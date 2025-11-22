English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील मोठी सरकारी बँक विकण्याच्या प्रक्रियेला वेग! कोण विकत घेणार ही बँक? सध्या चर्चेत असलेले नाव जाणून शॉक व्हाल

भारतातील एका मोठ्या सरकारी बँक विकण्याच्या प्रक्रियेला वेग आहे. अनेकांनी या बँकेच शेअर्स विकत घेण्यात रस दर्शवला आहे. आता एक मोठे नाव चर्चेत आले आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Nov 22, 2025, 08:00 PM IST
IDBI Bank Privatisation : एकीकडे देशात बँकांच्या महाविलीनीकरणाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. तर, दुसरीकडे भारतातील मोठ्या सरकारी बँक विकण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. आयडीबीआय बँकेचे  (IDBI Bank) खाजगीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाची वाट पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांची संख्या वाढत आहे. एका खाजगी बँके आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा खरेदी करण्याच्या शर्यतीत दाखल झाली आहे.  

आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेत ओकट्री कॅपिटल आणि फेअरफॅक्स व्यतिरिक्त, कोटक महिंद्रा बँकेने देखील हिस्सा खरेदी करण्यास इच्छुक असल्याचे सांगितले आहे. तथापि, या मुद्द्यावर कोटक महिंद्रा बँकेकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. केंद्र सरकारच्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, आयडीबीआय बँकेचे खाजगीकरण 2026 च्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस अंतिम केले जाईल. सध्या, आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकारचा 45.48 टक्के हिस्सा आहे, तर एलआयसीचा 49.24 टक्के हिस्सा आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग आयडीबीआय बँकेचा 61 टक्के हिस्सा विकण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

सरकार ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान हिस्सा विक्रीसाठी बोली प्रक्रिया राबवणार असल्याचे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.  बँकेच्या हिस्सा विक्रीबाबत चर्चा 2022 मध्ये पहिल्यांदा सुरू झाली. सध्या, एलआयसी आयडीबीआय बँकेची प्रमोटर शेअरहोल्डर आहे. बीएसईवर आयडीबीआय बँकेचे शेअर्स 2.53 टक्क्यांनी घसरून 100.25 रुपयांवर बंद झाले. गेल्या सहा महिन्यांत बँकेच्या शेअर्सच्या किमतीत 6.25 टक्के वाढ झाली आहे. एका वर्षात आयडीबीआय बँकेच्या शेअर्सच्या किमतीत 31.80 टक्के वाढ झाली आहे. बँकेचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक 106.99 आहे आणि  52 आठवड्यांचा नीचांक 65.89 आहे. आयडीबीआय बँकेचे मार्केट कॅप ₹1.07 लाख कोटी आहे.

 

