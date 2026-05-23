/आठवड्याभरात ₹7,73,29,68,07,500 ने कमी झाला भारताचा खजिना; सोन्याचा साठाही घसरला; RBI ने सांगितली फॉरेक्स रिझर्व्हची स्थिती

India Gold Reserve: मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या घटत्या परकीय चलन साठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. भारताचा परकीय चलन साठा सुरक्षित राखण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील जनतेला पुढील एक वर्ष सोनं खरेदी करु नका असं आवाहन केलं आहे.
India Forex Reserves: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या घटत्या परकीय चलन साठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. भारताचा परकीय चलन साठा सुरक्षित राखण्याच्या उद्देशाने, पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील जनतेला पुढील एक वर्ष सोनं खरेदी करु नका असं आवाहन केलं आहे. रिझर्व्ह बँकेने भारताच्या चलन साठ्याबाबतचा रिपोर्ट जाहीर केला आहे. या रिपोर्टनुसार, भारताच्या परकीय चलन साठ्यात पुन्हा एकदा घट झाली आहे. 15 मे 2026 रोजी संपलेल्या आठवड्यात, भारताचा परकीय चलन साठा 8.09 अब्ज डॉलर्सने कमी होऊन 688.89 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकीय चलनसाठा वाचवण्यासाठी आवाहन करत असतानाही, त्यात घट झाली आहे. भारताचा परकीय चलन साठा कमी होऊन 688.894 अब्ज डॉलर्सवर आला आहे. याआधी, 8 मे रोजी संपणाऱ्या आठवड्यात, हा साठा 6.295 अब्ज डॉलर्सनी वाढून 696.988 अब्जांवर पोहोचला होता.
27 फेब्रुवारी रोजी, हा साठा 728.494 अब्ज डॉलर्सच्या सर्वकालीन उच्चांकावर होता. रुपयावर दबाव आल्यामुळे, परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करत डॉलर्सची विक्री करणे रिझर्व्ह बँकेला (RBI) आवश्यक ठरले. शिवाय, 11 मे पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना परकीय चलन वाचवण्याचे अनेकदा आवाहन केलं आहे. यामध्ये परदेश प्रवास टाळणे, इंधनाचा वापर मर्यादित करणे आणि एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सोने खरेदी करणे टाळणे यांचा समावेश आहे.
परकीय चलन साठ्याचा सर्वात मोठा भाग परकीय चलन मालमत्तेचा (FCA) आहे. FCA कमी होऊन 545.90 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचलं आहे. दरम्यान, सोन्याच्या साठ्यातही घट दिसून आली आहे. भारताचा सोन्याचा साठा 1.54 अब्ज डॉलर्सनी कमी होऊन 119.32 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. सोन्याव्यतिरिक्त, स्पेशल ड्रॉइंग राइड्समध्ये 49 मिलियन डॉलर्सची घट झाली. तर 'आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी' (IMF) कडे असलेला साठा 25 मिलियन डॉलर्सनी कमी झाला.
घसरणारा रुपया आणि महागड्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्याला मोठा धक्का बसत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारताचे आयात बिल वाढत आहे. कोणत्याही देशासाठी, त्याचा परकीय चलन साठा हे त्या देशाच्या आर्थिक सामर्थ्याचे ताकद असते. हा साठा देशाला आर्थिक स्थिरता प्रदान करतो, तसंच आयातीची देयके चुकवण्यात आणि परकीय कर्जाची परतफेड करण्यात मदत करतो.