English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
India GK : भारतातील कोणत्या राज्यात सुरु झाले दारुचे पहिले दुकान? कुणी आणि का सुरु केले हे दुकान? जाणून शॉक व्हाल

भारतातील कोणत्या राज्यात पहिले दारुचे दुकान सुरु झाले? कुणी आणि का सुरु केले हे दुकान? जाणून घेऊया भारतातील दारुच्या दुकानाचा इतिहास. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 21, 2026, 05:36 PM IST
First Liquor Store In India : प्रत्येक नाक्यावर, प्रत्येक चौकात अगदी कानाकोपऱ्यात दारुची दुकाने पहायला मिळतात.  भारतात हजारो दारुची दुकाने आहेत. पण तुम्हाला माहित आहे का  भारतातील कोणत्या राज्यात दारुचे पहिले  दुकान सुरु झाले? कुणी  आणि का सुरु केले हे दुकान? जाणून शॉक व्हाल.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतात मद्यपान करणाऱ्यांचा इतिहास फार जुना आहे. अगदी पौराणिक काळात देखील मद्याचा सोमरस असा उल्लेख आढळतो. पूर्वीच्या काळात भारतात दारु स्थानिक पातळीवर महुआ, ताडी किंवा हंडिया अशी विकली जायची. प्रांतानुसार मद्याचे स्वरुप वेगळे होते. मात्र, ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर संपूर्ण चित्र बदलले. स्थानिक पातळीवर विकले जाणारे मद्य दुकानांमध्ये दारु म्हणून विकले जाऊ लागले. ब्रिटिशांनीच भारतात दारुची दुकाने सुरु केली.  यानंतर दारू विक्रीची पद्धत प्रस्थापित झाली. 

1760 साली भारतातील पहिले दारुचे दुकान सुरु करण्यात आले.  ब्रिटिशांनी कोलकाता येथे पहिले दारूचे दुकान उघडले. त्यावेळी रॉबर्ट क्लाइव्ह गव्हर्नर होते आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रभाव वाढत होता. या दुकानात कंपनीचे सैनिक आणि अधिकारी यांना सहज दारु उपलब्ध व्हावी म्हणून सुरु करण्यात आले होते.
 व्यवसायाच्या हेतूने दुकान सुरु करण्यात आले नव्हते. 

भारतीयांना दारुचे व्यसन लावले

अनेक इतिहासकार आणि लोककथांनुसार अनेक कारणे समोर आली आहेत.  ब्रिटिशांनी भारतीयांची एकता तोडण्यासाठी आणि त्यांची स्वातंत्र्याची भावना कमकुवत करण्यासाठी त्यांना मुद्दाम दारूचे व्यसन लागावे म्हणून दारुची दुकाने सुरु केली.  ब्रिटिश राजवटीच्या काळातील एका नियामक दस्तऐवजानुसार, त्या काळी कोलकाता हे ब्रिटिश व्यापाराचे केंद्र होते. बंदराजवळ हे दुकान उघडले. येथे  युरोपियन मद्य आणि स्थानिक अरॅक विकले जात होते. हळूहळू, भारतीय लोक या मद्याकडे आकर्षित झाले. यानंतर दारूच्या बाजारपेठेचा विस्तार झाला. बघता बघता अनेक भारतीयांना दारुचे व्यसन नाही तर वेड लागले. 
प्राचीन ग्रंथांमध्ये आढळतो सोमरसाचा उल्लेख 

भारतात दारू पिण्याची परंपरा हजारो वर्षे जुनी 

भारतात दारू पिण्याची परंपरा हजारो वर्षे जुनी आहे. प्राचीन ग्रंथांमध्ये सोमरसाचा उल्लेख आढळतो, पण तो धार्मिक आणि औषधी कारणांसाठी होता. कर आकारणी आणि नियंत्रणाच्या धोरणाचा भाग म्हणून ब्रिटिशांनी आधुनिक दुकानासारखी पद्धत सुरू केली. प्रचलित ऐतिहासिक दाव्यांनुसार, सैनिकांना अतिमद्यपान करण्यापासून रोखण्यासाठी 1782 मध्ये कलकत्त्याच्या आसपासची काही दुकाने नंतर बंद करण्यात आली. तरीही हा व्यवसाय तेजीत आला.  देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये दारुचे दुकाने सुरु झाली. 1805 मध्ये कानपूरमध्ये पहिला दारुचा कारखाना सुरु करण्यात आला. ही देशातील पहिली रम तयार करणारी ब्रिटिश दारूभट्टी होती. यानंतर 1847 साली महाराष्ट्रातील नाशिक येथेही दारुचे दुकान सुरु झाले.  हे दुकान देखील सर्वात जुने दारुचे दुकान मानले जाते. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
India GKwhich state of India the first liquor shopभारतातील पहिले दारुचे दुकानदारुचे दुकान कलकत्तामहुआ

