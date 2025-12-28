भारतातील मोठ्या सरकारी बँकेने घेतला जबरदस्त निर्णय; बँक खात्यात मिनिमम बॅलेन्स नसेल तरी ग्राहकांना पॅनेल्टी लागणार नाही

Indian Overseas Bank: भारतातील मोठी सरकारी बँकपैकी एक असलेल्या ओव्हरसीज बँकेने आपल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या बचत खात्यांमध्ये (सार्वजनिक योजनांमध्ये) किमान सरासरी शिल्लक (MAB) न ठेवल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. बँकेने एक प्रेस रिलीज जारी करून म्हटले आहे की काही योजनांसाठी किमान शिल्लक शुल्क आधीच माफ करण्यात आले आहे.
ही सवलत आता इतर सार्वजनिक योजनांनाही देण्यात आली आहे. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे आमच्या खातेदारांना मोठा दिलासा मिळेल." ते पुढे म्हणाले, "हा निर्णय आमच्या ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोनाचे आणि आर्थिक समावेशाचे प्रतिबिंबित करतो. आमचे ध्येय सर्वांसाठी बँकिंग सोयीस्कर आणि तणावमुक्त करणे आहे."
पूर्वी, खात्यात किमान शिल्लक नसल्यास, मासिक शुल्क कापले जात असे. यामुळे लहान खातेधारकांची गैरसोय होत होती. तथापि, आता हा भार काढून टाकण्यात आला आहे, जो मध्यमवर्गीय आणि पेन्शनधारकांसाठी खूप फायदेशीर आहे. दरमहा पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी ही बातमी मोठी दिलासा देणारी आहे. सीएनबीसीच्या अहवालानुसार, अजय कुमार श्रीवास्तव म्हणाले की, प्रत्येक ग्राहकांना सुविधा देणे हे त्यांचे ध्येय आहे. बँकिंगमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे आणि हे पाऊल त्या दिशेने एक चांगली सुरुवात आहे.
आयओबी सिक्स्टी प्लस, आयओबी सेव्हिंग्ज बँक पेन्शनर, स्मॉल अकाउंट्स आणि आयओबी सेव्हिंग्ज बँक सॅलरी पॅकेज यासारख्या काही योजनांसाठी किमान शिल्लक शुल्क माफ करण्यात आले. बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "१ ऑक्टोबरपासून, बचत खात्यात (बचत खाते - सार्वजनिक) किमान सरासरी शिल्लक न राखण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.मात्र,, बँकेच्या प्रीमियम बचत खाते योजना, एसबी-मॅक्स, एसबी-एचएनआय, एसबी प्राइम, एसबी प्रायोरिटी, एसबी प्रिव्हिलेज, एनआरआय एलिव्हेट, एनआरआय प्रिव्हिलेज आणि एनआरआय सिग्नेचर यांच्या शुल्कात कोणताही बदल झालेला नाही.