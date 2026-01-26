India EU Deal: भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये मोठा व्यापार करार! जाणून घ्या कोणत्या गाड्या होणार स्वस्त, भारतीयांना कोणते फायदे मिळणार?

India EU Deal: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) साठीच्या वाटाघाटी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. भारताने युरोपमधून आयात केलेल्या कारवरील शुल्कात लक्षणीय घट करण्याची मोठी ऑफर दिली आहे, ज्यामुळे कराराला अंतिम रूप देण्यास गती मिळू शकते. हा करार बऱ्याच काळापासून रखडलेला आहे. परंतु आता तो अंतिम होऊन त्यावर शिक्कामोर्तब होणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे.
भारत युरोपमधून आयात केलेल्या कारवर सध्या असणारा कर 110 टक्क्यांवरुन 40 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास तयार आहे. कालांतराने, काही उच्च-स्तरीय (प्रीमियम) कारसाठी हा कर 10 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. या बदलामुळे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, फोक्सवॅगन आणि ऑडी सारख्या युरोपीय कार भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त दरात आणि सहज उपलब्ध होतील. याआधी उच्च शुल्कामुळे या कार खूप महाग होत्या.
कापड, कपडे, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यासह भारतीय वस्तूंना युरोपमध्ये चांगली बाजारपेठ मिळेल आणि कमी दरही लागेल. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना लक्षणीय फायदा होईल. EU ला भारतात वाइन, स्पिरिट्स, काही सेवा आणि इतर क्षेत्रांची आयात करण्यात अधिक सुलभता हवी आहे. भारताने कुशल कामगारांसाठी गतिशीलता आणि कामगार-केंद्रित निर्यातीसाठी चांगल्या प्रतिसादाची मागणी केली आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील हा करार 20 वर्षांपासून रखडलेला होता. आता दोन्ही बाजूंनी राजकीय इच्छाशक्ती खूप मजबूत आहे. नवी दिल्लीत वाटाघाटी वेगाने सुरू आहेत. अनेक तांत्रिक प्रकरणं बंद झाली आहेत, फक्त काही संवेदनशील मुद्दे शिल्लक आहेत. जर या आठवड्यात तत्वतः करार झाला तर तो भारतातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेतील एक असेल. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा सध्या दिल्लीत आहेत. त्यांनी 26 जानेवारी 2026 रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली. यावेळी उच्चस्तरीय बैठका झाल्या आणि वातावरण खूप सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे.
भारतासाठी: अधिक गुंतवणूक येईल, निर्यात वाढेल आणि पुरवठा साखळी मजबूत होईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताला एक मजबूत स्थान मिळेल.
युरोपियन युनियनसाठी: भारतासारख्या मोठ्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठेत चांगली प्रवेश सुविधा उपलब्ध होईल. पुरवठा साखळी अधिक विश्वासार्ह होतील.
ग्राहकांसाठी: भारतात युरोपियन कार स्वस्त होतील आणि अधिक पर्याय उपलब्ध होतील.
तथापि, काही भारतीय उद्योग (ज्यांना पूर्वी उच्च शुल्काने संरक्षण देण्यात आले होते) वाढत्या स्पर्धेबद्दल चिंतित आहेत. म्हणून, संक्रमण कालावधी आणि सुरक्षा उपायांची मागणी केली जाऊ शकते. हा करार केवळ व्यापाराबद्दल नाही तर भारत आणि युरोपमधील सखोल आर्थिक संबंधांची सुरुवात आहे. जगभरातील पुरवठा साखळी बदलत आहेत आणि हा भारत-युरोपियन युनियन करार दोन्ही मजबूत करेल. यासंदर्भात लवकरच एक मोठी घोषणा केली जाऊ शकते.