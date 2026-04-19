भारत आणि इराणचे संबंध 5000 वर्ष जुने मग हल्ला का केला? ऑडिओ क्लिप व्हायरल, हल्ला झालेल्या भारतीय जहाजात होते 20 लाख बॅरल तेल

Iran-India Relations: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत दोन भारतीय जहाजांवर गोळीबार झाला आहे. भारतीय ध्वज असलेली ही जहाजे होर्मुजमधून भारताच्या दिशेने येत असताना इराणच्या 'रिव्होल्युशनरी गार्ड्स'च्या दोन गनबोटींनी त्यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यापैकी एका जहाजात 20 लाख बॅरल तेल साठवलेले होते. गोळीबारानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव दोन्ही जहाजांना यू-टर्न घ्यावा लागला. या हल्ल्यानंतर भारताने आक्रमक पवित्रा घेत इराणच्या राजदूतांना तातडीने पाचारण केले आहे. शिवाय या घटनेचा निषेध नोंदवला आहे. सुदैवाने, या हल्ल्यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नसून जहाजांवरील सर्व क्रू मेंबर्स सुरक्षित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. भारत आणि इराणचे संबंध 5000 वर्ष जुने मग हल्ला का केला? होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजांवर झालेल्या हल्ल्याबाबत इराणच्या सर्वोच्च नेत्याने मोठा खुलासा केला आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या दोन भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांवर इराणी नौदलाने केलेल्या गोळीबारामुळे खळबळ उडाली. या घटनेची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल आली आहे. या ऑडिओ क्लिपमध्ये भारतीय कॅप्टन इराणी नौदलाला त्यांच्या कृतीबद्दल फटकारताना दिसत आहे. युनायटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्सने (UKMTO) देखील या हल्ल्याची पुष्टी केली आहे. या घटनेनंतर, भारत सरकारने इराणी राजदूतांना बोलावून तीव्र निषेध नोंदवला.
भारतातील इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांचे प्रतिनिधी डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ भारतीय ध्वज असलेल्या दोन तेलवाहू जहाजांवरील हल्ल्याबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, भारत-इराण संबंध खूप दृढ आहेत. अशा प्रकारची काही घटना घडली अस्सल्यास किंवा कोणत्याही समस्या असल्यास चर्चेद्वारे त्यावर तोडगा काढला जाईल असे म्हणाले.
इराण आणि भारताचे अनेक वर्षांपासूनचे संबंध आहेत. दोन्ही देशांमधील सहकार्य सातत्याने वाढत आहेत असेही इलाही यांनी सांगितले. इराणला युद्ध नको असून शांतता हवी आहे. भारतीय पंतप्रधान आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्यातील चर्चा यशस्वी झाल्याचा दावा केला आहे. भारत-इराण संबंध हजारो वर्षांपासूनचे आहेत. दोन्ही देशांमध्ये फक्त व्यापरीच नाही तर सखोल सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सभ्यताविषयक संबंध आहेत.
ओमानजवळ होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ भारतीय ध्वज असलेल्या दोन तेलवाहू जहाजांवर गोळीबार झाला. 'जग अर्णव' आणि 'सन्मार हेराल्ड' अशी या जहाजांची नावे आहेत. या जहाजांमध्ये इराकचे तेल होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील इराणी राजदूतांना बोलावून औपचारिक निषेध नोंदवला. इराणी राजदूत डॉ. मोहम्मद फथाली यांना अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावण्यात आले.
भारतीय जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी केले आहे. भारतीय व्यापारी जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षेबबाबत अधिक खबरदारी घेतली जाणार आहे. यापूर्वी इराणने भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून दिला होता. व्यापारी जहाजांवरील गोळीबाराच्या या गंभीर घटनेबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र सचिवांनी राजदूतांना भारताची भूमिका इराणी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतीय जहाजांना मार्ग उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली.