/भारतात फक्त 45 दिवसांचा एलपीजी तर 60 दिवसांचे कच्चे तेल शिल्लक, तुमच्यावर काय परिणाम? पेट्रोलियम मंत्र्यांचे मोठे संकेत

India Petrol Diesel LPG Stock Update: सरकार इंधन दर कमी करण्यासाठी अनुकूल असले तरी ते सर्वस्वी जागतिक परिस्थिती आणि तेल कंपन्यांच्या आर्थिक स्थिरतेवर अवलंबून आहे, हे हरदीपसिंग पुरी यांच्या विधानावरून हे स्पष्ट होते.
India Petrol Diesel LPG Stock Update: देशातील सामान्य जनतेचे लक्ष नेहमीच इंधन दरवाढीकडे लागलेले असते. जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडी आणि देशांतर्गत राजकारण यांमुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर सातत्याने चर्चेत असतात. अलीकडेच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी इंधनाच्या किमतींबाबत अत्यंत महत्त्वाची विधाने केली आहेत. देशात किती तेलसाठा शिल्लक आहे. नेमकं काय म्हणाले? तुमच्यावर याचा कसा परिणाम होऊ शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची स्थिती
इंधनाचे दर प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतींवर अवलंबून असतात. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. मात्र, भारताने अत्यंत चाणाक्षपणे विविध देशांकडून तेल आयात करून देशांतर्गत किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय, असे पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले. जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजार स्थिर राहत नाही, तोपर्यंत किमतीत मोठी कपात करणे आव्हानात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी तेल कंपन्यांची आर्थिक स्थिती
इंधन दर ठरवताना 'ऑईल मार्केटिंग कंपन्या' (OMCs) जसे की बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल यांच्या नफ्याचा आणि तोट्याचा विचार केला जातो. गेल्या काही काळात या कंपन्यांनी कच्च्या तेलाच्या चढ्या किमतींमुळे मोठा तोटा सहन केला होता. आता या कंपन्या हळूहळू सावरत आहेत.जेव्हा या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे मजबूत होईल आणि त्यांचा जुना तोटा भरून निघेल, तेव्हाच त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्यांना दिला जाईल, असे पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले.
सणासुदीच्या काळात दिलासा?
नेहमीच सण किंवा निवडणुकांच्या काळात सरकार इंधन कपातीचा निर्णय घेते, असा एक समज आहे. यावर भाष्य करताना पुरी यांनी सांगितले की, सरकार जनतेवरचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कपात करण्याबाबतची चर्चा सरकार आणि तेल कंपन्यांमध्ये सातत्याने सुरू असते. मात्र, कोणताही निर्णय हा घाईने न घेता बाजारपेठेच्या सखोल अभ्यासानंतरच घेतला जाईल.
गॅस सिलिंडरबाबत सरकारचे धोरण
घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती हा गृहिणींच्या बजेटचा मुख्य भाग असतो. सरकारने यापूर्वीच 'उज्ज्वला योजने'च्या लाभार्थ्यांना मोठी सवलत दिली आहे. भविष्यातही एलपीजीच्या किमती सामान्य माणसाच्या आवाक्यात राहाव्यात, यासाठी सरकार सबसिडी आणि दर नियंत्रणावर भर देत आहे. जागतिक स्तरावर गॅसचे भाव वाढलेले असतानाही भारतात ते नियंत्रणात ठेवल्याचा दावा मंत्र्यांनी केला आहे.
रशियाकडून होणारी तेल आयात
भारताने पाश्चात्य देशांच्या दबावाखाली न येता रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे देशातील इंधन दरांचा भडका उडण्यापासून वाचला. हरदीपसिंग पुरी यांनी या धोरणाचे समर्थन करताना सांगितले की, भारताचे प्राधान्य आपल्या नागरिकांच्या हिताला आहे. ही सवलत भविष्यातही कायम राहिल्यास इंधन दर स्थिर राहण्यास मोठी मदत होईल.
पर्यायी इंधनावर भर
केवळ पेट्रोल-डिझेलवर अवलंबून न राहता, भारत आता इथेनॉल मिश्रणावर (Ethanol Blending) भर देत आहे. पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल आणि पर्यायाने देशांतर्गत इंधनाचे दर कमी होण्यास मदत होईल. हे दीर्घकालीन धोरण असून याचे सकारात्मक परिणाम येत्या काळात दिसून येतील, असे संकेत मंत्र्यांनी दिले आहेत.
भविष्यात काय होऊ शकतं?
शेवटी, इंधन स्वस्त होणार की महाग? यावर मंत्र्यांनी थेट आश्वासन दिले नसले तरी, परिस्थिती सकारात्मक असल्याचे सुचवले आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 70-80 डॉलरच्या आसपास राहिल्या, तर तेल कंपन्या दर कमी करण्याचा विचार करू शकतात. मात्र, कोणत्याही जागतिक संकटामुळे किमती वाढल्यास त्याचा भार ग्राहकांवर पडू नये, यासाठी सरकार 'बफर' तयार करत असल्याची माहिती देण्यात आली.