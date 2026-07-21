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मोठी बातमी! भारतातील पहिल्या डेंग्यूच्या लसीला मंजुरी, 'या' वयोगटातील लोकांना घेता येणार

ड्र्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआय) ने ताकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडियाच्या क्यूडीईएनजीए लसीला बाजारात वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 21, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:44 AM IST
मोठी बातमी! भारतातील पहिल्या डेंग्यूच्या लसीला मंजुरी, 'या' वयोगटातील लोकांना घेता येणार
Image Credit: dengue vaccine (Photo: social Media)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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