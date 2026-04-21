India GK : भारतातील कोणत्या राज्यात सुरु झाले दारुचे पहिले दुकान? कुणी आणि का सुरु केले हे दुकान? जाणून शॉक व्हाल

First Liquor Store In India : प्रत्येक नाक्यावर, प्रत्येक चौकात अगदी कानाकोपऱ्यात दारुची दुकाने पहायला मिळतात. भारतात हजारो दारुची दुकाने आहेत. पण तुम्हाला माहित आहे का भारतातील कोणत्या राज्यात दारुचे पहिले दुकान सुरु झाले? कुणी आणि का सुरु केले हे दुकान? जाणून शॉक व्हाल.
भारतात मद्यपान करणाऱ्यांचा इतिहास फार जुना आहे. अगदी पौराणिक काळात देखील मद्याचा सोमरस असा उल्लेख आढळतो. पूर्वीच्या काळात भारतात दारु स्थानिक पातळीवर महुआ, ताडी किंवा हंडिया अशी विकली जायची. प्रांतानुसार मद्याचे स्वरुप वेगळे होते. मात्र, ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर संपूर्ण चित्र बदलले. स्थानिक पातळीवर विकले जाणारे मद्य दुकानांमध्ये दारु म्हणून विकले जाऊ लागले. ब्रिटिशांनीच भारतात दारुची दुकाने सुरु केली. यानंतर दारू विक्रीची पद्धत प्रस्थापित झाली.
1760 साली भारतातील पहिले दारुचे दुकान सुरु करण्यात आले. ब्रिटिशांनी कोलकाता येथे पहिले दारूचे दुकान उघडले. त्यावेळी रॉबर्ट क्लाइव्ह गव्हर्नर होते आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रभाव वाढत होता. या दुकानात कंपनीचे सैनिक आणि अधिकारी यांना सहज दारु उपलब्ध व्हावी म्हणून सुरु करण्यात आले होते.
व्यवसायाच्या हेतूने दुकान सुरु करण्यात आले नव्हते.
अनेक इतिहासकार आणि लोककथांनुसार अनेक कारणे समोर आली आहेत. ब्रिटिशांनी भारतीयांची एकता तोडण्यासाठी आणि त्यांची स्वातंत्र्याची भावना कमकुवत करण्यासाठी त्यांना मुद्दाम दारूचे व्यसन लागावे म्हणून दारुची दुकाने सुरु केली. ब्रिटिश राजवटीच्या काळातील एका नियामक दस्तऐवजानुसार, त्या काळी कोलकाता हे ब्रिटिश व्यापाराचे केंद्र होते. बंदराजवळ हे दुकान उघडले. येथे युरोपियन मद्य आणि स्थानिक अरॅक विकले जात होते. हळूहळू, भारतीय लोक या मद्याकडे आकर्षित झाले. यानंतर दारूच्या बाजारपेठेचा विस्तार झाला. बघता बघता अनेक भारतीयांना दारुचे व्यसन नाही तर वेड लागले.
प्राचीन ग्रंथांमध्ये आढळतो सोमरसाचा उल्लेख
भारतात दारू पिण्याची परंपरा हजारो वर्षे जुनी आहे. प्राचीन ग्रंथांमध्ये सोमरसाचा उल्लेख आढळतो, पण तो धार्मिक आणि औषधी कारणांसाठी होता. कर आकारणी आणि नियंत्रणाच्या धोरणाचा भाग म्हणून ब्रिटिशांनी आधुनिक दुकानासारखी पद्धत सुरू केली. प्रचलित ऐतिहासिक दाव्यांनुसार, सैनिकांना अतिमद्यपान करण्यापासून रोखण्यासाठी 1782 मध्ये कलकत्त्याच्या आसपासची काही दुकाने नंतर बंद करण्यात आली. तरीही हा व्यवसाय तेजीत आला. देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये दारुचे दुकाने सुरु झाली. 1805 मध्ये कानपूरमध्ये पहिला दारुचा कारखाना सुरु करण्यात आला. ही देशातील पहिली रम तयार करणारी ब्रिटिश दारूभट्टी होती. यानंतर 1847 साली महाराष्ट्रातील नाशिक येथेही दारुचे दुकान सुरु झाले. हे दुकान देखील सर्वात जुने दारुचे दुकान मानले जाते.