English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारत गंभीर संकटात; मध्यम वर्गासोबत... 2 कोटी नागरिकांना थेट धोका!

India News : नव्या संकटाच्या उंबरठ्य़ावर देश. नेमकं काय होणार? काय आहे हा धोका? संकटाची चाहूल लागलीये खरी आता पुढे काय? पाहा हे संकट तुमच्यापासून किती दूर...   

सायली पाटील | Updated: Nov 18, 2025, 07:59 AM IST
भारत गंभीर संकटात; मध्यम वर्गासोबत... 2 कोटी नागरिकांना थेट धोका!
india middle class in high risk many around 2 crores to face job cuts lay off amid ai and automation

India News : भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असली तरीही देशात काही समस्या अशाही आहेत, ज्या आता अधिक गंभीरपणे डोकं वर काढत असून येत्या काळात त्या आणखी गडद होताना दिसणार आहेत. तज्ज्ञांच्या इशाठऱ्यानुसार देशातील मध्यमवर्ग यामध्ये होरपळला जाणार असून, जवळपास 2 कोटी नागरिकांवर याचा थेट परिणाम होताना दिसणार आहे. त्यामुळं आता हे संकट आपल्यापासून नेमकं किती दूर आहे, हाच प्रश्न सामान्यांच्या मनात घर करत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'मिडल क्लास क्रायसिस' म्हणजे काय? 

भारतापुढं सध्या जे संकट आहे त्याचा थेट परिणाम मध्यमवर्गियांवर होणार असून, या संकटाला सध्या 'मिडल क्लास क्रायसिस' असं संबोधण्यात येत आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षांमध्ये हे संकट आणखी गडद होणार असून, त्याचा परिणाम 2 कोटी भारतीयांव होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. ज्यामध्ये या नागरिकांच्या नोकऱ्या जाण्याचा धोका असल्याचा स्पष्ट इशारा सौरभ मुखर्जी यांनी दिला आहे. 'मार्सेलस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्सचे'ते संस्थापक असल्याचं सांगण्यात येतं. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra weather news : थंडीचा कडाका वाढतानाच कुठून आला पावसाचा इशारा? हवामान विभागानं स्पष्टच सांगितलं, महाराष्ट्रात... 

मध्यमवर्ग त्यातही प्रामुख्यानं 2 ते 5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या वर्गाला याची सर्वाधिक झळ बसणार असून, निर्यातक्षमता उभारू पाहणाऱ्या कंपन्यांनासुद्धा याचा फटका बसेल असं म्हटलं जात आहे. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे जागतिक आर्थिक मंदी हे यामागचं मुख्य कारण नसून, जागतिक व्यापार क्षेत्रात येणाऱ्या अडथळ्यांमुळं या संकटानं डोकं वर काञलं असून AI म्हणजेच कुत्रिम बुद्धिमत्ता आणि Automation ही यामागची मुख्य कारणं सांगण्यात येत आहेत. याचे परिणाम दीर्घकाळ टीकणारे आणि अत्यंत गंभीर असू शकतात असाही इशारा तज्ज्ञांनी जारी केला आहे. 

देशातील पगारदार मध्यमवर्गीयांमध्ये सध्या नोकऱ्यांची संख्या घटत असून कामाचा कल 'गिग इकॉनॉमी'कडे झुकत आहे.  ज्यामुळं "स्थिर नोकरी" हे पारंपरिक मॉडेल अर्थात ही संकल्पनाच धोक्यात आली असून, मध्यमवर्ग यामध्ये मोठ्या प्रमाणात होरपळत असून प्रामुख्यानं उत्पन्नात स्थिरतेचा अभाव, नोकरीतील असुरक्षितता हे घटक सर्वाधिक परिणाम करताना दिसत आहेत. मध्यमवर्गाच्या नोकरीवर असणारं हे संकट पाहता, नोकरीच्या क्षेत्रात पुनर्कौशल्य (रिस्किलिंग) आणि कौशल्यवृद्धी (अपस्किलिंग) महत्त्वाची असून, स्थानिक पातळीवर प्रभाव वाढवं आणि भविष्याच्या दृष्टीनं विचार करणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

 

FAQ

‘मिडल क्लास क्रायसिस’ नेमकं काय आहे?
सौरभ मुखर्जी (मार्सेलस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्सचे संस्थापक) यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार पुढील 2-3 वर्षांत AI व ऑटोमेशनमुळे भारतातील मध्यमवर्गीय नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात जाण्याची शक्यता आहे. याला ते "Middle Class Crisis" म्हणत आहेत (काही ठिकाणी डल/डुअल असं छापलंय, पण मूळ संदर्भ मिडल क्लासच आहे). 

किती लोकांवर परिणाम होईल?
सौरभ मुखर्जी यांच्या अंदाजानुसार पुढील काही वर्षांत सुमारे 2 कोटी (20 million) भारतीयांवर थेट परिणाम होऊ शकतो.

जागतिक मंदी हे कारण नाही का?
नाही. सौरभ मुखर्जी स्पष्ट म्हणतात – जागतिक मंदी हे मुख्य कारण नाही. मुख्य कारण अमेरिका-युरोपातही अर्थव्यवस्था चांगलीच चालू आहे. पण तिथल्या कंपन्या AI वापरून भारतातून करून घेत असलेली कामं आता स्वतःच करत आहेत किंवा पूर्ण ऑटोमेट करत आहेत. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
indiamiddle classmiddle class high risk2 crores indiansjob cuts

इतर बातम्या

IPL 2026: “हे निर्णय डोक्याला शॉट..." ट्रेडने खळबळ! स...

स्पोर्ट्स