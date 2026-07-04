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फिल्म आणि OTT कंटेंटच्या पायरसीवर सरकारची कडक कारवाई; टेलिग्रामला 15 दिवसांचा अल्टिमेटम

मंत्रालयाने टेलिग्रामला बेकायदेशीर असलेले चित्रपट आणि ओटीटी कंटेंटविरोधात लगेचच कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने टेलिग्रामवर 15 दिवसांच्या आत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 04, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:12 PM IST
फिल्म आणि OTT कंटेंटच्या पायरसीवर सरकारची कडक कारवाई; टेलिग्रामला 15 दिवसांचा अल्टिमेटम
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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फिल्म आणि OTT कंटेंटच्या पायरसीवर सरकारची कडक कारवाई; टेलिग्रामला 15 दिवसांचा अल्टिमेटम
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