/Explained:भारतात महागाईचा भडका? बिस्किटे, साबण ते डिटर्जंटपर्यंत काय महागणार?; दिग्गज कंपन्यांचे भीतीदायक संकेत!

India Inflation: कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली अनपेक्षित वाढ हे एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांसमोर सध्या सर्वात मोठे आव्हान आहे.
India Inflation: पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील जनतेला सोन खरेदी थांबवण्याचे तसेच पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे भारतात भविष्यात नेमकं काय होणारेय? असे प्रश्न सामान्य जनतेला पडू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर आणखी एक अपडेट समोर आली आहे. दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या म्हणजेच एफएमसीजीच्या किमतीत पुन्हा एकदा मोठी वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आणि जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींमुळे दिग्गज कंपन्यांनी दरवाढीचे संकेत दिले आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांचे मासिक बजेट कोलमडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली अनपेक्षित वाढ हे एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांसमोर सध्या सर्वात मोठे आव्हान आहे. पाम ऑइल, गहू, साखर आणि रसायनांच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. साबण आणि डिटर्जंट उत्पादनासाठी लागणारे 'पाम फॅटी ॲसिड' महागल्याने कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हा वाढलेला बोजा आता ग्राहकांच्या खिशावर टाकण्याशिवाय कंपन्यांकडे दुसरा पर्याय उरलेला नसल्याचे तज्ञ सांगतात.
तुमच्या सकाळच्या चहाचा सोबती असणारी बिस्किटे आता महाग होणार आहेत. ब्रिटानिया, पार्ले आणि आयटीसी सारख्या कंपन्यांनी त्यांच्या लोकप्रिय ब्रँड्सच्या किमती वाढवण्याचे सूतोवाच केले आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागात लोकप्रिय असणाऱ्या 5 आणि 10 रुपयांच्या पाकिटांच्या किमती न वाढवता, कंपन्या त्यांचे 'वजन' (Grammage) कमी करत आहेत. यामुळे ग्राहकांना त्याच किमतीत आता कमी बिस्किटे मिळतील, असेही सांगण्यात येत आहे.
दैनंदिन स्वच्छतेसाठी लागणारे साबण, हँडवॉश आणि डिटर्जंट पावडर यांच्या किमतीत 8 ते 12 टक्क्यांपर्यंत वाढीची शक्यता आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हर (HUL) आणि गोदरेज कन्झ्युमर सारख्या बड्या कंपन्यांनी आधीच काही उत्पादनांच्या किमतीत किरकोळ वाढ केली असून, पुढील काही महिन्यांत ही वाढ अधिक स्पष्टपणे दिसून येईल. रसायने आणि पॅकेजिंग साहित्याच्या वाढत्या किमतींमुळे ही दरवाढ अपरिहार्य असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
भारतातील FMCG विक्रीचा मोठा हिस्सा ग्रामीण भागातून येतो. मात्र, वाढत्या महागाईमुळे ग्रामीण भागातील मागणीवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. लोकांचे उत्पन्न स्थिर असताना वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे ग्राहक आता छोट्या पॅकची (Sachet) निवड करत आहेत किंवा स्थानिक स्वस्त ब्रँड्सकडे वळत आहेत. याचा थेट परिणाम मोठ्या कंपन्यांच्या विक्रीच्या प्रमाणावर (Volume growth) होताना दिसत आहे.
गेल्या काही तिमाहींमध्ये कंपन्यांच्या निव्वळ नफ्यात घट झाली आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि व्यवसाय फायद्यात चालवण्यासाठी किमती वाढवणे हाच एकमेव मार्ग कंपन्यांकडे उरला आहे. जाहिरातींवरील खर्च कमी करून आणि वितरण साखळीत (Supply Chain) सुधारणा करून कंपन्या खर्च वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत, परंतु कच्च्या मालाचा वाढलेला खर्च इतका अफाट आहे की तो किमतीत वाढ केल्याशिवाय भरून निघणे कठीण आहे.
केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहतूक खर्च प्रचंड वाढला आहे. रशिया-युक्रेन किंवा मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. आयात होणाऱ्या कच्च्या मालासाठी जास्त डॉलर मोजावे लागत असल्याने 'मेड इन इंडिया' उत्पादनेही महाग होत आहेत.
या महागाईच्या लाटेत ग्राहक आता अधिक जागरूक झाले आहेत. सुपरमार्केट्समधील 'बाय वन गेट वन' ऑफर्स किंवा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील सवलतींचा फायदा घेण्याकडे लोकांचा कल वाढत आहे. तसेच, अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबे आता 'हाऊस ब्रँड्स' (उदा. रिलायन्स किंवा डी-मार्टचे स्वतःचे ब्रँड्स) खरेदी करण्यास प्राधान्य देत आहेत, जे नामवंत ब्रँड्सच्या तुलनेत 10-15 टक्के स्वस्त असतात.