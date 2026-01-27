India–EU Free Trade Agreement: भारत-युरोपमध्ये मोठा करार, कोणती उत्पादने होणार स्वस्त?

उर्वशी खोणा, झी मिडिया, दिल्ली: 2026 ते 2027 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. वाढती महागाई पाहता सर्वांचेच याकडे लक्ष लागले आहे. अशात कार लव्हर्ससाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आज 27 जानेवारी 2026 रोजी भारत आणि युरोपियन युनियन मध्ये एक ट्रेड करार झाला. या भारत-ईयू करारामुळे मद्य आणि लक्झरी कार स्वस्त होणार आहेत. अलिशान कार वरील कर 110 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात आले. याच सोबत इतर अनेक उत्पादनांचे करही कमी करण्यात आले आहेत.
भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये झालेल्या या करारात, युरोपमधून आयात केलेल्या अनेक उत्पादनांवरील अतिरिक्त कर काढून टाकण्यास आणि कमी करण्यावर सहमती झाली आहे. रसायने, विमाने, अंतराळ उपकरणे, वैद्यकीय उपकरणे यांवरील करही कमी करण्यात आले आहेत. तसेच वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिय उपकरणांवरही आता 90 टक्क्यांपर्यंत कर कमी करण्यात आले आहेत.
या करारामुळे युरोपमधून आयात केलेल्या अन्न उत्पादनांवरील कर कमी झाला आहे. ऑलिव्ह ऑइल, मार्जरीन आणि इतर वनस्पती तेले आता करमुक्त असतील. युरोपियन देशांमधून येणाऱ्या वाईनवर सध्या 150 टक्के कर आकारला जातो, हा कर 20-30 टक्के पर्यंत कमी केला जाईल. तसेच बिअरवरील कर 110 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल. तर, स्पिरिट्सवरील कर 40 टक्के असेल.
तसेच या करारातून युरोपियन कारवरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे. हे आयात शुल्क हळूहळू 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. याशिवाय दरवर्षी 2.5 लाख वाहनांचा कोटा निश्चित केला आहे. यंत्रसामग्रीवरील 44 टक्के आणि रसायनांवरील 22 टक्के कर देखील अक्षरशः काढून टाकले जातील. जवळजवळ सर्व विमाने आणि अवकाश-संबंधित उत्पादने आता शुल्कमुक्त असतील, ज्यामुळे भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राला लक्षणीय फायदा होणार आहे.
दरम्यान देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत बजेट सादर करतील. यावेळच्या बजेटचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, 1 फेब्रुवारी रोजी रविवार आहे आणि भारतीय बजेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रविवारी बजेट सादर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे हे 9 वे बजेट असणार आहे. तसेच रविवार असल्याळे शेअर बाजार सुरू राहणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष होते, मात्र बजेटमुळे या दिवशी शेअर बाजार व्यवहार सुरू ठेवण्याची शक्यता आहे.