एका लहान शहरासारखे दिसणारे भारतातील सर्वात मोठे विमानतळ; लोकेशन जाणून शॉक व्हाल; 83 पार्किंग बे, 96 चेक-इन काउंटर, 46 इमिग्रेशन काउंटर आणि...

India Largest Airport: भारत हा जगातील सर्वात वेगाने आर्थिक भरारी गेणारा देश बनत चालला आहे. आर्थिक, लष्करी आणि तांत्रिक क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी केली आहे. भारत आता हळूहळू विमान वाहतूक क्षेत्रात एक महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे. भारतात दरवर्षी शेकडो नवीन विमानतळ बांधले जात आहेत. जाणून भारतातील सर्वात मोठ्या विमानतळाबद्दल. जे विमानतळ एका लहान शहरासारखे दिसते.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा विमान वाहतूक उद्योग आहे. गेल्या वर्षी भारतात 37 कोटींहून अधिक प्रवाशांनी विमानांनी प्रवास केला. हे क्षेत्र दरवर्षी 15 15 टक्के दराने वाढत आहे. काही वर्षांनी ते पहिल्या क्रमांकावर पोहोचले तर आश्चर्य वाटणार नाही. भारतातील सर्वात मोठ्या विमानतळाबद्दल बोललो तर तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की ते दिल्ली, मुंबई, कोलकाता किंवा चेन्नईसारख्या महानगरांमध्ये नाही. त्याऐवजी, देशातील सर्वात मोठे विमानतळ हैदराबादमध्ये बांधलेले राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. हैदराबादच्या शमशाबादमध्ये बांधलेले हे विमानतळ आकाराच्या बाबतीत देशातील सर्वात मोठे विमानतळ आहे.
हे विमानतळ 5,500 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रात पसरलेले आहे. या विमानतळावर आशियातील सर्वात लांब 4,260 मीटर धावपट्टी देखील आहे. त्यामुळे एअरबस A380 सारखे मोठे विमान देखील या विमानतळावर सहज उतरू शकते. या विमानतळावर एक एकात्मिक प्रवासी टर्मिनल आहे, जे दरवर्षी 34 दशलक्ष प्रवाशांना हाताळू शकते. 2022-23 या वर्षात या विमानतळावरून 2 कोटी 10 लाख प्रवाशांनी प्रवास केला.
हे भारतातील पहिले विमानतळ आहे जिथे ई-बोर्डिंग सुविधा लागू करण्यात आली आहे. येथे 83 पार्किंग बे, 10 एरोब्रिज, 46 इमिग्रेशन काउंटर आणि 96 चेक-इन काउंटर आहेत. या विमानतळावर प्रवाशांसाठी मोफत वाय-फाय, ड्युटी-फ्री शॉपिंग, बेबी केअर रूम, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, फार्मसी आणि सामान साठवण्याच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
जगातील टॉप-१० विमानतळांमध्ये या विमानतळाला 8 वे स्थान मिळाले आहे. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन, या विमानतळावर एक नवीन टर्मिनल आणि धावपट्टी बांधली जात आहे. त्यानंतर त्याची क्षमता दरवर्षी 2 कोटींवरून 4.5 कोटी प्रवाशांपर्यंत वाढू शकते. या विमानतळावर एक नवीन कार्गो टर्मिनल आणि मल्टीमॉडल ट्रान्झिट बांधण्याची देखील योजना आहे.
1. भारतातील सर्वात मोठे विमानतळ कोणते आहे?
भारतातील सर्वात मोठे विमानतळ हैदराबादमधील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे, जे शमशाबाद येथे आहे.
2. या विमानतळाचे क्षेत्रफळ किती आहे?
हे विमानतळ 5,500 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रात पसरलेले आहे.
3. राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची धावपट्टी किती लांब आहे?
या विमानतळावर आशियातील सर्वात लांब धावपट्टी आहे, जी 4,260 मीटर लांबीची आहे. यामुळे एअरबस A380 सारखी मोठी विमाने सहज उतरू शकतात.