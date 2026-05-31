/भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी विमान कंपनीची नोंदणी रद्द होणार? 1,24,00,00,000 रुपयांची GST नोटीस

SpiceJet GST Demand: भारतातील सर्वात मोठी खाजगी विमान कंपनी अशी ओळख असलेली स्पाईसजेट कंपनी मोठ्या संकटात सापडली आहे. स्पाईसजेट कंपनीची नोंदणी रद्द होम्याची शक्यता आहे. जीएसटी विभागाने स्पाईसजेट एअरलाइनला 124.65 कोटी रुपयांच्या कराची नोटीस बजावली आहे. अनेक महिन्यांपासून जीएसटी रिटर्न न भरल्याने ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या एअरलाइनची जीएसटी नोंदणी रद्द करण्याची कारवाईही सुरू आहे. स्पाईसजेट एअरलाइन सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे.
स्पाईजेट कंपनी रिटर्न भरण्यास वारंवार होणारा विलंब आणि नियमांचे पालन न केल्यामुळे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाने ही कारवाई केली आहे. स्पाईसजेटची जीएसटी नोंदणी रद्द करण्याचा इशारा देत 'कारणे दाखवा नोटीस' बजावण्यात आली आहे. सीजीएसटी आणि एसजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 62 अंतर्गत स्पाईस जेट कंपनीला नोटीस बजवण्यात आली आहे. कलम 62 अन्वये तात्पुरते मूल्यांकन केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. स्पाईसजेट कंपनीने विहित मुदतीत रिटर्न भरलेले नाहीत. स्पाईसजेटने वेळेवर रिटर्न भरले नाहीत. सातत्याने अनियमितता दिसून येत असल्याचे जीएसटी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मूल्यांकनानुसार विभागाने नोव्हेंबरसाठी 44.44 कोटी रुपये, डिसेंबरसाठी 43.79 कोटी रुपये, जानेवारीसाठी 12.19 कोटी रुपये, फेब्रुवारीसाठी 12.10 कोटी रुपये आणि मार्चसाठी 12.12 कोटी रुपयांची कर भरण्याची मागणी केली आहे.
स्पाईसडेट कंपनीची जीएसटी नोंदणी रद्द करण्यासंदर्भात 25 मे 2026 रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, कंपनीने अद्याप प्रलंबित अनुपालन आवश्यकता पूर्ण केलेल्या नाहीत. कंपनी अनेक महिन्यांपासून वेळेवर जीएसटी रिटर्न भरण्यात अयशस्वी ठरली आहे. जर स्पाईसजेटने आपले प्रलंबित रिटर्न वेळेवर भरले नाहीत तर जीएसटी कायद्यांतर्गत पुढील कारवाई केली जाणार आहे. स्पाइसजेट कंपनी आर्थिक आव्हानांना तोंड देत आहे. पेमेंट, कामकाज आणि आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित अशा अनेक समस्यांचा कंपनी सामना करत आहे. जीएसटी विभागाकडून आलेली ही नोटीस कंपनींच्या अडचणीत वाढ आणणारी ठरणार आहे.