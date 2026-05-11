/भारत मोठ्या संकटात? दिवसाला 1700 कोटी रुपये खर्चूनही मार्ग सापडेना, दुसऱ्या तिसऱ्या कुणाला नाही तर थेट सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसणार

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनामुळे पुढील काळात नेमकी काय परिस्थिती ओढावणार, याबद्दल लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भारत मोठ्या संकटात आहे.
Oil Marketing Companies Under Recovery Petrol Diesel Loss : आखाती देशातील युद्ध संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला काटकसरीचे आवाहन केले आहे. पुढील एक वर्ष सोनं खरेदी करू नका, पेट्रोल, डिझेल जपून वापरा, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासियांना केले आहे. इराण अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात उर्जा संकट निर्माण झाले आहे. यामुळे इंधनासह इतर अनेक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. भारतालाही याचा फटका बसताना दिसत आहे. भारतावर मोठ संकट घोंगावत आहे. दिवसाला 1700 कोटी रुपये खर्चूनही मार्ग सापडेना, दुसऱ्या तिसऱ्या कुणाला नाही तर थेट सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
युद्धामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. भारतातील पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांना आता मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. इंधन संकटावर तोडगा काढण्यासाठी देशातील सरकारी तेल विपणन कंपन्यांवर (OMCs) दररोज सुमारे 1600 ते 1700 कोटी रुपयांच्या 'अंडर-रिकव्हरी'चा बोजा पडत आहे.
मागील 10 आठवड्यांत हा एकूण तोटा 1 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. या कंपन्या हा आर्थिक दबाव किती काळ सहन करू शकतील. 'अंडर-रिकव्हरी' म्हणजे तेल कंपन्यांना येणारा खर्च आणि ग्राहकांना विकली जाणारी किंमत यात खूप मोठी तफावत दिसून येत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास 50 टक्क्यांनी वाढ होऊनही, सरकारी तेल कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरवठा जुन्याच दरात सातत्याने करत आहेत.
सध्या देशात पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 87.67 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे, जे जवळपास दोन वर्षांपूर्वीच्या दरांइतकेच आहे. मार्च महिन्यात घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती, परंतु असे असूनही, सध्याच्या किमती प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा खूपच कमी आहेत.
अंडर-रिकव्हरी म्हणजे तेल कंपन्यांना येणारा प्रत्यक्ष खर्च आणि ग्राहकांकडून आकारली जाणारी किंमत यांमधील फरक आहे. कंपन्या या उत्पन्नाचा उपयोग कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी, तेल शुद्धीकरण कारखाने चालवण्यासाठी आणि पाइपलाइन व इंधन जाळ्यांचा विस्तार करण्यासाठी करतात. परंतु सतत वाढणाऱ्या तोट्यामुळे, कंपन्यांना आता कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवण्यासाठी अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागू शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार , पेट्रोल आणि डिझेलच्या दर वाढ आाता अटळ आहे. ही वाढ कधी आणि किती होईल याचा कोणतागी तपशील समोर आलेला नाही. तज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती दीर्घकाळ टिकून राहिल्यास तेल कंपन्यांना याचा फटका बसू शकतो. कंपन्या बंद पडू शकतात. याचा परिणाम तेल शुद्धीकरण विस्तार, पाइपलाइन, सामरिक तेल साठे, हरित इंधन आणि ऊर्जा संक्रमण प्रकल्पांवर होऊ शकतो.
ऊर्जा संकटाचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातही कपात केली आहे. पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 13 वरून ₹3 प्रति लिटरपर्यंत कमी करण्यात आले, तर डिझेलवरील शुल्क 10 वरून शून्य करण्यात आले. सूत्रांनुसार, या निर्णयामुळे सरकारला दरमहा अंदाजे 14,000 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे. सरकारने पेट्रोल डिझेलची दरवाढ केल्यास याचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं आवाहन योग्य असल्याचं म्हणत त्यांनी केलेल्या आवाहनाचं पालन कराव असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.इराण-अमेरिका युद्धामुळे इंधनाचा तुटवडा असून तेल, गॅसचा वापर योग्य झाला पाहिजे असंही ते म्हणालेत..
पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला जनतेने प्रतिसाद द्यावा असे आवाहन मंत्री हरदीप पुरी यांनी केले आहे. सरकारला थेट भाववाढ करून जनतेवर बोजा टाकायचा नाही, त्यामुळे ते लोकांना स्वतःचा वापर कमी करण्याचे आवाहन करत आहे. जर वापर कमी झाला नाही आणि तूट वाढतच राहिली, तर भविष्यात कठोर आर्थिक निर्णय घेतले जाऊ शकतात अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी 80 टक्के तेल आयात करतो, त्यामुळे जागतिक अस्थिरतेचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होतो. आपण आताच कृती केली नाही, ऊर्जा बचतीची सवय लावली नाही, तर त्याचा देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर आणि बँकिंग प्रणालीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो असंही हरदीप पुरी म्हणाले.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी लिहिले, "या जागतिक संकटाच्या काळात पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना एक दूरदृष्टीचे आवाहन केले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करणे, घरून काम करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि रासायनिक खतांऐवजी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करणे, हे भारताला आत्मनिर्भर आणि ऊर्जा-सुरक्षित राष्ट्र बनवण्याचा एक स्पष्ट आराखडा आहे. जागतिक आव्हानांमध्ये देशाला एक स्थिर, सामर्थ्यवान आणि अग्रगण्य राष्ट्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी हे निर्णायक ठरेल.