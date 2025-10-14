₹640000000000000 रुपयांचं मोदी सरकारचं 'मिशन ब्रह्मपुत्रा', 2047 मध्ये...; चीनविरुद्ध 'वॉटर वॉर'?

India Brahmaputra Master Plan 2047: भारतामध्ये सातत्याने वीजेची मागणी वाढत असून दिवसोंदिवस वीजेचा वापर वाढल्याचं दिसत आहे. वीजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एक मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. वीजेची वाढती ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) 6.4 लाख कोटी रुपयांची म्हणजेच तब्बल 77 अब्ज डॉलरची योजना राबवणार आहे.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने एक भव्य पारेषण योजना म्हणजेच ट्रांसमिशन योजना तयार केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सन 2047 पर्यंत जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यात तयार झालेली 76 गीगावॉटहून अधिक वीज देशाच्या विविध भागांमध्ये पोहोचवण्याचा मानस आहे.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने सोमवारी एका अहवाल जारी केला. या अहवालानुसार सदर योजनेत ईशान्येकडील 12 उप-खोऱ्यांमधील 208 मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचा (हाइड्रो प्रोजेक्ट्स) समावेश असेल. यात 64.9 गीगावॉट संभाव्य आणि 11.1 गीगावॉट पंप स्टोरेज प्लांट क्षमतेचा समावेश आहे.
ब्रह्मपुत्रा खोऱ्याची क्षमता भारताच्या अद्यापही न वापरलेल्या जलविद्युत क्षमतेपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक आहे. यांपैकी 52.2 गीगावॉट क्षमता एकट्या अरुणाचल प्रदेशात आहे. मात्र, तिबेटमधून उगम पावणारी ही नदी आणि चीनला लागून असलेल्या सीमालगतची स्थिती, यांमुळे जल व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधा नियोजन एक मोठे धोरणात्मक आव्हान ठरते. चीनने ब्रह्मपुत्रेच्या वरच्या भागात मोठे धरण बांधल्यास, भारतात येणारा उन्हाळ्यातील जलप्रवाह 85 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो, यामुळे भारत चिंतित आहे.
भारताची ही महत्त्वाकांक्षी योजना दोन टप्प्यांत लागू केली जाईल. पहिला टप्पा 2035 पर्यंत चालेल, ज्यासाठी अंदाजित 1.91 लाख कोटी रुपये खर्च येईल. तर दुसरा टप्पा 2047 पर्यंत पूर्ण होईल, ज्याची किंमत 4.52 लाख कोटी रुपये असेल.
चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीच्या वरच्या भागावर (चीनमध्ये यारलुंग त्संग्पो म्हणून ओळखली जाते) जगातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प सुरू केला आहे. हा प्रकल्प लोअर यारलुंग त्संग्पो जलविद्युत प्रकल्प (किंवा मेडोग धरण) म्हणून ओळखला जातो. हा प्रकल्प भारत आणि बांगलादेशसारख्या खालच्या भागातील देशांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे, कारण तो पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम करू शकतो. चीनचे परराष्ट्र मंत्रालय सांगते की, हा प्रकल्प खालच्या भागावर कोणताही नकारात्मक परिणाम करणार नाही आणि ते संबंधित देशांशी संवाद साधतील. हा प्रकल्प चीनच्या पुनरुज्जीवित ऊर्जा धोरणाचा भाग आहे.
आता या दोन्ही प्रकल्पांमुळे दक्षिण आशियातील 'वॉटर वॉर'ची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र परस्पर सहकार्याने हे प्रकल्प अधिक वादात न पडता पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने चीन आणि भारत यांच्यातील चर्चा सुरू आहेत.