'भारत दलाल राष्ट्र नाही', पाकिस्तानच्या मध्यस्थीवरून सर्वपक्षीय बैठकीत एस. जयशंकर यांचा संदेश

उर्वशी खोना, नवी दिल्ली : 'भारत कोणाच्याही मागे लागून ‘दलाल’ (मध्यस्थ) राष्ट्र म्हणून काम करणार नाही', असा स्पष्ट आणि ठाम संदेश परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत दिला. पाकिस्तान अमेरिके इराण दरम्यान मध्यस्थी करत असल्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर जयशंकर यांनी ही भूमिका मांडली.
बैठकीत जयशंकर यांनी स्पष्ट केलं की, भारताचं परराष्ट्र धोरण स्वायत्त आहे आणि भारत कोणत्याही देशाचा 'दलाल' बनून मध्यस्थी करण्यासाठी धावणार नाही. 'जगात आपली भूमिका ठरलेली आहे; आपण स्वतःच्या हितांच्या आधारे निर्णय घेतो', असा संदेश त्यांनी दिल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
सरकारने विरोधकांच्या शंका फेटाळून लावत स्पष्ट केलं की पाकिस्तानची अशी भूमिका काही नवीन नाही. 1981 पासून अमेरिके-इराण संवादात पाकिस्तान ‘चॅनेल’ म्हणून वापरला जात आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचं अपयश म्हणून पाहणं चुकीचं आहे, असं सरकारचं मत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेत पश्चिम आशियातील युद्ध तातडीने थांबवण्याची गरज अधोरेखित केली. 'या संघर्षाचा परिणाम सर्वांवर होत आहे', असा स्पष्ट संदेश मोदींनी दिल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
दरम्यान, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी अमेरिका-इराण चर्चेसाठी पाकिस्तान तयार असल्याचं जाहीर केलं आहे. इस्लामाबादमध्ये चर्चा आयोजित करण्याची तयारी दर्शवत त्यांनी स्वतःला मध्यस्थ म्हणून पुढे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संभाव्य हल्ले पाच दिवसांसाठी स्थगित ठेवण्याची घोषणा करत 'उत्पादक चर्चा' सुरू असल्याचं संकेत दिले. आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार, पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेचे प्रस्ताव इराणपर्यंत पोहोचवले जात आहेत.
मात्र इराणने सार्वजनिकरित्या कोणतीही चर्चा सुरू नसल्याचं सांगत अमेरिकेच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणावरच लक्ष केंद्रित असल्याचं इराणी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
विरोधकांनी सरकारवर 'मूक प्रेक्षक' राहिल्याचा आरोप केला. काँग्रेस नेते तारिक अन्वर यांनी पाकिस्तान मध्यस्थी करत असताना भारत निष्क्रिय असल्याचं म्हटलं. यावर सरकारने प्रत्युत्तर देत भारत सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून योग्य प्रतिक्रिया देत असल्याचं सांगितलं.
ही बैठक संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत अमित शाह, निर्मला सीतारामन, हरदीप सिंग पुरी, जेपी नड्डा यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
सरकारची हमी: ऊर्जा साठा पुरेसा, घाबरण्याचं कारण नाही
सरकारने स्पष्ट केलं की देशात तेल आणि गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची घबराट करण्याची गरज नाही. तसेच, परदेशातील भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी दूतावास सतत कार्यरत असल्याचंही सांगण्यात आलं.