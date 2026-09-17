/पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफवरील विंडफॉल टॅक्स घटला; आता इंधन स्वस्त होणार? जाणून घ्या

India fuel export duty: आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होत असलेल्या चढ-उतारांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) यांच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये कपात केली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, सुधारित दर 16 सप्टेंबरपासून पुढील पंधरवड्यासाठी लागू झाले आहेत. नव्या निर्णयानुसार, पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क 1 रुपयाने कमी करून 50 पैसे प्रति लिटर करण्यात आले आहे. डिझेलवरील एकूण शुल्क 25 रुपयांवरून 20 रुपये प्रति लिटर, तर ATF वरील शुल्क 19 रुपयांवरून 15 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे.
याआधी 1 सप्टेंबरच्या पुनरावलोकनात पेट्रोलवर 1.5 रुपये, डिझेलवर 25 रुपये आणि ATF वर 19 रुपये प्रति लिटर शुल्क निश्चित करण्यात आले होते.
डिझेलवरील शुल्कामध्ये यापूर्वी 24 रुपये प्रति लिटर स्पेशल अॅडिशनल एक्साइज ड्युटी (SAED) आणि 1 रुपया रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) यांचा समावेश होता. आता SAED 20 रुपये प्रति लिटर करण्यात आली असून RIC हटवण्यात आला आहे. सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या तसेच पेट्रोलियम उत्पादनांच्या सरासरी किमतींचा आढावा घेऊन दर 15 दिवसांनी या शुल्कांमध्ये बदल करते. त्यामुळे जागतिक बाजारातील परिस्थितीनुसार निर्यात शुल्कात वाढ किंवा कपात होऊ शकते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती अचानक वाढल्याने कंपन्यांना त्यांच्या नेहमीच्या नफ्यापेक्षा मोठा अतिरिक्त नफा मिळाल्यास सरकारकडून त्यावर विंडफॉल टॅक्स आकारला जातो. भारताने 27 मार्च 2026 पासून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर हे शुल्क लागू केले होते. पश्चिम आशियातील तणावाच्या काळात देशांतर्गत इंधनाचा पुरवठा सुरक्षित ठेवणे आणि मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होण्याला आळा घालणे हा त्यामागील उद्देश होता.
विंडफॉल टॅक्स हा प्रामुख्याने निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांवर लागू होणारा कर असल्याने त्यात कपात झाली म्हणून देशांतर्गत पेट्रोल किंवा डिझेलच्या किरकोळ किमती लगेच कमी होतीलच, असे नाही. मात्र, कराचा भार कमी झाल्याने भारतीय रिफायनर्ससाठी पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात तुलनेने अधिक फायदेशीर ठरू शकते. देशांतर्गत पंपावरील पेट्रोल-डिझेलच्या किमती मात्र कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमती, रुपया-डॉलर विनिमय दर, कर आणि तेल कंपन्यांच्या किंमत धोरणासह इतर घटकांवर अवलंबून राहतील.
एकूणच, सरकारने आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील बदल लक्षात घेऊन निर्यात शुल्काचा बोजा कमी केला असून, यामुळे देशातील तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.