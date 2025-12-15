भारतातील 2 लाखांहून अधिक करदाते रडारवर; संशयास्पद हालचालींमध्ये तुम्ही तर नाही ना?

Income Tax Department: भारतात कर चुकवणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. आपण आयकर विभागाच्या नजरेतून वाचू शकतो, अशी त्यांची धारणा असते. पण समज चुकीचा आहे. कारण भारतातील 2 लाखांहून अधिक करदाते रडारवर आहेत. आयकर खात्याकडून सुमारे 4100 कोटी रुपयांच्या शंकाास्पद करसवलती दावे आणि 1.4 लाखांपेक्षा जास्त करदात्यांची तपासणी सुरु आहे. चुकून किंवा मुद्दाम कर चुकवणाऱ्यांसाठी हा मोठा इशारा आहे.
डेटा विश्लेषणाच्या मदतीने कलम 80जीजीसी अंतर्गत खोट्या देणगी दाखवून करकपात मागणाऱ्या 2 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना ओळखले गेले आहे. या दाव्यांची एकूण रक्कम अंदाजे 5500 कोटी रुपये आहे.
हे पैसे बनावट किंवा अस्तित्वात नसलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना (RUPPs) आणि खोट्या धर्मादाय संस्थांना दाखवले गेले. यामुळे करदाते कर वाचवू शकले, असे यातून निदर्शनास आले.
आतापर्यंत 54000 करदात्यांनी आपले चुकीचे दावे मागे घेतले असून सुमारे 1,400 कोटी रुपयांच्या अपात्र सवलती सोडल्या आहेत. बहुतेकांनी 5 लाखांपेक्षा कमी रकमेचा दावा केला होता, तर काही कंपन्यांनी खूप मोठ्या रकमा दाखवल्या होत्या.
14 जुलै 2025 रोजी देशभरात 150 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. यात 100 पेक्षा जास्त RUPPs संशयित आढळले. एक दलाल सिनेमा हॉल आणि सोशल मीडियावर करपरतावा हमी देऊन लोकांना फसवणुकीस प्रवृत्त करत होता.
काही व्यावसायिक ग्रुप व्हॉट्सअॅप-टेलिग्रामवरून लोकांना खोट्या देणग्या दाखवायला सांगत होते. तपासात CSR ट्रस्टचा दुरुपयोग उघड झाला, जिथे रोख परतावा देऊन बनावट पावत्या दिल्या जात होत्या. यामुळे कंपनी नियम आणि राजकीय निधी कायदे धोक्यात आले आहेत.
आयकर विभाग कलम ८०जीजीसी अंतर्गत राजकीय पक्षांना किंवा इलेक्टोरल ट्रस्टला दिलेल्या देणग्यांवर मिळणाऱ्या करकपातीच्या खोट्या दाव्यांवर तपास करत आहे. डेटा विश्लेषणाने २ लाखांहून अधिक करदात्यांना ओळखले आहे, ज्यांनी बनावट किंवा अस्तित्वात नसलेल्या नोंदणीकृत अनोळखी राजकीय पक्षांना (RUPPs) आणि खोट्या धर्मादाय संस्थांना देणग्या दाखवून अंदाजे ५,५०० कोटी रुपयांच्या संशयास्पद कपाती मागितल्या आहेत.
१४ जुलै २०२५ रोजी देशभरात १५० हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले, ज्यात १०० पेक्षा जास्त RUPPs संशयित आढळले. तपासात व्हॉट्सअॅप-टेलिग्राम ग्रुप्सद्वारे दलाल करदात्यांना फसवणुकीस प्रवृत्त करत असल्याचे उघड झाले. तसेच CSR ट्रस्टचा गैरवापर करून रोख परतावा देऊन बनावट पावत्या देण्याचे प्रकार समोर आले.
आयकर विभाग संशयित करदात्यांना त्यांचे आयकर रिटर्न (ITR) तपासून चुकीचे दावे दुरुस्त करण्याचा सल्ला देत आहे. आतापर्यंत ५४,००० करदात्यांनी सुमारे १,४०० कोटी रुपयांच्या अपात्र दाव्यांचे रिटर्न अपडेट केले आहेत. चुकीचे दावे असल्यास लवकरात लवकर ITR सुधारावा, अन्यथा दंड किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.