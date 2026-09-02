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'रीलस्टार मोदींना दररोज वाढणाऱ्या महागाईची नवी...', 'मोदींच्या अर्थ थापा' म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'जनता आता...'

रुपयाचा सातत्याने घसरणारा आणि बेरोजगारांचा वाढत जाणारा आकडा मोदींनी अस्वस्थ करत नाही, असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं पंतप्रधानांनी पोस्ट केलेल्या रीलवरुन टोला लगावताना म्हटलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 02, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:45 AM IST
'रीलस्टार मोदींना दररोज वाढणाऱ्या महागाईची नवी...', 'मोदींच्या अर्थ थापा' म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'जनता आता...'
Image Credit: मोदींनी अर्थव्यवस्थेसंदर्भात केलेल्या दाव्यावरुन निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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