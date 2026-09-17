Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफवरील विंडफॉल टॅक्स घटला; आता इंधन स्वस्त होणार? जाणून घ्या

पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफवरील विंडफॉल टॅक्स घटला; आता इंधन स्वस्त होणार? जाणून घ्या

windfall tax India: आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार लक्षात घेऊन भारत सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. आता याचा पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर नेमका काय परिणाम होत आहे हे जाणून घेऊयात. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 17, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:52 AM IST
पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफवरील विंडफॉल टॅक्स घटला; आता इंधन स्वस्त होणार? जाणून घ्या
Image Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
लालबागच्या राजाने पूर्ण केला सूर्यकुमार यादवचा नवस, सहकुटुंब दर्शन घेत क्रिकेटरने केला खुलासा
2
3
4
5