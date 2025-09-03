भारतातील बँकिंग क्षेत्रात खळबळ! सर्वात मोठी इंटरनॅशनल बँक विक्रीला काढली; एका झटक्यात 2000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार

Deutsche Bank: जर्मनीतील सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक असलेली ड्यूश बँक भारतातील आपला किरकोळ व्यवसाय विकण्याचा विचार करत आहे. ड्यूश बँकेने आपल्या किरकोळ बँकिंग मालमत्ता विकण्यासाठी देशांतर्गत आणि परदेशी बँकांना बोली लावण्याचे आमंत्रण दिले आहे. अहवालात म्हटले आहे की ड्यूश बँकेने बँकांना बोली लावण्यासाठी 29 ऑगस्ट ही अंतिम तारीख निश्चित केली होती. आतापर्यंत कोणत्या बँकांनी बोली लावली आहे हे उघड केलेले नाही.
ड्यूश बँक सध्या भारतातील आपला किरकोळ व्यवसाय पूर्णपणे बंद करण्याची शक्यता शोधत आहे. ड्यूश बँकेच्या सध्या देशात तिच्या 17 शाखा आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला, बँकेने आपला किरकोळ व्यवसाय अधिक फायदेशीर बनवण्याची योजना देखील आखली होती. मार्चमध्ये, बँकेचे सीईओ ख्रिश्चन सिव्हिंग यांनी सर्व शाखांमधील खर्च कमी करण्यासाठी सुमारे 2000 कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी, 2017 मध्ये, ड्यूश बँकेने भारतातील त्यांचा किरकोळ आणि संपत्ती व्यवस्थापन व्यवसाय विकण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु नंतर ही योजना पुढे ढकलण्यात आली. ड्यूश बँकेने भारतातील त्यांच्या किरकोळ व्यवसायाच्या मूल्यांकनाबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही. 2025 च्या आर्थिक वर्षात, बँकेचा किरकोळ व्यवसायातून उत्पन्न 278.3 दशलक्ष डॉलर इतका होता.
भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, येथे श्रीमंत लोकांची संख्याही सतत वाढत आहे, परंतु असे असूनही, स्थानिक बँकांमधील कठीण स्पर्धा आणि नियामक मर्यादांमुळे परदेशी बँकांना देशात महसूल वाढविण्यात अडचणी येत आहेत. ड्यूश बँकेपूर्वी, सिटी बँकेनेही 2022 मध्ये भारतातील आपली गुंतवणूक कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या काळात, बँकेने त्यांचे क्रेडिट कार्ड आणि रिटेल व्यवसाय विकण्याचा विचार केला होता. गेल्या वर्षी, स्टँडर्ड चार्टर्डने त्यांचे 488 दशलक्ष डॉलर्सचे वैयक्तिक कर्ज पुस्तक कोटक महिंद्रा बँकेला विकले.
जर एखादी नवीन बँक ड्यूश बँकेचा किरकोळ व्यवसाय खरेदी करते, तर त्याचा बँकेच्या सेवा धोरणावर आणि नेटवर्कवर परिणाम होणार हे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत, कर्जावरील व्याजदर, प्रक्रिया शुल्क आणि इतर शुल्क देखील बदलू शकतात. जर एखाद्याने ड्यूश बँकेकडून वैयक्तिक किंवा गृहकर्ज घेतले असेल, तर ते देखील नवीन बँकेत हस्तांतरित केले जाऊ शकते. तथापि, यासंबंधी सर्व माहिती ग्राहकांना आगाऊ दिली जाईल. नवीन बँकेसोबत व्यवहाराचा अनुभव वेगळा असण्याची शक्यता आहे. त्यांचा मोबाइल बँकिंग, नेट बँकिंग पॅटर्न वेगळा असू शकतो.