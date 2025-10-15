English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सरकारने अलीकडेच शिपिंग उद्योगासाठी एक मोठे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर काही दिवसांतच काही चांगली बातमी आली. फ्रेंच कंपनी सीएमए सीजीएमने भारताला एक मोठे कंत्राट दिले आहे. हे कंत्राट सरकारी मालकीच्या कोचीन शिपयार्डला देण्यात आले आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Oct 15, 2025, 05:42 PM IST
भारताला मिळाला 21700000000 रुपयांचा जगातील सर्वात मोठा प्रोजेक्ट! शिपिंग सेक्टरमध्ये चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियाला धक्का

India Gets First Global Order To Build Lng powered Container Ships :  भारतातील शिपिंग उद्योगासाठी आनंदाची बातमी. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी कंटेनर शिपिंग कंपनी असलेल्या फ्रान्सच्या सीएमए सीजीएमने भारताला एक मोठे कंत्राट दिले आहे. 21700000000 रुपयांचा जगातील सर्वात मोठा प्रोजेक्ट आहे. यामुळे शिपिंग सेक्टरमध्ये भारत चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियाला धक्का देणार आहे. 

संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड (GRSE) ने भारतीय नौदलासाठी हाय-टेक नेव्हिगेशन सिस्टम विकसित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. कंपनीने बेंगळुरूस्थित सार्वजनिक मर्यादित कंपनी सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सोबत एक सामंजस्य करार केला आहे.   कंपनी लहान एलएनजी-चालित जहाजे बांधण्यासाठी भारताचा पर्याय म्हणून विचार करत आहे, असे अध्यक्ष आणि सीईओ रोडोल्फ सादे यांनी सांगितले. 

कंपनीने अशा सहा जहाजांच्या बांधकामासाठी कोचीन शिपयार्डसोबत लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) वर स्वाक्षरी केली आहे, ज्याचा अंदाजे खर्च सुमारे 300 दशलक्ष डॉलर इतका आहे. ईटीच्या अहवालानुसार, भारतातील जागतिक मेनलाइन शिप ऑपरेटरकडून हा पहिला कंटेनर शिप ऑर्डर आहे.या भागीदारीचा उद्देश संयुक्तपणे प्रगत नौदल नेव्हिगेशन सिस्टीमचे संशोधन आणि विकास करणे आहे. दोन्ही कंपन्या या सिस्टीमसाठी आवश्यक असलेल्या घटक आणि उप-असेंब्लींचे उत्पादन, स्थापना, एकत्रीकरण आणि चाचण्यांमध्ये सहकार्य करतील. याव्यतिरिक्त, जुन्या सिस्टीमसाठी आधुनिकीकरण आणि अपग्रेड सेवा देखील प्रदान केल्या जातील. या सहकार्यामुळे केवळ GRSE च्या तांत्रिक क्षमता वाढणार नाहीत तर सरकारच्या "आत्मनिर्भर भारत" उपक्रमालाही बळकटी मिळेल.

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड (GRSE) ची स्थापना 184 मध्ये एका लहान कार्यशाळेच्या रूपात झाली आणि 1960 मध्ये भारत सरकारने तिचे राष्ट्रीयीकरण केले. भारतीय नौदलासाठी युद्धनौका बांधणारे हे देशातील पहिले शिपयार्ड आहे. आजपर्यंत, GRSE ने 800 हून अधिक प्लॅटफॉर्म आणि 114 युद्धनौका बांधल्या आहेत - कोणत्याही भारतीय शिपयार्डने बांधलेली सर्वाधिक जहाजे. कंपनीने अभियांत्रिकी, प्रीफॅब्रिकेटेड स्टील ब्रिज आणि मरीन डिझेल इंजिनचे उत्पादन यासारख्या व्यवसायांचा विस्तार केला आहे. सध्या, GRSE कडे त्याच्या चार शिपयार्ड युनिट्समध्ये एकाच वेळी 28 जहाजे बांधण्याची क्षमता आहे.

FAQ

1 भारताला कोणत्या कंपनीकडून LNG-चालित कंटेनर जहाजांसाठी जागतिक ऑर्डर मिळाले आहे?
फ्रान्सच्या सीएमए सीजीएम कंपनीकडून, जी जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी कंटेनर शिपिंग कंपनी आहे. हा ऑर्डर २१,७००,०००,००० रुपयांचा आहे आणि जगातील सर्वात मोठा प्रोजेक्ट आहे.

2  या ऑर्डरमुळे भारताच्या शिपिंग सेक्टरला काय फायदा होईल?
 या ऑर्डरमुळे भारताच्या शिपिंग सेक्टरला चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियाला धक्का देण्याची संधी मिळेल. कंपनी लहान LNG-चालित जहाजे बांधण्यासाठी भारताचा पर्याय म्हणून विचार करत आहे, असे अध्यक्ष आणि सीईओ रोडोल्फ सादे यांनी सांगितले.

3 सीएमए सीजीएमने कोणत्या भारतीय शिपयार्डसोबत करार केला आहे?
कंपनीने सहा अशा जहाजांच्या बांधकामासाठी कोचीन शिपयार्डसोबत लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) वर स्वाक्षरी केली आहे. याचा अंदाजे खर्च ३०० दशलक्ष डॉलर्स इतका आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

India got the world's largest project worth Rs 21700000000Competition with ChinajapanSouth Koreashipping sector

