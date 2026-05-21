/इस्रायलच्याही तंत्रज्ञानापुढं भारताची मजल; सीमेजवळ तयार होणार अभेद्य सुरक्षा कवच, कसं काम करणार यंत्रणा?

Siliguri Corridor Latest News : आखाती देशांमध्ये तणावाची परिस्थिती काही केल्या निवळण्याचं नाव घेत नाहीय. ही परिस्थिती आणखी भीषण होऊ नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न सुरू असले तरीही त्या प्रयत्नांना यश मिळताना दिसत नाहीय. दरम्यान इथं भारतातसुद्धा देशाच्या सीमाभागांमध्ये संरक्षणाच्या दृष्टीनं उचलली जाणारी पावलं बऱ्याच प्रश्नांना वाव देऊन जात आहेत. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार चीनकडून सातत्यानं सुरू असणाऱ्या खुरापती पाहता भारत सतर्क झाला आहे.
शेजारी राष्ट्राची असणारी वक्रदृष्टी पाहता सिलीगुडी इथं संरक्षण निकषांना यंत्रणेनं प्राधान्य दिलं आहे. ज्या कारणआमुळं पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतर होताच सुवेंदू सरकार यांनी सिलीगुडी कॉरिडोरशी संबंधित 7 रस्ते योजना केंद्राकडे सोपवल्या. ज्यामुळं आता या भागात केंद्र सरकारकडून रस्ते आणि रेल्वे मार्गांचा विकास अन् पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करून दिली जाईल. युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये इथं रणगाडे आणि तत्सम शस्त्रसाठासुद्धा पोहोचवता येईल याच अनुषंगानं इथं विकास केला जाऊ शकतो.
पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी कॉरिडोर प्रकल्पामध्ये 120 एकर भूखंड केंद्राकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. सीमाभागातील सुरक्षा, लष्करी खर्च आणि मूळ पायाभूत सुविधांच्या अनुषंगानं अनेक योजनांना यामुळं वाव मिळणार आहे. शिवाय चीनकडून पूर्वोत्तर भारताला असणारा धोका पाहता इथं देशाची भक्कम ढाल उभी करण्यासाठी मुख्य प्रवाहाशी या भागाला देशाशी जोडण्याला प्राधान्य दिलं जाईल.
सिलीगुड़ी कॉरिडोर हे ठिकाण नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश दरम्यान असणारा साधारण 60 किमी लांबीचा आणि 22 किमी रुंदीचा भूखंडवजा भाग. हा प्रदेश भारतातील आठ पूर्वोत्तर राज्यांना जोडणारा एकमेव भाग असून, इथून साधारण 5 कोटी नागरिक आणि या क्षेत्राचा 95 टक्के व्यवसाय होतो.
मात्र, हा भाग अतिशय अरुंद असल्या कारणानं पारंपरिक लष्करी हल्ले, गुप्त अभियानं किंवा रस्तेमार्गांचा विकास या मुद्द्यांमुळं हा भाग अनेकदा आव्हानं उभी करतो. तिबेटपाशी असणारा अतिशय संवेदनशील भाग, चुंबी खोरं, पूर्वोत्तर राज्य यांचा संपर्क तोडण्यासाठी अनेकदा शेजारी राष्ट्रानं प्रयत्न केले असून याच कारणामुळं हे ठिकाण अतिशय संवेदनशील ठरतं.
इथं अद्ययावत हवाई तळ विकसित करण्यासाठीची संधी भारतीय वायुदलासाठी महत्त्वाचं पाऊल ठरणार आहे. चीनकडून होणारी घुसखोरी आणि तत्सम कारवाईविरोधात उलचण्यात आलेलं हे मुख्य पाऊल ठले. जिथं प्रत्युत्तराची कारवाई अभियानं अधिक सोपी होतील. महत्त्वाचं म्हणजे, ज्याप्रमाणं शत्रूचा मारा परतवण्यासाठी इस्रायलमध्ये आयर्न डोम ही प्रणाची सक्रिय आहे. त्याच धर्तीवर आधारित काही आधुनिक तंत्रांच्या मगतीनं सिलीगुडी भागातून जाणारी बॉम्ब विरोधी भूमिगत रेल्वेसेवा उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. उत्तरेकडील बंगाल प्रांताला बिहारच्या किशनगंज आणि तत्सम भागाशी जोडण्यासाठी हे रेल्वे जाळं मदत करेल.
भूपृष्ठावरील पायाभूत सुविधांवर शत्रूनं मारा केला तरीही भूमिगत सेवा त्यानं प्रभावित होणार नाहीत आणि मुख्य प्रदेशापासून पूर्वोत्तर भारताशी संपर्क तुटणार नाही ज्यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत. परिणामी भारताची ही चाल चीनला धक्का देऊन जाणार असंच तज्ज्ञांचं मत आहे.