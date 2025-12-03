English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चिंतेत भर! चीनकडून LAC वर आत्मघातकी रोबोट तैनात? Viral Video नं एकच खळबळ, खरं काय खोटं काय?

India China LAC (Line of Actual Control) : भारतीय लष्कराच्या चिंतेत भर टाकणारा एक दावा नुकताच करण्यात आला असून, यामध्ये देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सायली पाटील | Updated: Dec 3, 2025, 11:06 AM IST
चिंतेत भर! चीनकडून LAC वर आत्मघातकी रोबोट तैनात? Viral Video नं एकच खळबळ, खरं काय खोटं काय?
india china clashes Chinese Spy Robot Spotted Near India Border Viral Video Sparks Alarming Speculation know details

India China LAC (Line of Actual Control) : भारताच्या सर्व सीमांच्या संरक्षणासाठी लष्कराच्या चिन्ही तुकड्या तैनात असून, शेजारी राष्ट्रांची वक्रदृष्टी आणि अनेक खुरापती हाणून पाडण्याची कामं या यंत्रणा करत असतात. मात्र याच यंत्रणांच्या चिंतेत आता काहीशी भर पडू शकते. कारण ठरत आहे ते म्हणजे आता केला जाणारा एक दावा. ज्यामध्ये एका व्हायरल व्हिडीओच्या आधारे असा दावा केला जात आहे जिथं, भारतीय सैनिकांनी LAC (Line of Actual Control) वर हेरगिरी करणारा एक आत्मघातकी रोबोट पाहिला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला असून, त्यामुळं अनेकांना धक्कासुद्धा बसला आहे. पाहताक्षणी हा व्हिडीओ पर्वतीय भागातील असल्याचं लक्षात येत असून तिथं एक मानवी आकृतीसम रोबोट चीनच्या भागात पाहायसा मिळत आहे. ज्यामुळं चीननं सीमेवर नजर ठेवण्यासाठी, गस्त घालण्यासाठी आता यंत्रमानवी तंत्राचा वापर केल्याच्या चर्चा जोर धरण्यास सुरुवात झाली आहे. 

व्हिडीओ सुरू होतो तोच Zoom नं. जिथं एक उभी आकृती पाहायला मिळते. आजुबाजूला पर्वतीय भाग दिसतो, ज्यामुळं ही आकृती एक प्रकारचा यंत्रमानवी गस्त घालणारा सैनिकवजा रोबो असून चीनच्या सैन्यातील तंत्राचा एक भाग असल्याचं लक्षात येतं. अनेक पोर्टलनं असा दावा केला आहे की हा पूर्णत: फंक्शनल रोबोच असून, भारतीय लष्कराच्या सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे. 

काय खरं काय खोटं? 

चीननं आत्मघातकी रोबो सीमेवर तैनात करणं ही बाब चर्चेचा विषय ठरत असली तरीही भारतीय सेना किंवा चीनकडून मात्र त्याबाबतची स्पष्टोक्ती देण्यात आलेली नाही. काहींच्या मते हा फक्त एक दगड किंवा एखादा स्टँड असून, ऑप्टीकल डिस्टॉर्शनचाच प्रतार असू शकतो. मात्र काहींच्या मते हा रोबोट असण्याची बाब नाकारता येत नाही. 

चीननं मागील काही वर्षांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेटेड सर्व्हेलन्स, ह्यूमनॉईड रोबोट अशा गोष्टींवर सातत्यानं काम सुरू ठेवलं असून, हा व्हिडीओ खरा असेल तर सीमा सुरक्षेतील हा एक सर्वात मोठा बदल आणि धोकाही ठरू शकतो. काही माध्यमांच्या वृत्तांनुसार चीनकडून डिसेंबर 2025 पासून विविध ठिकाणी रोबोट तैनात केले जाऊ शकतात, जे सीमेसमवेत व्यावसायिक भागांमध्येही देखरेखीचं काम करतील. दरम्यान सध्या नियंत्रण रेषेवर खरंच रोबोट तैनात आहे? असल्यास त्यावर भारतीय लष्कराची कशी तयारी आहे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
India ChinaIndia China BorderChinese spy robot videoLAC viral videoIndia-China border robot

इतर बातम्या

मुंबईच्या पोटात वाहतुकीचं नवं जाळं! भुयारी मेट्रोच्या खाली...

मुंबई बातम्या