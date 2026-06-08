/नदीच्या आत 10 मजली इमारती इतकं खोल जाऊन पकडावी लागते ट्रेन, भारतातील सर्वात मोठे अंडर ग्राऊंड मेट्रो स्टेशन

West Bengal Howrah Metro Station : जमिनीच्या आत 10 मजली इमारती इतकं खोल रेल्वे स्टेशन महाराष्ट्रात उभारले जात आहे. भारतातील सर्वात मोठे अंडर ग्राऊंड रेल्वे स्टेशन बुलेट ट्रेनसाठी बांधले जात आहे. याआधीच आपल्या भारतात नदीच्या आत 10 मजली इमारती इतकं खोल बांधण्यात आले आहे. हे भारतातील सर्वात मोठे अंडर ग्राऊंड मेट्रो स्टेशन आहे. नदीच्या आत 10 मजली इमारती इतकं खोल जाऊन मेट्रो ट्रेन पकडावी लागते.
भारतातील सर्वात मोठे अंडर ग्राऊंड मेट्रो स्टेशन विज्ञान आणि अभियांत्रिकीचा एक अद्भुत नमुना आहे. कोलकाताचे हावडा मेट्रो स्टेशन हे देशातच नाही तर जगभरात कुतूहलाचा विषय ठरले आहे. हे स्टेशन जमिनीवर नसून, नदीच्या पोटात आहे. त्याची खोली 10 मजली इमारती इतकी आहे. एका खळाळत्या, उसळत्या नदीच्या खाली हे स्टेशन बांधले आहे.
देशातील पहिला पाण्याखालचा मेट्रो बोगदा कोलकाताच्या हुगळी नदीच्या पोटात बांधण्यात आला आहे. जेव्हा प्रवासी या स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर उतरता, तेव्हा अचानक एका रहस्यमयी जगात प्रवेश केल्याचा भास होतो. मेट्रो ट्रेन नदीखालच्या या अत्याधुनिक बोगद्यातून पूर्ण वेगाने प्रवास करते, तेव्हा हा रोमांचक पाण्याखालचा प्रवास फक्त 45 सेकंदांचा असतो.
हावडा मेट्रो स्टेशन जमिनीच्या पातळीपासून सुमारे 33 मीटर म्हणजेच 108 फूट खाली आहे. हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे हे कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनसाठी (केएमआरसी) एक अग्निपरीक्षाच होती. मेट्रो स्थानके सहसा इतक्या खोलवर बांधली जात नाहीत, परंतु हुगळी नदीखालून सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जुन्या शहरातील ऐतिहासिक इमारतींचे जतन करण्यासाठी अभियंत्यांना इतक्या खोलवर उतरणे भाग पडले. हावडा परिसर भारतातील सर्वात व्यस्त रेल्वे स्थानकांपैकी एक मानला जातो.
हा परिसर दाट लोकवस्ती, शतकानुशतके जुन्या, नाजूक इमारती आणि भूमिगत पाइपलाइनच्या विशाल जाळ्याने वेढलेला होता. हुगळी नदीच्या ओल्या आणि सहज कोसळणाऱ्या वाळूच्या जमिनीखाली खोदकाम करणे जीवघेणे होते. स्टेशनचे काम पाण्याच्या प्रचंड दाबात आणि भूस्खलनाच्या मोठ्या धोक्यामध्ये पार पडले.या स्टेशनमध्ये प्रवेश करताच त्याच्या भव्यतेची आणि आश्चर्यकारक खोलीची खरी जाणीव होते. येथे बसवलेले एस्केलेटर संपूर्ण देशातील सर्वात लांब आणि सर्वात मोठे आहेत.
शेवटच्या प्लॅटफॉर्मवर पोहोचण्यासाठी प्रवाशांना अनेक भूमिगत मजल्यांमधून जावे लागते. पहिल्यांदा भेट देणारे पर्यटक अनेकदा याच्या प्रचंड खोलीमुळे चकित होतात आणि याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
कोलकाता आणि हावडा ही जुळी शहरे आहेत, जी अनेक वर्षे केवळ हावडा ब्रिज आणि फेरी सेवांवर अवलंबून होती. येथे वाहतूक कोंडी आणि भीषण वाहतूक ठप्प होणे ही एक मोठी समस्या होती. नवीन पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडॉर पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यामुळे, लाखो दैनंदिन प्रवाशांसाठी प्रवास करणे खूप सोपे झाले आहे. 2019 मध्ये बहु बाजार परिसरात बोगदा खोदताना काही घरांना तडे गेले असले तरी, देशाच्या अभियंत्यांनी अखेरीस ही कामगिरी यशस्वी करून दाखवली.