English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

₹640000000000000 रुपयांचं मोदी सरकारचं 'मिशन ब्रह्मपुत्रा', 2047 मध्ये...; चीनविरुद्ध 'वॉटर वॉर'?

India Brahmaputra Master Plan 2047: चीनकडून ब्रम्हपुत्रा नदीवर वरील भागात धरण बांधलं जात असतानाच भारताने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 14, 2025, 07:49 AM IST
₹640000000000000 रुपयांचं मोदी सरकारचं 'मिशन ब्रह्मपुत्रा', 2047 मध्ये...; चीनविरुद्ध 'वॉटर वॉर'?
भारताने तयार केला मास्टर प्लॅन (प्रातिनिधिक फोटो)

India Brahmaputra Master Plan 2047: भारतामध्ये सातत्याने वीजेची मागणी वाढत असून दिवसोंदिवस वीजेचा वापर वाढल्याचं दिसत आहे. वीजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एक मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. वीजेची वाढती ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) 6.4 लाख कोटी रुपयांची म्हणजेच तब्बल 77 अब्ज डॉलरची योजना राबवणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

योजनेचा उद्देश काय?

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने एक भव्य पारेषण योजना म्हणजेच ट्रांसमिशन योजना तयार केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सन 2047 पर्यंत जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यात तयार झालेली 76 गीगावॉटहून अधिक वीज देशाच्या विविध भागांमध्ये पोहोचवण्याचा मानस आहे.

कशी असणार योजना?

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने सोमवारी एका अहवाल जारी केला. या अहवालानुसार सदर योजनेत ईशान्येकडील 12 उप-खोऱ्यांमधील 208 मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचा (हाइड्रो प्रोजेक्ट्स) समावेश असेल. यात 64.9 गीगावॉट संभाव्य आणि 11.1 गीगावॉट पंप स्टोरेज प्लांट क्षमतेचा समावेश आहे.

ब्रह्मपुत्रा खोऱ्याचा भारताकडून वापरच नाही

ब्रह्मपुत्रा खोऱ्याची क्षमता भारताच्या अद्यापही न वापरलेल्या जलविद्युत क्षमतेपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक आहे. यांपैकी 52.2 गीगावॉट क्षमता एकट्या अरुणाचल प्रदेशात आहे. मात्र, तिबेटमधून उगम पावणारी ही नदी आणि चीनला लागून असलेल्या सीमालगतची स्थिती, यांमुळे जल व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा नियोजन एक मोठे धोरणात्मक आव्हान ठरते. चीनने ब्रह्मपुत्रेच्या वरच्या भागात मोठे धरण बांधल्यास, भारतात येणारा उन्हाळ्यातील जलप्रवाह 85 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो, यामुळे भारत चिंतित आहे. 

दोन टप्प्यांत राबवणार योजना

भारताची ही महत्त्वाकांक्षी योजना दोन टप्प्यांत लागू केली जाईल. पहिला टप्पा 2035 पर्यंत चालेल, ज्यासाठी अंदाजित 1.91 लाख कोटी रुपये खर्च येईल. तर दुसरा टप्पा 2047 पर्यंत पूर्ण होईल, ज्याची किंमत 4.52 लाख कोटी रुपये असेल.

ब्रह्मपुत्रा नदीवरील चीनचा धरण प्रकल्प

चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीच्या वरच्या भागावर (चीनमध्ये यारलुंग त्संग्पो म्हणून ओळखली जाते) जगातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प सुरू केला आहे. हा प्रकल्प लोअर यारलुंग त्संग्पो जलविद्युत प्रकल्प (किंवा मेडोग धरण) म्हणून ओळखला जातो. हा प्रकल्प भारत आणि बांगलादेशसारख्या खालच्या भागातील देशांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे, कारण तो पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम करू शकतो. चीनचे परराष्ट्र मंत्रालय सांगते की, हा प्रकल्प खालच्या भागावर कोणताही नकारात्मक परिणाम करणार नाही आणि ते संबंधित देशांशी संवाद साधतील. हा प्रकल्प चीनच्या पुनरुज्जीवित ऊर्जा धोरणाचा भाग आहे.

'वॉटर वॉर'ची शक्यता

आता या दोन्ही प्रकल्पांमुळे दक्षिण आशियातील 'वॉटर वॉर'ची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र परस्पर सहकार्याने हे प्रकल्प अधिक वादात न पडता पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने चीन आणि भारत यांच्यातील चर्चा सुरू आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
india6.4 Trillion usdHydropower ProjectBrahmaputra BasinsModi govt

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात सापडला जगभरात थैमान घालणाऱ्या जीवघेण्या आजाराच...

महाराष्ट्र बातम्या