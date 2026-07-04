/फिल्म आणि OTT कंटेंटच्या पायरसीवर सरकारची कडक कारवाई; टेलिग्रामला 15 दिवसांचा अल्टिमेटम

भारतामध्ये सर्वात जास्त वापरला जाणार अॅप म्हणजेच टेलिग्राम आता केंद्र सरकारने टेलिग्रामला नोटीस बजावली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आता तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयाने टेलिग्रामला बेकायदेशीर असलेले चित्रपट आणि ओटीटी कंटेंटविरोधात लगेचच कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने टेलिग्रामवर 15 दिवसांच्या आत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नक्की हे प्रकरण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील क्रिएटर इकॉनॉमी, चित्रपट उद्योग, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, निर्माते आणि वितरक यांच्या सुरक्षेच्या कारणामुळे सरकारने टेलिग्रामवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांनी यावर आता जोर धरला आहे आणि सरकारचा दृष्टिकोन पायरसी केलेला कंटेंट काढून टाकण्याऐवजी प्लॅटफॉर्म्सना जबाबदार धरण्याकडे वळत असल्याचे दिसून येत आहे. मंत्रालयाने सांगितले की कॅापीराइटचे उल्लघंन हे केवळ सिविल उल्लघंन नाही, कॉपीराइट कायदा, 1957 आणि सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952 अंतर्गत हा एक गुन्हा आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर जेव्हा परिक्षा पून्हा घेण्यात आल्या होत्या त्यावेळी जून महिन्यात भारतात टेलिग्रामवर थोड्या काळासाठी बंदी घालण्यात आली होती.
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मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर स्पष्ट सांगितले आहे, टेलिग्रामवर कारवाई करण्यासंदर्भात मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारने प्रत्येक पायरसी चॅनेल एक-एक करून ओळखण्याची वाट टेलिग्राम केवळ पाहू शकत नाही. केवळ प्रतिक्रिया देणे आणि एक-एक करून चॅनेल काढून टाकणे हे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 अंतर्गत योग्य खबरदारी घेतल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठरणार नाही असे सांगितले. मेटाविरुद्ध केंद्र सरकारने अलीकडेच नियामक कारवाई केली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाला नोटीस बजावून व्हॉट्सॲपवरील आगामी युझरनेम फीचरबद्दल प्रश्न देखील विचारले होते.
एवढेच नाही तर मंत्रालयाने त्याच आठवड्यात बाल लैंगिक शोषणाच्या सामग्रीला प्रोत्साहन देणाऱ्या इन्स्टाग्राम जाहिरातींप्रकरणी कंपनीला समन्स बजावण्याचा निर्णय देखील घेतला. एक मध्यस्थ म्हणून टेलिग्रामने माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान नियमांनुसार योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, याची आठवण करून देण्यात आली आहे असे अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
Government issues notice to Telegram over widespread piracy. I&B Ministry directs Telegram to take immediate measures against pirated films & OTT content and submit Action Taken Report in 15 days. Govt action to protect India’s creator economy, film industry, broadcasters, OTT… pic.twitter.com/maGxdkSJBZ— ANI (@ANI) July 4, 2026