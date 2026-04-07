मान्सूनबाबतचा महत्त्वाचा अंदाज; यंदा कुठं- किती पाऊस पडणार? केव्हापर्यंत असणार मोसमी वाऱ्यांचा मुक्काम?

India Monsoon 2026 : एप्रिल महिन्यात देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये वादळी पावसाची हजेरी पाहायला मिळत आहे. मार्च महिन्यातही अशीच स्थिती पाहायला मिळाली होती. सध्या वातावरणात काही बदल होऊन पावसाचं प्रमाण कमी होत असून उष्णता वाढण्याचा प्राथमिक अंदाजाही वर्तवण्यात आला आहे. याचदरम्यान यंदाच्या वर्षी पावसाचं प्रमाण कसं राहील, मोसमी वाऱ्यांचा मुक्काम कसा असेल आणि देशात मान्सूनची काय परिस्थिती असेल याचा प्राथमिक अंदाज समोर आला आहे.
स्कायमेट (Skymet) या खासगी हवामान संस्थेनं नुकतंच 2026 या वर्षासाठीचा मान्सूनचा अंदाज वर्तवला आहे. ज्यामध्ये या वर्षभरात मान्सूनचं प्रमाण सामान्यहून कमी राहण्याची प्राथमिक शक्यता सांगितली आहे. जून ते सप्टेंबर (June to September) या चार महिन्यांदरम्यान मान्सूनचं प्रमाण सरासरी 868.6 मिमी म्हणजेच 94 टक्के राहण्याचं पूर्वानुमान आहे. ही आकडेवारी सरासरीच्या +/- 5 टक्के असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळं 90 टक्क्यांहून अधिक पाऊस पडणार म्हणून आनंदी व्हायचं की सरासरीहून कमी पाऊस पडणार म्हणून चिंता करायच, हाच प्रश्न पडत आहे.
मान्सूनचा दुसरा टप्पा सर्वाधिक अनियमित आणि अस्थिर राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. भारतीय महासागर डायपोलसुद्धा मान्सूनवर परिणाम करु शकतो. ज्यामुळं क्वचितप्रसंगी मान्सूनवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असल्यानं मान्सूनची सुरुवात चांगली राहते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. तर, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये मात्र मान्सूनवर कोणतीही स्थिती प्रभाव पाडताना दिसणार नाही.
भौगोलिक परिस्थितीमध्ये मध्य आणि पश्चिम भागांमध्ये पावसाचं प्रमाण यंदाच्या वर्षी कमी राहण्याची शक्यता आहे. पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये पावसाचं प्रमाण यावर्षी सरासरीहून कमी असू शकतं. प्रामुख्यानं ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये हे चित्र पाहायला मिळू शकतं. तर, पूर्व आणि उत्तर पूर्वेकडे मात्र समाधानकारक पाऊस होण्याचा अंदाज आहे.
स्कायमेटच्या अंदाजानुसार मान्सूनचं एकंदर प्रमाण 90 ते 95 टक्क्यांदरम्यान राहील. जे सामान्यहून कमी श्रेणीत गणलं जातं. जानेवारी 2026 मध्येसुद्धा मान्सूनच्या अंदाजांमध्ये देशात पावसाचं प्रमाण सामान्यहून कमी असेल असं म्हटलं गेलं होतं. हाच अंदाज आताही कायम ठेवण्यात आला आहे.
स्कायमेटचे कार्यकारी संचालक जतिन सिंह यांच्या माहितीनुसार ला नीना (La Nina) नंतर आता पॅसिफिक महासागरामध्ये ENSO तटस्थ झाला आहे. एल निनोच्या प्रारंभी टप्प्यानंतर वर्षअखेरीस ही स्थिती आणखी भक्कम होण्याची शक्यता असल्यानं त्याचा थेट परिणाम मान्सूनवर होताना दिसेल.