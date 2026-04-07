  • Marathi News
  • भारताला असा खजिना सापडला की पुढच्या 700 वर्षांची चिंता मिटली! 50 अब्ज खर्चाचे काम फक्त 90 कोटी रुपयांत होणार

भारताला असा खजिना सापडला की पुढच्या 700 वर्षांची चिंता मिटली! 50 अब्ज खर्चाचे काम फक्त 90 कोटी रुपयांत होणार

भारताला असा खजिना सापडला की पुढच्या 700 वर्षांची चिंता मिटली आहे. भारताने आपल्या सर्वात प्रगत अणुभट्टी, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिअॅक्टर (PFBR) च्या माध्यमातून एक मैलाचा दगड गाठला आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Apr 7, 2026, 11:18 PM IST
भारताला असा खजिना सापडला की पुढच्या 700 वर्षांची चिंता मिटली! 50 अब्ज खर्चाचे काम फक्त 90 कोटी रुपयांत होणार

India Thorium Based Fast Breeder Reactor Success Story: इस्रायल-अमेरिका आणि इराण युद्धामुळे जगात  तणाव निर्माण झाला आहे.  संपूर्ण जगात उर्जा संकट निर्माण झाले आहे. अशातच भारताला असा खजिना सापडला की पुढच्या 700 वर्षांची चिंता मिटली आहे. 50 अब्ज खर्चाचे काम फक्त 90 कोटी रुपयांत होणार आहे. भारताने आपल्या सर्वात प्रगत अणुभट्टी, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिअॅक्टर (PFBR) च्या माध्यमातून एक मैलाचा दगड गाठला आहे.  अणुऊर्जा क्षेत्रात भारताचे आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे.  तामिळनाडूच्या कल्पक्कम येथे असलेली PFBR अणुभट्टी क्रिटिकॅलिटी टप्प्यावर पोहोचली आहे. भारत आता अणुऊर्जेसाठी इंधनाकरिता इतर देशांवर अवलंबून राहणार नाही. भारत एक जागतिक अणुमहाशक्ती म्हणून उदयास येणार आहे.

भारताने कल्पक्कम येथील आपल्या स्वदेशी 500 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिअॅक्टरची (PFBR) क्रिटिकॅलिटी गाठून एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. ज्यामुळे भारताच्या तीन-टप्प्यांच्या अणुकार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश झाला आहे. भारताच्या विशाल थोरियम साठ्यामुळे भारत ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणार आहे. 

थोरियम 232 म्हणजे काय?

थोरियम 232 हा एक सौम्य किरणोत्सर्गी नैसर्गिक धातू आहे. पृथ्वीवर युरेनियमपेक्षा थेरियम तीन पटीने अधिक प्रमाणात आढळतो. हे थेट इंधन नाही, परंतु अणुभट्टीमध्ये न्यूट्रॉन शोषल्यानंतर त्याचे विखंडनक्षम युरेनियम-233 मध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते, ज्यामुळे तो ऊर्जेचा एक प्रचंड स्रोत बनतो.
कल्पक्कम पीएफबीआरने क्रिटिकॅलिटी गाठल्याने भारताच्या तीन-टप्प्यांच्या अणुकार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात झाली आहे. ही अणुभट्टी तिच्या वापरापेक्षा जास्त इंधन निर्माण करण्यास सक्षम आहे. यामुळे भारताला आपल्या थोरियमच्या मोठ्या साठ्याचा वापर करणे, ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे शक्य होईल आणि रशियानंतर व्यावसायिक फास्ट ब्रीडर तंत्रज्ञान असलेला भारत जगातील दुसरा देश बनेल.

ब्रीडर तंत्रज्ञान, इंधन संपणार नाही, ते वाढत जाईल. या पीएफबीआर अणुभट्टीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य त्याच्या नावातच आहे. पारंपरिक अणुभट्ट्या युरेनियम इंधन म्हणून जाळून ऊर्जा निर्माण करतात, तर ही अणुभट्टी केवळ ऊर्जाच निर्माण करत नाही, तर नवीन इंधनही तयार करते. ती वापरत असलेल्या (प्लुटोनियम-233) इंधनापेक्षा जास्त नवीन इंधन (प्लुटोनियम-२239) तयार करते. यामुळे भारताकडे भविष्यासाठी अणुइंधनाचा कधीही न संपणारा साठा असेल याची खात्री होईल. 

सध्याच्या ऊर्जा वापराच्या दराने, भारताचे थोरियम साठे देशाला 700 वर्षांहून अधिक काळ ऊर्जा पुरवू शकतात. बहुतेक अणुऊर्जेवर चालणारे देश युरेनियमवर अवलंबून आहेत, ज्याचे इंधन फक्त 80ते 100 वर्षे पुरेल इतकेच शिल्लक आहे, तर भारताकडे खजिना आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

