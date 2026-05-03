कोकणातील सर्व आंबा उत्पादकांना हा एकटा माणूस टक्कर देतो! भारतातील सर्वात मोठ्या आंब्याच्या बागेचा मालक आणि जगातील पहिल्या नंबरचा आंबा निर्यातदार

वनिता कांबळे | Updated: May 3, 2026, 05:10 PM IST
Mukesh Ambani Mango Farm : भारतातील विविध राज्यात आंब्याचे उत्पादन घेतले. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे आंबे पिकवले जातात. महाराष्ट्रातील कोकणचा हापूस आंबा जगप्रसिद्ध आहे. कोकणच्या हापूसला परदेशात मोठी मागणी आहे. मोठ्या प्रमाणात कोकणच्या हापूसची निर्यात होते. पण, तुम्हाला माहित आहे का एक व्यक्ती आहे जो कोकणातील सर्व आंबा उत्पादकांना एकटा टक्कर देतो. हा व्यक्ती भारतातील सर्वात मोठ्या आंब्याच्या बागेचा मालक आहे. इतकचं नाही तर हा व्यक्ती  जगातील पहिल्या नंबरचा आंबा निर्यातदार आहे. या व्यक्तीचे नाव जाणून शॉक व्हाल.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा आंबा उत्पादक देश आहे. जागातील 40 ते 45 टक्के आंबा उत्पादनात भारतातच होते. आंबा उत्पादनात भारताचे योगदान खूप मोठे आहे. भारतात वार्षाला  अंदाजे 20 ते 25 दशलक्ष टन आंबा उत्पादन होते. यात विविध राज्यात पिकवलेला आंबा आहे. महाराष्ट्रातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगडमध्ये प्रामुख्याने हापूस आंब्याचे उत्पादन होते. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरातसह, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात देखील केशर, दशहरा, लंगडा, तोतापुरी अशा विविध प्रकारच्या आंब्यांचे उत्पादन घेतले जाते. भारतातील सर्वात मोठ्या आंबाच्या बागेचा मालक असलेला व्यक्ती आपल्या बागेत या स्रव प्रकारच्या आंब्याचे उत्पादन घेतो आणि हा आंबा निर्यात करतो. भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी हे सर्वात मोठ्या आंब्याच्या बागेचे मालक आहेत.  

पेट्रोलियम, दूरसंचार आणि किरकोळ क्षेत्रांमध्ये पसरलेल्या आपल्या विशाल व्यावसायिक साम्राज्यासाठी ओळखले जाणारे मुकेश अंबानी यांनी कृषी क्षेत्रातही  आश्चर्यकारक कामगिरी केली आहे. अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही जगातील सर्वात मोठी आंब्याची निर्यातदार कंपनी बनली आहे. इतकेच नव्हे, तर भारतातील सर्वात मोठी आंब्याची बागही रिलायन्सच्या मालकीची आहे.

दीड लाख झाडांची आमराई 

मुकेश अंबानी हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या माध्यमातून भारतातील सर्वात मोठ्या आंब्याच्या बागेचे मालक बनले आहेत. अंबानी यांची भारतातील ही सर्वात मोठी आंब्याची बाग 'धीरूभाई अंबानी लखीबाग अमराई' नावाने ओळखली जाते. गुजरातच्या जामनगरमध्ये ही आंब्याची बाग आहे. 600 एकरांवर पसरलेल्या या बागेत दीड लाखांहून  अधिक आंब्याची झाडे आहेत.

अल्फान्सो आणि केसरसह 200 हून अधिक प्रकारचे आंबे

भारतातील या सर्वात मोठ्या आंबा बागेत अल्फान्सो आणि केसरसह 200 हून अधिक जातींच्या आंब्यांच्या झाडांची लागवड करण्यात आली आहे. अंबानी यांची गुजरातमधील ही आंब्यांची बाग फक्त भारतातीलच नाही तर  जगातील सर्वात मोठ्या आंबा बागांपैकी एक मानली जाते.

 29 वर्षांपूर्वी उभारली आमराई

अंबानी यांनी 29 वर्षांपूर्वी 1997 मध्ये या बागेत वृक्ष लागवड सुरु केली. जेव्हा रिलायन्सला गुजरातमधील जामनगर येथील आपल्या रिफायनरीमध्ये गंभीर प्रदूषणाच्या समस्येला सामोरे जावे लागले. वाढत्या पर्यावरणीय चिंता आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या इशाऱ्यांना प्रतिसाद म्हणून, रिलायन्सने रिफायनरीच्या सभोवतालच्या पडीक जमिनीचे एका हिरव्यागार आंब्याच्या बागेत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. या उपक्रमाचा उद्देश प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच औद्योगिक क्षेत्राभोवती एक शाश्वत 'हरित पट्टा' निर्माण करणे हा होता.

अंबानी यांच्या बागेचा सम्राट अकबराशी संबंध 

अंबानी याच्या या भव्य आमराईचे सम्राट अकबराशी कनेक्शन आहे. या बागेचे नाव 16 व्या शतकात मुघल सम्राट अकबराने बांधलेल्या ऐतिहासिक 'लखीबाग' पासून प्रेरित आहे. रिलायन्सने बागेला स्वच्छ पाणी पुरवण्यासाठी एक विलवणीकरण प्रकल्प उभारला आहे, ज्यामुळे परिसरातील प्रदूषणाची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.

जबरदस्त उत्पादन आणि बंपर कमाई 

अंबानींच्या या बागेत जबरदस्त उत्पादन आणि बंपर कमाई होते.  रिलायन्स या बागेतून दरवर्षी 600 टनांहून अधिक आंब्यांची निर्यात करते. आंबा निर्यातीतून कंपनी कोट्यावधींची कमाई करते. या बागेतून अंबानी यांना वार्षाला 11,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल मिळतो. अंबानी यांच्या बागेतील सर्व प्रकारचे आंबे जगभर निर्यात होतात. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

