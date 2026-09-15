Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /भारत पृथ्वीवर सूर्य आणणार, खऱ्या सूर्यापेक्षा 20पट अधिक उष्ण, संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधणार हा प्रकल्प आहे तरी काय?

भारत पृथ्वीवर सूर्य आणणार, खऱ्या सूर्यापेक्षा 20पट अधिक उष्ण, संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधणार हा प्रकल्प आहे तरी काय?

भारत आता विज्ञान क्षेत्रात मोठे योगदान देत असून आता भारत कृत्रिम सूर्य बनवत आहे. हे संशोधन कसं करण्यात येणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 15, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:50 PM IST
भारत पृथ्वीवर सूर्य आणणार, खऱ्या सूर्यापेक्षा 20पट अधिक उष्ण, संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधणार हा प्रकल्प आहे तरी काय?
Image Credit: India is planning to recreate artificial Sun

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'बाळासाहेबांच्या नातवाचे रात्रीचे काय धंदे सुरु होते हे अवघ्या...', दिशा सालियन प्रकरणावरुन रामदास कदमांचा हल्लाबोल; 'आदित्य ठाकरे रात्री बारा वाजता...'
2
3
4
5