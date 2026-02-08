English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 45288220000000 रुपयांच्या वस्तू भारताला अमेरिकेकडून खरेदी कराव्याच लागणार; भारताने व्यापार करार मोडला तर...

45288220000000 रुपयांच्या वस्तू भारताला अमेरिकेकडून खरेदी कराव्याच लागणार; भारताने व्यापार करार मोडला तर...

भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर्स किमतीची उत्पादने खरेदी करण्याचा करार केला आहे. भारताने हा करार मोडला तर काय होईल जाणून घेऊया.

वनिता कांबळे | Updated: Feb 8, 2026, 10:22 PM IST
45288220000000 रुपयांच्या वस्तू भारताला अमेरिकेकडून खरेदी कराव्याच लागणार; भारताने व्यापार करार मोडला तर...

India-US Interim Trade Framework: भारत आणि अमेरिकेमध्ये नवा व्यापार करार झाला आहे. नवीन अंतरिम व्यापार आराखडा जाहीर केला आहे. या व्यापार करारांतर्गत, भारताला अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू खरेदी कराव्या लागतील. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घालून दिलेल्या या अटीची पूर्तता भारत करू शकेल का, याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेतून 500 अब्ज डॉलर्स (अंदाजे 45288220000000 कोटी रुपये) किमतीच्या वस्तू खरेदी करण्यात भारताला कोणतीही अडचण वाटत नाही. त्यांनी हा एक अतिशय माफक आकडा म्हटले, विशेषतः भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेमुळे अंदाजे २ ट्रिलियन डॉलर्सची मागणी निर्माण होईल हे लक्षात घेता. त्यांनी सांगितले की भारत सध्या अमेरिकेतून अंदाजे 300 अब्ज डॉलर्स आयात करू शकतो, जो तो सध्या इतर देशांकडून खरेदी करतो. भारत आज एका मजबूत स्थितीतून आत्मविश्वासाने व्यापार करार करत आहे. पियुष गोयल म्हणाले, अजूनही 300 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आयात करत आहोत. ही अमेरिकेतून आयात केली जाऊ शकते. "आपण जगभरातून आयात करत आहोत. पुढील पाच वर्षांत ते दोन ट्रिलियनपर्यंत वाढणार आहे. मी माझ्या समकक्षांना सांगितले, 'पाहा, मी तुम्हाला खात्री देतो की भारतात मागणी आहे. पण तुम्हाला स्पर्धात्मक राहावे लागेल.

भारत अमेरिका करारत नेमकं काय आहे?

दोन्ही बाजूंनी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनानुसार, भारताने पुढील पाच वर्षांत 500 अब्ज डॉलर्स किमतीचे अमेरिकन ऊर्जा उत्पादने, विमाने आणि विमानांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा खरेदी करण्याचा आपला मानस व्यक्त केला आहे. वाणिज्य मंत्र्यांनी सांगितले की, प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांनी भारतात महत्त्वपूर्ण गुंतवणूकीची घोषणा केली आहे. म्हणूनच, त्यांना विश्वास आहे की देशात 10 गिगावॅट डेटा सेंटर्स दिसतील. यासाठी भारताला उपकरणांची आवश्यकता असेल आणि अमेरिका ते पुरवू शकते. अमेरिकेकडून भारताच्या 500 अब्ज डॉलर्सच्या खरेदी योजनेत भारताने आधीच दिलेल्या बोईंग विमानांच्या ऑर्डरचा समावेश आहे का असे विचारले असता गोयल म्हणाले, "आम्ही जे काही बोलत आहोत ते सुरूच आहे आणि आम्ही आधीच खरेदी करत असलेल्या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे." ते म्हणाले की आजही भारत अमेरिकेतून 45-50 अब्ज डॉलर्सची आयात करत आहे. ही अशी उत्पादने आहेत जी भारत तयार करत नाही.

पियुष गोयल म्हणाले, "आम्हाला विमानांची आवश्यकता असेल. आम्हाला विमानांसाठी इंजिनांची आवश्यकता असेल. आम्हाला सुटे भागांची आवश्यकता असेल. आमच्याकडे फक्त बोईंगकडेच 50 अब्ज डॉलर्सच्या विमानांच्या ऑर्डर आहेत. आमच्याकडे इंजिनांसाठी ऑर्डर आहेत." शिवाय, मंत्री म्हणाले की भारताला सुटे भागांची आवश्यकता आहे.
गोयल यांनी भारताच्या गरजा सांगितल्या. केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "तर, पुढील पाच वर्षांसाठी सुमारे $80-$90 अब्ज ऑर्डर आधीच आहेत. आपल्याला प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त गरज असेल. मी अलीकडेच वाचले की टाटा काही अधिक ऑर्डर देण्याची योजना आखत आहेत. मला वाटते की आपल्याला तेल, एलएनजी, एलपीजी आणि कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त केवळ विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी किमान $100 अब्ज पेक्षा जास्तची आवश्यकता असेल." शिवाय, त्यांनी सांगितले की देशाला स्टील उद्योगासाठी कोकिंग कोळशाची आवश्यकता आहे.

भारत आधीच सुमारे 17-18 अब्ज टन कोकिंग कोळशाची आयात करतो. ते पुढे म्हणाले, "जेव्हा आपण $300 अब्ज पर्यंत पोहोचू, जे एक घोषित लक्ष्य आहे आणि स्टील उद्योग वेगाने विस्तारत आहे, तेव्हा आपल्याला दरवर्षी कोकिंग कोळशासाठी $30 अब्जची आवश्यकता असेल. मी ज्या सर्व उत्पादनांचा उल्लेख करत आहे ते काँग्रेसच्या काळापासून, जेव्हा यूपीए सत्तेत होते तेव्हापासून आयात केले जात आहेत. यात काही नवीन नाही." भारताची मागणी वाढत आहे.

गोयल म्हणाले की, जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थेत या वस्तूंची मागणी वाढत आहे. ते म्हणाले, "या सर्व उत्पादनांची मागणी आणि वापर वाढत आहे. शिवाय, आम्ही अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे की आम्हाला डेटा सेंटर्सना प्रोत्साहन द्यायचे आहे, आम्हाला एआय मिशनला प्रोत्साहन द्यायचे आहे आणि आम्हाला भारतात महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्पादन आणि प्रक्रियेला प्रोत्साहन द्यायचे आहे. या सर्वांसाठी उच्च दर्जाची यंत्रसामग्री, आयसीटी उत्पादने आणि क्वांटम कंप्युटिंगसाठी एनव्हीडिया चिप्ससह एआयसाठी यंत्रसामग्रीची आवश्यकता असेल.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
India-US Interim Trade FrameworkIndia-US Trade dealIndia America trade agreementभारत अमेरिकाभारत अमेरिका व्यापार करार

इतर बातम्या

नाणी आणि नोटा छापण्यात नेमका किती खर्च येतो? काहींमध्ये सरक...

भारत