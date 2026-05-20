/भारतात सापडला सोन्यापेक्षाही मौल्यवान धातूचा महाखजिना; संपूर्ण जग अचंबित!

भारतात सोन्यापेक्षाही मौल्यवान धातूचा महाखजिना सापडला आहे. हा खजिना म्हणजे दुर्मिळ धातूंचे भंडार आहे. यामुळे भारत आता चीनला टक्कर देणार आहे.
India Rare Minerals : आखाती देशातील युद्ध संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी जनतेला काटकसरीचे आवाहन केले आहे. पुढील एक वर्ष सोनं खरेदी करू नका असं आवाहनही पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना केले आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात सोनं आयात करतं यामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च करावे लागते. याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या सोनं न खरेदी करण्याच्या आवाहनाला संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. अशातच भारतात सापडला सोन्यापेक्षाही मौल्यवान धातूचा महाखजिना सापडला आहे. यामुळे संपूर्ण जग अचंबित झाले आहे.
बिहार राज्यात सोन्यापेक्षाही अधिक मौल्यवान असलेल्या दुर्मिळ धातूंचा साठा सापडला आहे. बिहारमध्ये दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्ये (REE) आणि इतर महत्त्वाच्या खनिजांचा मोठा साठा सापडला आहे. केंद्र सरकारने बिहारमध्ये 14 ब्लॉक्स निश्चित केले आहेत. यांचा लिलाव लवकरच सुरू होणार आहे. बिहारचे खाण आणि भूविज्ञान मंत्री, प्रमोद कुमार यांनी याबाबत माहिती दिली.
बिहार मध्ये सापडलेल्या या खनिजांमध्ये पॅलेडियम, टायटॅनियम, ग्लॉकोनाइट आणि कोबाल्ट यासारख्या दुर्मिळ खजिनांचा समावेश आहे. बांका जिल्ह्यात कोबाल्ट, तर भागलपूरच्या बटेश्वरस्थान परिसरात दुर्मिळ मृदा धातू सापडले आहेत. (Palladium, Titanium, Glauconite, Cobalt)
दुर्लभ मृदा मूलद्रव्ये ही निसर्गात अल्प प्रमाणात आढळणारी 17 रासायनिक मूलद्रव्ये आहेत. त्यांचा उपयोग क्षेपणास्त्रे, रडार, लढाऊ विमाने, ड्रोन आणि लष्करी दळणवळण उपकरणांमध्ये केला जातो. तसेच इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), लॅपटॉप, स्मार्टफोन, टीव्ही स्क्रीन, कॅमेरा लेन्स, स्पीकर आणि हार्ड डिस्क यांच्या निर्मितीमध्येही यांची आवश्यकता असते.
दुर्लभ मृदा मूलद्रव्ये रासायनिक दृष्ट्या एकमेकांशी खूप साम्य दर्शवतात. त्यांचा आयनिक आकार आणि गुणधर्म जवळजवळ एकसारखेच असल्यामुळे, त्यांचे विलगीकरण अत्यंत कठीण होते. द्रव-द्रव द्रावक निष्कर्षण ही याची प्रमुख पद्धत आहे. या निष्कर्षण प्रक्रियेमध्ये मिक्सर आणि सेटलिंग टँकसह शेकडो टप्पे समाविष्ट असतात. यामध्ये तीव्र आम्ल आणि सेंद्रिय द्रावकांचा वापर केला जातो, ज्यामुळे विषारी कचरा निर्माण होतो. यासाठी सतत संचालन, अचूक नियंत्रण, महागडी उपकरणे आणि विशेष ज्ञानाची आवश्यकता असते.
प्रयोगशाळेत लहान प्रमाणावर हे करणे सोपे असले तरी, कारखान्यात मोठ्या प्रमाणावर हे करणे अत्यंत कठीण आहे. यासाठी महागडी उपकरणे, अचूक नियंत्रणे आणि विशेष ज्ञानाची आवश्यकता असते. चीनमध्ये हजारो अनुभवी अभियंते आहेत जे दशकांपासून हे काम करत आहेत, तर इतर देशांमध्ये तज्ञांची कमतरता आहे. शिवाय, कडक पर्यावरणीय नियमांमुळे खर्च वाढतो.
या खनिजांचे उत्खनन आणि शुद्धीकरण याची प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीची आणि खार्चिक आहे. तसेच या खनिजांवर प्रक्रिया करण्यासही खूप वेळ लागतो. असे असले तरी बिहारमध्ये सापडलेला हा दुर्मिळ खनिजांचा साठा देशाच्या अर्थव्यस्थेला हातभार लावणारा ठरु शकतो. हा साठा देशाला दुर्मिळ खनिजांच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण संधी आहे.
ही खनिजे भारताला चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करतील. सध्या, जागतिक दुर्मिळ मृदा प्रक्रिया क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व आहे. बिहारमध्ये या खनिजांचा शोध लागल्याने देशाचे संरक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग अधिक मजबूत होतील. लिलावानंतर होणाऱ्या व्यावसायिक खाणकामामुळे राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.