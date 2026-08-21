/10 वर्षात पहिल्यांदाच भारतावर आली ही वेळ, साखरेच्या वाढत्या किंमतीनंतर केंद्राचा मोठा निर्णय;तुमच्यावर काय परिणाम?

देशात साखरेच्या दरांनी झपाट्याने वाढ घेतली असून आगामी सणासुदीच्या काळात मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. ही आयात 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत करता येणार आहे. जवळपास दशकभरानंतर भारताने अशा प्रकारे साखर आयातीला परवानगी दिली आहे. सरकारचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत पुरवठा वाढवून साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवणे हा आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार,टॅरीफ रेट कोट (TRQ) अंतर्गत 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेची आयात शून्य आयात शुल्कावर करता येणार आहे. ही सुविधा 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत लागू राहील. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.महत्त्वाचे म्हणजे ही सवलत कच्च्या साखरेसाठी आहे. पांढऱ्या किंवा रिफाइंड साखरेवरील आयात शुल्कात या निर्णयामुळे थेट बदल झालेला नाही.
गणेशोत्सव, दसरा आणि दिवाळीसह पुढील काही महिन्यांत साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. याच काळात देशातील उपलब्ध साठ्याबाबत चिंता निर्माण झाली आणि साखरेच्या किमती वेगाने वाढल्या.अलीकडच्या आठवड्यांत देशांतर्गत साखरेचे दर विक्रमी पातळीवर गेले आहेत. काही बाजारांमध्ये मागील दोन महिन्यांत किमती जवळपास 40 टक्क्यांनी वाढल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे मिठाई, पेय, खाद्यप्रक्रिया आणि इतर उद्योगांच्या खर्चावरही दबाव निर्माण झाला आहे.
भारत हा जगातील प्रमुख साखर उत्पादक देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनातून मागणी भागवण्याला सामान्यतः प्राधान्य दिले जाते. मात्र यावेळी वाढलेले दर आणि सणासुदीतील संभाव्य मागणी लक्षात घेऊन सरकारने आयातीचा मार्ग स्वीकारला आहे. विशेष म्हणजे जवळपास दशकभरानंतर प्रथमच भारताने कच्च्या साखरेच्या मोठ्या प्रमाणातील शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. यावरून सध्याच्या बाजारस्थितीबाबत सरकार किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते.
ही आयात सुविधा प्रत्येक व्यापाऱ्यासाठी खुली नसून निर्धारित अटी लागू आहेत. स्वतःची रिफायनिंग क्षमता असलेल्या साखर कारखाने आणि रिफायनर्सना या व्यवस्थेत सहभागी होता येणार आहे. संबंधित कंपन्यांना 21 ते 28 ऑगस्टदरम्यान अर्ज करता येणार असून, 15 ऑक्टोबरपर्यंत आयात करण्याची तयारी असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे आयात केलेली कच्ची साखर प्रक्रिया करून देशांतर्गत बाजारातील पुरवठा वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सरकारच्या निर्णयाचा सर्वात मोठा उद्देश ग्राहकांवरील वाढत्या किंमतींचा दबाव कमी करणे हा आहे. बाजारात अतिरिक्त साखर उपलब्ध झाल्यास पुरवठा आणि मागणीतील तफावत कमी होऊन दर स्थिर होण्याची शक्यता आहे. मात्र आयात केलेली साखर बाजारात पोहोचण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे या निर्णयानंतर लगेच किरकोळ बाजारातील दर मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. आयातीचा प्रत्यक्ष वेग, जागतिक साखरेचे दर, वाहतूक खर्च आणि देशांतर्गत मागणी यावर पुढील किंमतस्थिती अवलंबून असेल.
फक्त आयात करून सरकार थांबलेले नाही. वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांवर साठा मर्यादाही लागू करण्यात आली आहे. महिन्याला 10 टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या बल्क ग्राहकांना 1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबरदरम्यान केवळ 15 दिवसांच्या वापराइतकाच साठा ठेवता येणार आहे.यामध्ये मिठाई उत्पादक, शीतपेय कंपन्या, खाद्यप्रक्रिया उद्योग आणि अन्य संस्थात्मक खरेदीदारांचा समावेश होतो. साठेबाजी रोखून बाजारातील उपलब्धता कायम ठेवणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
शुल्कमुक्त आयातीमुळे देशांतर्गत साखर उत्पादकांवर स्पर्धेचा दबाव वाढू शकतो. बाजारात आयात केलेली कच्ची साखर उपलब्ध झाल्यास देशातील साखरेच्या किमतींवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा ग्राहकांना होऊ शकतो; मात्र साखर कंपन्यांच्या नफ्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. सरकारसमोर सध्या दोन उद्दिष्टांमध्ये संतुलन साधण्याचे आव्हान आहे—एकीकडे ग्राहकांना साखर योग्य दरात उपलब्ध करून देणे आणि दुसरीकडे देशातील साखर उद्योग व ऊस उत्पादकांच्या हिताचे संरक्षण करणे. त्यामुळे पुढील काही आठवडे साखरेच्या दरांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.