कर्जाची परतफेड करा; भारतीय कुटुंबाची 'साहेबांना' नोटीस, 109 वर्षांपूर्वी ब्रिटीशांनी किती रुपयांचं Loan घेतलेलं?

Viral News : ब्रिटीशांनी कोणा भारतीयाकडून कर्ज घेतलं आणि 109 वर्षे उलटून गेली तरीही ते कर्ज काही फेडलं नाही, याप्रकरणी काही ऐकलंय का? आजवर इतिहासातील अनेक घडामोडींवर चित्रपट किंवा तत्सम कलाकृतींच्या माध्यमातून उजेड टाकण्यात आला. अशीच एक घटना, असाच एक प्रसंग एकाएकी भारतीयांमध्ये प्रचंड प्रमाणात चर्चेत आहे. कारण ठरतंय ती म्हणजे एका कुटुंबानं थेट साहेबांना अर्थात ब्रिटीशांना बजावलेली नोटीस. (British Rule in india)
मध्य प्रदेशातील रुठिया कुटुंबानं केलेल्या दाव्यानुसार त्यांचे पूर्वज सेठ जुम्मा लाल रुठिया यांनी 109 वर्षांपूर्वी इंग्रजांना 35000 रुपये कर्ज स्वरुपात दिले होते. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजांनी देश सोडला आणि या कर्जाची परतफेड झालीच नाही. ज्यामुळं आजपर्यंत हे कर्ज फेडण्य़ात आलं नसल्यानं या कुटुंबानं आता थेट ब्रिटीशांनाच त्यासंदर्भातील नोटीस बजावली आहे.
रुठिया कुटुंबाकडे कर्जाचे जुने दस्तऐवज असून, त्याआधारे जुम्मा लाल यांचे नातू, विवेक रुठिया यांनी ब्रिटीश राजघराण्याला उद्देशून एक कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. कुटुंबाच्या दाव्यानुसार तेव्हा दिलेलं 35000 रुपयांचं कर्ज एक हे सध्याच्या कोटींहूनही अधिक आहे. विवेक यांच्या माहितीनुसार 1917 मध्ये ब्रिटीश सरकारला कर्ज दिल्यानंतर 1937 मध्ये त्यांचे आजोबा सेठ जुम्मा लाल यांचं निधन झालं आणि कर्जाचे कागदपत्र मानकचंद्र रुठिया यांना मृत्यूपत्रानुसार सुपूर्द करण्यात आले.
एका माध्यमसमुहाच्या वृत्तानुसार ब्रिटीश राजवटीदरम्यान रुठिया कुटुंबाकडून घेण्यात आलेलं 35000 चं हे कर्ज भोपाळ प्रांतातील व्यवस्थापकीय कामांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी घेण्यात आलं होतं. विवेक यांच्या माहितीनुसार आंतरराष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत ब्रिटीश सरकार हे कर्ज फेडण्यास बांधिल आहे.
इंदूर, सीहोर आणि भोपाळमध्ये बरीच संपत्ती रुठिया कुटुंबाच्या नावे असून, कुटुंबातील मंडळींना मात्र याची फार कल्पना नसून या मालमत्तेवर इतरांचाच ताबा असल्याचं म्हटलं जातं. ज्यामुळं संपत्ती, मालमत्तेसंदर्भातील अनेक प्रकरणं न्यायप्रविष्ठ असल्याची माहिती मिळते. सेठ जुम्मा लाल रुठिया हे भोपाळमध्ये त्या काळात नवाबानंतरचे सर्वात मोठे धनाढ्य व्यापारी होते. ब्रिटीशकाळात त्यांनी या साहेबांना कर्जही दिल्याचं सांगण्यात येतं. दरम्यान, राहिला मुद्दा रुठिया कुटुंबाला ब्रिटीशांकडून कर्जाचा परतावा मिळू शकतो का, तर याचं उत्तरही पाहा...
कादयेशी तरतुदींनुसार इंग्रजांकडून हे जुनं कर्ज परत घेणं शक्य तर आहे. मात्र न्यायालयापुढं सादर केल्या जाणाऱ्या पुराव्यांवरच ते अवलंबून असेल. ब्रिटीशांनी त्या काळात खरंच कर्ज घेतलं होतं असं सिद्ध झाल्यास आणि लिखित पुराव्यांमध्ये तथ्य असल्यास कर्जाऊ रकमेच्या परतफेडीसाठी दावा केला जाऊ शकतो.