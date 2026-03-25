'भारत दलाल राष्ट्र नाही', पाकिस्तानच्या मध्यस्थीवरून सर्वपक्षीय बैठकीत एस. जयशंकर यांचा संदेश

पाकिस्तान अमेरिके इराण दरम्यान मध्यस्थी करत असल्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर जयशंकर यांनी ही भूमिका मांडली. यावेळी 'भारत कोणाच्याही मागे लागून ‘दलाल’ (मध्यस्थ) राष्ट्र म्हणून काम करणार नाही', असा स्पष्ट आणि ठाम संदेश परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी दिला.   

पूजा पवार | Updated: Mar 25, 2026, 11:10 PM IST
Photo Credit - Social Media

उर्वशी खोना, नवी दिल्ली : 'भारत कोणाच्याही मागे लागून ‘दलाल’ (मध्यस्थ) राष्ट्र म्हणून काम करणार नाही', असा स्पष्ट आणि ठाम संदेश परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत दिला. पाकिस्तान अमेरिके इराण दरम्यान मध्यस्थी करत असल्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर जयशंकर यांनी ही भूमिका मांडली.

भारत ‘दलाल राष्ट्र’ नाही : जयशंकर यांचा स्पष्ट इशारा : 

बैठकीत जयशंकर यांनी स्पष्ट केलं की, भारताचं परराष्ट्र धोरण स्वायत्त आहे आणि भारत कोणत्याही देशाचा 'दलाल' बनून मध्यस्थी करण्यासाठी धावणार नाही. 'जगात आपली भूमिका ठरलेली आहे; आपण स्वतःच्या हितांच्या आधारे निर्णय घेतो', असा संदेश त्यांनी दिल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

सरकारची भूमिका, पाकिस्तानची मध्यस्थी नवी नाही : 

सरकारने विरोधकांच्या शंका फेटाळून लावत स्पष्ट केलं की पाकिस्तानची अशी भूमिका काही नवीन नाही. 1981 पासून अमेरिके-इराण संवादात पाकिस्तान ‘चॅनेल’ म्हणून वापरला जात आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचं अपयश म्हणून पाहणं चुकीचं आहे, असं सरकारचं मत आहे.

मोदींचा ट्रम्पना संदेश : 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेत पश्चिम आशियातील युद्ध तातडीने थांबवण्याची गरज अधोरेखित केली. 'या संघर्षाचा परिणाम सर्वांवर होत आहे', असा स्पष्ट संदेश मोदींनी दिल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

पाकिस्तानची हालचाल, मध्यस्थीचा प्रयत्न : 

दरम्यान, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी अमेरिका-इराण चर्चेसाठी पाकिस्तान तयार असल्याचं जाहीर केलं आहे. इस्लामाबादमध्ये चर्चा आयोजित करण्याची तयारी दर्शवत त्यांनी स्वतःला मध्यस्थ म्हणून पुढे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अमेरिकेचे संकेत आणि बॅकचॅनेल हालचाली : 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संभाव्य हल्ले पाच दिवसांसाठी स्थगित ठेवण्याची घोषणा करत 'उत्पादक चर्चा' सुरू असल्याचं संकेत दिले. आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार, पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेचे प्रस्ताव इराणपर्यंत पोहोचवले जात आहेत.

इराणचा कडक पवित्रा : 

मात्र इराणने सार्वजनिकरित्या कोणतीही चर्चा सुरू नसल्याचं सांगत अमेरिकेच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणावरच लक्ष केंद्रित असल्याचं इराणी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.

सरकार विरुद्ध विरोधक: आरोप-प्रत्यारोप : 

विरोधकांनी सरकारवर 'मूक प्रेक्षक' राहिल्याचा आरोप केला. काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांनी पाकिस्तान मध्यस्थी करत असताना भारत निष्क्रिय असल्याचं म्हटलं. यावर सरकारने प्रत्युत्तर देत भारत सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून योग्य प्रतिक्रिया देत असल्याचं सांगितलं.

सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित कोण?

ही बैठक संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत अमित शाह, निर्मला सीतारामन, हरदीप सिंग पुरी, जेपी नड्डा यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातूनही काही महत्त्वाचे नेते सहभागी होते 

सरकारची हमी: ऊर्जा साठा पुरेसा, घाबरण्याचं कारण नाही

सरकारने स्पष्ट केलं की देशात तेल आणि गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची घबराट करण्याची गरज नाही. तसेच, परदेशातील भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी दूतावास सतत कार्यरत असल्याचंही सांगण्यात आलं.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

