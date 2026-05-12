/भारतात किती दिवस पुरेल इतकं पेट्रोल शिल्लक? मोदी सरकारने सांगितला Exact आकडा, एका देशात 30 टक्के पंप बंद

India Fuel Stock 2026 Latest Update: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी, 10 मे रोजी तेलंगणमध्ये आणि सोमवारी, 11 मे रोजी गुजरातमध्ये देशातील इंधन टंचाईसंदर्भात भाष्य केल्याने देशभरामध्ये सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी पुरवठ्याची चर्चा आहे. मोदींनी दोन दिवसांत दोनदा जाहीर भाषणांमधून इंधन बचतीचे आवाहन केले आहे. लोकांनी घरून काम करावे आणि ऑनलाइन शाळा सुरू करण्याचा सल्लाही मोदींनी दिला आहे. अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांनीही या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला असून मोदींनी मांडलेल्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे.
सर्वसामान्यांना वेगळं टेन्शन
केंद्रीय नेतृत्वाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे देशातील तेल संकटाबद्दल सर्वसामान्यांमध्येही जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, इंधन टंचाई असताना प्रत्येक नागरिकाला ठराविक प्रमाणातच इंधन पुरवण्याची कोटा पद्धत लागू होण्याच्या शक्यतांचाही दबक्या आवाजात चर्चा असतानाच, सरकारने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे. देशात पुरेसे इंधन आहे असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर लक्षणीय परिणाम झालेला असतानाच त्याची झळ आता भारतीयांना बसण्याची दाट शक्यता आहे. अशावेळी केंद्रामधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कोटा सिस्टीम लागू करण्यासंदर्भात आणि देशात किती इंधन शिल्लक आहे याबद्दल नेमकं काय म्हटलंय पाहूयात...
इंधन रेशनिंग म्हणजे काय?
इंधन रेशनिंग पद्धतीमध्ये सत्तेत असलेलं सरकार पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅसच्या विक्रीवर मर्यादा घालते. जेव्हा तेलाची कमतरता असते किंवा अंतरराष्ट्रीय पातळीवर किमती लक्षणीयरीत्या वाढतात, तेव्हा सरकार प्रति व्यक्ती किंवा प्रति वाहन प्रति दिन किंवा प्रति महिना इंधनाच्या प्रमाणावर मर्यादा घालणारे नियम ठरवते. या ठरलेल्या नियमांप्रमाणेच इंधनाचं वितरण केलं जातं. या रेशनिंग यंत्रणेचा उद्देश अनावश्यक खर्च टाळणे आणि प्रत्येकाला पुरेसे इंधन उपलब्ध होईल याची खात्री करणे इतकाच असतो. ज्याप्रमाणे रेशन कार्डद्वारे धान्याचे किंवा पूर्वी रॉकेलचे वितरण केले जायचे, त्याचप्रमाणे तुटवडा निर्माण होईल या विचाराने घाबरून होणारी इंधनाची अतिरिक्त खरेदी टाळण्यासाठी तेल आणि इंधन विक्रीसंदर्भातही कोटा निश्चित केला जातो.
भारतात इंधन विक्रीसंदर्भात कोटा लागू होईल का?
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, पेट्रोलियम मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोमवारी भारतात इंधनासंदर्भातील कोटा सिस्टीम लागू होऊ शकते का यासंदर्भात भाष्य केलं. इंधन पुरवठ्यासाठी रेशनिंग पद्धत लागू करण्याची किंवा कोटा लागू करण्याची भारत सरकारचा सध्या तरी कोणतीही विचार नसल्याचं, या अधिकाऱ्याने नमूद केलं आहे. पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या (सीआयआय) वार्षिक व्यावसायिक परिषदेमध्ये इंधनासंदर्भात निर्माण झालेल्या भीतीच्या वातावरणावरुन मतप्रदर्शन केलं आहे. "इंधन तुटवड्यासंदर्भात घाबरण्याची गरज नाही. आपल्याकडे इंधनाचा पुरेसा पुरवठा आहे. रेशनिंग सिस्टीम आता लागू होणार नाहीये आणि भविष्यातही असा काही विचार नाहीये," असं मित्तल यांनी स्पष्ट केलं आहे.
भारताने उपाययोजना म्हणून काय केलंय?
सरकारने ऊर्जा पुरवठ्याच्या साखळीमधील म्हणजेच तेल वाहून नेणारी मालवाहू जहाजे मिळवली आहेत. विद्यमान पुरवठादारांकडून भारताने खरेदी वाढवली आहे. तसेच, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्यासारख्या वित्तीय उपाययोजनांद्वारे सरकारने आतापर्यंत दरवाढीचा धक्काही पचवला असल्याचं नमूद करायला मित्तल विसरले नाहीत.
भारताकडे किती दिवसांचा पेट्रोल आणि एलपीजीचा साठा आहे?
कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेतील 67 दिवसांच्या व्यत्ययादरम्यान भारताने सुमारे 60 दिवसांचा इंधन साठा आणि सुमारे 45 दिवसांचा एलपीजी साठा कायम ठेवला आहे, अशी माहिती मित्तल यांनी दिली आहे. मध्य-पूर्वेतील संकटानंतर आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये वाढ होऊनही, भारतात पेट्रोल आणि डिझेल दोन वर्षांपूर्वीच्याच दराने विकले जात आहे. इंधन आणि कच्च्या तेल्याच्या खरेदी खर्चात 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ होऊनही सर्वसामान्यांसाठी इंधनाच्या किमती स्थिर राहिल्याने पेट्रोलियम कंपन्यांना दररोज 1 हजार कोटी ते 1200 कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे.
या देशांमधील कठोर नियम
श्रीलंका, म्यानमार आणि बांगलादेशसह अनेक देशांनी इंधन रेशनिंग किंवा इंधन विक्रीवर नियंत्रणासारख्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत. अगदी उहारणासहीत सांगायचं झाल्यास, श्रीलंकेतही अशीच राष्ट्रीय इंधन पास (क्यूआर) प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. प्रवासी कारला आठवड्याला 25 लिटर आणि मोटरसायकलला 5 लिटर इंधनाची परवानगी श्रीलंकन सरकारने दिली आहे. दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये प्रत्येक वाहनासाठी इंधन वापराची मर्यादा अंदाजे पाच लिटर इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
युरोपीयन देशांमध्ये काय स्थिती?
फ्रान्सच्या काही भागांमध्ये क्यूआर कोड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या नव्या नियमामुळे फ्रान्समध्ये प्रत्येक वाहनाला आठवड्याला फक्त 15 ते 20 लिटर इंधन मिळू शकते. जर्मनीमध्ये, काही भागांमध्ये एका वेळी फक्त 10 लिटर पेट्रोल खरेदी करण्याची परवानगी आहे. स्लोव्हेनियामध्ये सामान्य वाहनचालकांना आता आठवड्याला 50 लिटर पेट्रोल/डिझेलची मर्यादा घालण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही मर्यादा 200 लिटर आहे.
'या' देशात 30 टक्के पेट्रोल पंप बंद
याव्यतिरिक्त, म्यानमारने सम-विषम पद्धत इंधन विक्री केली जात आहे. स्लोव्हाकियानेही कोटा लागू केला आहे. कंबोडियामध्ये इंधनाच्या तुटवड्यामुळे सुमारे 30 टक्के पेट्रोल पंप बंद करण्यात आले आहेत.