांमधील चित्ररथांचे प्रदर्शन केले जाते. राष्ट्रपती तिरंगा ध्वज फडकावतात आणि देशभक्तीपर गाणी, मार्चपास्ट आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. या दिवशी शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातात, जे नागरिकांना त्यांचे हक्क आणि कर्तव्ये आठवतात.
भारताचा पहिला प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी 1950 रोजी साजरा करण्यात आला, ज्याला आपण पहिला प्रजासत्ताक दिन मानतो.
त्यानंतर, दरवर्षी 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जात आहे आणि ही संख्या वाढतच आहे.
कोणत्याही वर्षासाठी प्रजासत्ताक दिन शोधण्यासाठी, त्या वर्षातून फक्त 1949 वजा करा.
उदाहरणार्थ, 2026 मध्ये प्रजासत्ताक दिनांची संख्या शोधण्यासाठी, आपण 2026 - 1949 = 77 काढू.
याचा अर्थ असा की 77 वा प्रजासत्ताक दिन 2026 मध्ये साजरा केला जाईल.
त्याचप्रमाणे, जर आपण 2025 साठी गणना केली तर 2026-1949 = 76, म्हणजे 76 वा प्रजासत्ताक दिन 2025 मध्ये साजरा करण्यात आला.
याचा अर्थ असा की आपण सर्वजण या वर्षी आपला 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करू.
76 77 किंवा 78 जो प्रजासत्ताक दिन भारताने 2026 मध्ये साजरा केला
ही पद्धत प्रत्येक वर्षीचा प्रजासत्ताक दिन निश्चित करणे सोपे करते. फक्त लक्षात ठेवा की पहिला प्रजासत्ताक दिन 1950 मध्ये होता आणि त्यानंतर दरवर्षी त्याच क्रमाने संख्या वाढते. ही गणितीय पद्धत केवळ सोपी नाही तर प्रजासत्ताक दिनाबद्दलची ऐतिहासिक माहिती समजून घेण्यास देखील मदत करते.