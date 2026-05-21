भारतात 'या' 5 ठिकाणी दडलाय महाप्रचंड खजिना, एक ठिकाण महाराष्ट्रात! पाण्याखाली तेल आणि वायूचे छुपे साठे

भारतात 5 ठिकाणी महाप्रचंड खजिना दडला आहे. यापैकी एक ठिकाण आपल्या महाराष्ट्रात आहे. पाण्याखाली तेल आणि वायूचे छुपे साठे शोधून काढल्यास एका झटक्यात भारताची मोठी समस्या दूर होईल.
India Hidden Oil and Gas Reserves : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगात भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. जगभरात तेल वाहतूक ठप्प झाली आहे. भारतालाही याचा फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशाची तेल आणि वायूची गरज भागवण्यासाठी, पाण्याखालील तेलसाठे शोधण्याकरिता एक सर्वेक्षण मोहीम सुरू केली जाईल. भारतात 5 ठिकाणी तेल आणि वायूचे महाप्रचंड छुपे साठे आहेत. यांचा शोध घेतला जाणार आहे.
भारत सरकारचे हायड्रोकार्बन महासंचालनालय (डीजीएच) बंगालच्या उपसागरात समुद्राच्या तळाखाली खोलवर दडलेल्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या प्रचंड साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी एक व्यापक सर्वेक्षण सुरू करणार आहे. मोदी सरकार देशाच्या पूर्व किनारपट्टीवर बहु-खोरे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाची योजना आखत आहे. या प्रकल्पासाठी 14 मे 2025 रोजी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
तांत्रिकदृष्ट्या, या प्रकल्पाला '2डी ब्रॉडबँड सागरी भूकंपीय आणि गुरुत्वीय-चुंबकीय डेटा संपादन, प्रक्रिया आणि विश्लेषण' (2D Broadband Marine Seismic and Gravity-Magnetic Data Acquisition, Processing, and Interpretation) असे म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा समुद्रतळाचा एक प्रचंड मोठा भूमिगत स्कॅन आहे. विशेष सर्वेक्षण जहाजे 'स्ट्रीमर्स' (streamers) नावाची लांब, केबलसारखी उपकरणे समुद्रतळाखाली शक्तिशाली ध्वनी लहरी पाठवतील आणि खडकांवरून उसळून येणाऱ्या प्रतिध्वनींची नोंद करतील. या डेटाचा वापर करून, शास्त्रज्ञ अनेक किलोमीटर खाली असलेल्या समुद्रतळाच्या तपशीलवार प्रतिमा तयार केल्या जाणार आहेत. यांच्या मदतीने तेल आणि वायूचे स्रोत शोधले जाणार आहेत.
या प्रकल्पाची व्याप्ती प्रचंड आहे. पुढील दोन वर्षे हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. बंगाल-पूर्णिया आणि महानदी खोऱ्यांमध्ये 45,000 लाइन किलोमीटरचे सर्वेक्षण केले जाईल. याव्यतिरिक्त, अंदमान खोऱ्यात 43,000 एलकेएम, कृष्णा-गोदावरी (केजी) खोऱ्यात 43,0000 एलकेएम आणि कावेरी खोऱ्यात 30,000 एलकेएमचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
भारत इंधन टंचाईवर मात करणार
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी जवळपास 85 टक्के साठा आयात करतो. युद्ध किंवा कोणत्याही जागतिक संघर्षाचा भारतीय कुटुंबांच्या बजेटवर परिणाम होतो. इंधनाच्या किमतींवर आणि महागाईवर थेट परिणाम होतो. मुंबई हायसारख्या पश्चिम किनाऱ्यांच्या तुलनेत भारताचा पूर्व किनारा मोठ्या प्रमाणावर अनन्वेषित राहिला आहे. आधुनिक भूकंपीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून या प्रदेशाचा अचूक नकाशा तयार करून येथे मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आमइ वायूचे साठे शोधले जाणार आहेत.
1 बंगाल ऑफशोअर बेसिन
बंगाल ऑफशोअर बेसिन मोठा स्त्रत ठरु शकतो. येथे 10 किलोमीटरपेक्षा जास्त जाडीचे गाळाचे थर आहेत. हा इओसीन काळापासून ते अलीकडील भूवैज्ञानिक काळापर्यंतचा एक संभाव्य हायड्रोकार्बन स्रोत आहे, जिथे अनेक स्तरांवर वायूचे अस्तित्व आहे.
2 महानदी खोरे
या क्षेत्रात व्यावसायिक उत्पादनाची मोठी क्षमता आहे. यामध्ये क्रिटेशियस ते प्लायोसीन कालखंडातील खोल पाण्याची जलाशये आणि बायोगॅस प्रणाली आहेत. यामुळे येथे संशोधन झाल्यास मोटा साठा मिळेल.
3 अंदमान खोरे
म्यानमार आणि इंडोनेशियामधील गॅस क्षेत्रांशी असलेल्या भूशास्त्रीय साम्यामुळे अंदमान खोऱ्यात प्रचंड गॅस साठे असू शकतात, असे तज्ञांचे मत आहे. येथे गोठलेल्या मिथेनचे साठेही आहेत, ज्यांना भविष्यातील ऊर्जेचा स्रोत मानले जाते.
4 कृष्णा-गोदावरी खोरे
कृष्णा-गोदावरी खोरे भारताचा एक प्रमुख वायू उत्पादक प्रदेश आहे, परंतु नवीन सर्वेक्षणांनुसार त्याच्या खोल भागांमध्ये अजूनही प्रचंड अज्ञात साठे असू शकतात.
5 कावेरी खोरे
कावेरी खोरे हे देखील एक सिद्ध तेलसंपन्न खोरे आहे. ज्युरासिक आणि खोल समुद्रातील भागांमध्ये अजूनही अन्वेषणाची मोठी क्षमता आहे असा भूगर्भशास्त्रज्ञांचा दावा आहे.