Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /दहशतवादाचे परिणाम भोगावे लागतील, शाहबाज शरीफ यांच्या संयुक्त राष्ट्रांतील भाषणाला भारताचे सडेतोड प्रत्युत्तर

'दहशतवादाचे परिणाम भोगावे लागतील', शाहबाज शरीफ यांच्या संयुक्त राष्ट्रांतील भाषणाला भारताचे सडेतोड प्रत्युत्तर

काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करताना, शरीफ यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून भारतासोबतच्या 2025 मधील संघर्षात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वेळेत हस्तक्षेप केल्याचे सांगत त्यांना श्रेय दिले. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 26, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 10:41 AM IST
'दहशतवादाचे परिणाम भोगावे लागतील', शाहबाज शरीफ यांच्या संयुक्त राष्ट्रांतील भाषणाला भारताचे सडेतोड प्रत्युत्तर

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'माझ्या मुलाला फासावर लटकवा', बलात्कार प्रकरणी बडतर्फ पोलीस शैलेश पाटीलच्या आईनेच केली मागणी, 'त्याने अनेक मुलींचे...'
2
3
4
5