/युद्धाच्या झळा की आणखी काही? भारतात लॉकडाऊन लागलंच तर राज्य शासन कोणती पावलं उचलणार?

Measures to Deal with India Energy Crisis Will There be Lockdown : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ला केल्या क्षणापासून सुरू झालेलं युद्ध अद्याप थांबलेलं नाही. तितक्यातच आता जग एक नव्हे अनेक संकटांचा सामना करताना दिसत आहे.
Measures to Deal with India Energy Crisis Will There be Lockdown : फेब्रुवारी महिन्याचा शेवट हा एका भयंकर युद्धाच्या ठिणगीनं झाला. 28 फेब्रुवारीपासून इराण वर इस्रायल- अमेरिकेनं हल्ला केला आणि या हल्ल्याचं प्रत्युत्तर देत इराणनंही प्रचंड मोठा मारा केला. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारावर यामुळं थेट परिणाम दिसून आले आणि पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झालीय. ज्यामुळं अनेक देश संकटात दिसून आले. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते हा वणवा असाच भडकत राहिला तर, येत्या काळात भारतावरही त्याचा थेट परिणाम दिसून येऊ शकतो. जिथं तेल आणि गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती नाकारता येत नाही. मुख्य म्हणजे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या आवाहनांमध्येसुद्धा या भीतीचं सावट दिसून आलं. जिथं इंधन वापरावर मर्यादा आणण्याचा सल्लावजा इशारा त्यांनी दिला, तर इतरही अनेक सूचक वक्तव्यांनी सामान्यांच्या चिंतेत भर टाकली. (Iran- Israel America War)
तेल आणि गॅस पुरवठ्याची वस्तूस्थिती काय?
भारतात साधारण 85 टक्के कच्चं तेल हे आयात केलं जातं. याचा बहुतांश पुरवठा हा पश्चिम आशियातून होतो. देशात येणारा नैसर्गिक वायूचा 60 टक्के पुरवठा, एलपीजीचा 90 टक्के पुरवठासुद्धा याच मार्गानं होतो. मात्र, इराणमधील युद्धामुळं जगभरातील कच्च्या तेलाचे दर 100 अब्ज डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले असून, त्यामुळं तेल खरेदी करण्यात भारताला एक मोठी रक्कम मोजावी लागू शकते.
आखातामध्ये सुरु असणाऱ्या युद्धानं गंभीर वळण घेतल्यास या मार्गानं भारतात येणारा गॅस आणि तेलपुरवठा ठप्पही होऊ शकतो. याचे संकेत पंतप्रधानांनी अप्रत्यक्षरित्या देत नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर जपून करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सार्वजनिक प्रवास सुविधांचा अधिकाधिक वापर, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाईन मिटिंगला प्राधान्य अशा पर्यायांवर भर देण्याबातचं त्यांचं वक्तव्य किंवा मग सोनं खरेदीपासून परदेश प्रवास टाळण्यापर्यंतचा आवाहनवजा इशारा खूप काही सांगून जात आहे हे नाकारता येत नाही.
भारतात खरंच लॉकडाऊन लागणार?
पंतप्रधानांचं वक्तव्य पाहता आता भारतात खरंच लॉकडाऊन लागणार का? उर्जासंकट आणि इतर काही कारणांमुळं सरकार हा कठोर निर्णय घेणार का? हेच प्रश्न सातत्यानं उपस्थित होत आहेत. काहींनी या चर्चा हंटाव्हायरसच्या संसर्गाशी जोडला आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते हे कोणतंही आरोग्य संकट नसून, आर्थिक आणि उर्जा संकट आहे. अशा स्थितीत पूर्ण लॉकडाऊनची गरज नसली तरीही नियंत्रित उपायांनी हे संकट थोपवून धरता येऊ शकतं. यासाठी देशातील सर्वच राज्यांपुढं काही पर्याय आहेत ज्यांच्या अंमलबजावणीतून संकटाशी नियोजित पद्धतीनं सामना करता येऊ शकतो.
कोणत्या पर्यायांचा अवलंब करू शकतात देशातील राज्य?
अगदीच लॉकडाऊन नव्हे, मात्र काही गोष्टींवर निर्बंध लागू झाल्यास योग्य आराखड्यातून या संकटावर तोडगा निघू शकतो. ज्यामध्ये विजेच्या बचतीसाठी राज्यांकडून उर्जा संरक्षण उपक्रमांची आखणी केली जाऊ शकते. याशिवाय एसीचं तापमान 24-26 अंश सेल्सिअसदरम्यान ठेवून गरज नसल्यास विजेचे दिवे/ लाईट बंद करणं, काही प्रमाणात भारनियमन करणं, इलेक्ट्रीक वाहनांवर भर देत सौरउर्जेचा शक्य तितका जास्त वापर करणं अशा पर्यायांचा अवलंब राज्य शासन करू शकतात.
उद्योग क्षेत्रांमध्ये गरज नसलेल्या विभागांची कामं तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवण्याच्या सूचना राज्य शासनांकडून देता येऊ शकतात. शिवाय उत्पादन वाढवण्यासाठी रात्रपाळीमध्ये काम करम्याचाही एक पर्याय आहे. शाश्वत उर्जास्त्रोतांचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठीचा आराखडा यामध्ये सर्वच राज्यांची मदत करू शकतो. दैनंदिन प्रवासासाठी 'कार पुलिंग'पासून शेतीच्या कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझेल पंपऐवजी सौरपंपाचा वापर करण्याचं आवाहन शासन करू शकतं. याशिवाय राज्यातील इंधनसाठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी 24 तास एक यंत्रणा कार्यरत ठेवण्याचा एक पर्याय मदतीचा ठरू शकतो.
योग्य ताळमेळ संकटातून बाहेर काढू शकतो..
तज्ज्ञांच्या मते केंद्र आणि राज्य शासनांनी सुसूत्रतेनं आणि एकमेकांशी ताळमेळ साधून काम केल्यास या संकटातून बाहेर पडता येऊ शकतं. इथं समन्वय अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सतर्कता आणि सामूहिक प्रयत्नांसह पर्यावरण पूरक स्त्रोतांचा सर्वाधिक वापर भविष्याच्या दिशेनं टाकलेलं एक महत्त्वाचं आणि सकारात्मक पाऊल ठरेल. दरम्यान, सध्यातरी केंद्र सरकारनं कोणत्याही प्रकारच्या लॉकडाऊन किंवा तत्सम सूचनांही घोषणा केली नसून, या अफवा असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. इंधन पुरवठा मंत्री हरदीप सिंह पूरी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीसुद्धे हे देशव्यापी लॉकडाऊनच्या चर्चा तथ्यहिन असल्याचं स्पष्ट करत कोरोना काळासारखे कोणतेही निर्देश लागू नसल्याचं स्पष्ट केलं.