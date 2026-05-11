/भारतावर मोठे ऊर्जा संकट घोंघावतय? 24 तासांत दुसऱ्यांदा पंतप्रधान मोदींचं आवाहन; यावेळेस काय म्हणाले?

PM Modi: पंतप्रधानांनी केवळ इंधन बचतीचे आवाहन केले नाही, तर सौर ऊर्जा, हायड्रोजन इंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराकडे वळण्याचा सल्ला दिला आहे.
PM Modi: देशातील वाढती ऊर्जेची मागणी आणि जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अस्थिरता पाहता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. गेल्या 24 तासांत दुसऱ्यांदा पंतप्रधानांनी देशवासीयांना इंधन बचतीचे आवाहन केल्याने, आगामी काळात भारतासमोर इंधनाचे मोठे संकट उभे ठाकणार का? अशी चर्चा आता सर्वसामान्य नागरिक आणि तज्ज्ञांमध्ये सुरू झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकामागून एक दोन सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये इंधन बचतीवर भर दिला आहे. "इंधन वाचवणे म्हणजे देशाची संपत्ती वाचवणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे होय," असे त्यांनी अधोरेखित केले. विशेषतः वाहतूक क्षेत्र आणि घरगुती वापरामध्ये ऊर्जेचा अपव्यय टाळण्यासाठी त्यांनी नागरिकांना पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारकडून इंधन बचतीला आता केवळ एक सल्ला न ठेवता त्याचे 'लोकचळवळीत' रूपांतर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
सध्या रशिया-युक्रेन आणि मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी अनिश्चितता आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करतो. जागतिक स्तरावर किमती वाढल्यास त्याचा थेट फटका भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवर होतो. म्हणूनच, संभाव्य संकट टाळण्यासाठी पंतप्रधानांनी आगाऊ सावधगिरीचा इशारा दिला असल्याचे मानले जात आहे.
पंतप्रधानांनी केवळ इंधन बचतीचे आवाहन केले नाही, तर सौर ऊर्जा, हायड्रोजन इंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) वापराकडे वळण्याचा सल्ला दिला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणे हाच भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेचा एकमेव मार्ग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 'पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना' सारख्या उपक्रमांतून घराघरांत सौर ऊर्जा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट यामागे आहे.
भारताला दरवर्षी कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी लाखो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. इंधनाचा वापर 5 ते 10 टक्क्यांनी जरी कमी झाला, तरी देशाचे हजारो कोटी रुपये वाचू शकतात. हा वाचलेला पैसा शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरता येईल, असा सरकारचा दृष्टिकोन आहे. त्यामुळेच इंधन बचत ही केवळ वैयक्तिक गरज नसून ती एक 'देशसेवा' असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे.
शहरी भागातील वाढती गर्दी आणि खासगी वाहनांमुळे होणारा इंधन वापर चिंतेचा विषय आहे. पंतप्रधानांनी नागरिकांना शक्य तिथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (मेट्रो, बस) किंवा सायकलींचा वापर करण्याचे सुचवले आहे. ट्रॅफिक सिग्नलवर इंजिन बंद करणे यासारख्या छोट्या सवयींमुळेही मोठा बदल घडू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
'नेट झिरो' उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे. इंधन बचतीमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होते. जागतिक व्यासपीठावर भारताची प्रतिमा एक 'पर्यावरणस्नेही देश' म्हणून उंचावण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग अनिवार्य आहे. पंतप्रधानांच्या या आवाहनामुळे पर्यावरण रक्षणाच्या चळवळीला नवीन बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधानांच्या या आवाहनाचा अर्थ असा नाही की देशात इंधनाचा साठा संपला आहे. तर, हे आवाहन भविष्यातील अनपेक्षित संकटांपासून वाचण्यासाठी घेतलेली 'संरक्षणात्मक पावले' आहेत. नागरिकांनी शिस्तबद्ध पद्धतीने ऊर्जेचा वापर केल्यास भारत ऊर्जा क्षेत्रात 'आत्मनिर्भर' होण्याकडे वेगाने वाटचाल करेल.