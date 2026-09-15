/भारत पृथ्वीवर सूर्य आणणार, खऱ्या सूर्यापेक्षा 20पट अधिक उष्ण, संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधणार हा प्रकल्प आहे तरी काय?

विज्ञान क्षेत्रात जगभरातील देशाने भरीव कामगिरी केली आहे. विज्ञानाच्या जोरावर मानवाने आकाशाला गवसणी घातली आहे. भारत आता विज्ञानाच्या क्षेत्रात आणखी एक पाऊल पुढे टाकत आहे. भारत आता कृत्रिम सूर्य बनवणार आहे. तुम्हालादेखील विश्वास ठेवणे जड जातंय ना? पण हे खरं आहे. गुजरातच्या स्टार्टअप कंपनी ‘प्रानोस फ्युजन’ने आपल्या ‘प्रज्ञा’ या कॉम्पॅक्ट टोकामाक रिॲक्टरमध्ये प्रथमच प्लाझ्माची निर्मिती केली आहे, ज्यामुळे पृथ्वीवर कृत्रिम सूर्य तयार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.
कंपनीने 40 सेंटीमीटर व्यासाचा गायरोट्रॉन आठ महिन्यांत विकसित केला आहे. याचा उपयोग प्लाझ्मा नियंत्रित करण्यासाठी, त्याचे परीक्षण करण्यासाठी आणि न्यूक्लियर फ्युजन तयार करण्यासाठी केला जणार आहे. सध्या, दरवर्षी अंदाजे 3 हजार प्लाझ्मा शॉट्स घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजेच दररोज दहा ते बारा वेळा प्लाझ्मा तयार केला जाईल आणि संबंधित माहिती गोळा केली जाईल. या माहितीचा उपयोग भविष्यात मोठे फ्यूजन रिॲक्टर्स विकसित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. आणि यातून 130 मेगावॉट वीज निर्मिती केली जाऊ शकते. तसंच, प्लाझ्माचं तापमान 20 कोटी अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त उष्ण असून ते सूर्यापेक्षाही अधिक उष्ण आहे.
कंपनीने विकसित केलेले टोकामाक हे एक असे यंत्र आहे, ज्यामध्ये अत्यंत उष्ण प्लाझ्मा चुंबकीय शक्तीद्वारे नियंत्रित केला जातो. फ्यूजन प्रक्रियेसाठी, वायूला इतक्या उच्च तापमानापर्यंत गरम केले जाते की त्याचे प्लाझ्मामध्ये रूपांतर होते.
PRAGYAमध्ये प्लाझ्मा तयार होणे म्हणजे अणुऊर्जेच्या फ्यूजनमधून वीज निर्माण करण्यास सुरुवात झाली, असा त्याचा अर्थ नाही. टोकामकच्या चेंबरमध्ये अत्यंत गरम, विद्युतभारित वायू म्हणजेच प्लाझ्मा तयार करून त्याला चुंबकीय पद्धतीने नियंत्रित करण्याची क्षमता सिद्ध होणे हा या टप्प्याचा अर्थ आहे.
फ्यूजन तंत्रज्ञानात हा महत्त्वाचा प्रयोगात्मक टप्पा मानला जातो. भविष्यात अशाच तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूर्याच्या केंद्रापेक्षाही अधिक तापमानाच्या प्लाझ्मावर नियंत्रण मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
आतापर्यंत भारतातील फ्यूजन संशोधनाचा मोठा भाग सरकारी वैज्ञानिक संस्थांमध्ये झाला आहे. बेंगळुरूच्या Pranos Fusionने या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांसाठी स्वतंत्र वाटा निर्माण केला आहे. PRAGYA हे भारतातील खासगी क्षेत्राने विकसित केलेले पहिले कॉम्पॅक्ट टोकामक असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.