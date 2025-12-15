English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील 2 लाखांहून अधिक करदाते रडारवर; संशयास्पद हालचालींमध्ये तुम्ही तर नाही ना?

Income Tax Department: डेटा विश्लेषणाच्या मदतीने कलम 80जीजीसी अंतर्गत खोट्या देणगी दाखवून करकपात मागणारे निदर्शनास आले आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 15, 2025, 06:33 AM IST
Income Tax Department: भारतात कर चुकवणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. आपण आयकर विभागाच्या नजरेतून वाचू शकतो, अशी त्यांची धारणा असते. पण समज चुकीचा आहे. कारण भारतातील 2 लाखांहून अधिक करदाते रडारवर आहेत. आयकर खात्याकडून सुमारे 4100 कोटी रुपयांच्या शंकाास्पद करसवलती दावे आणि 1.4 लाखांपेक्षा जास्त करदात्यांची तपासणी सुरु आहे. चुकून किंवा मुद्दाम कर चुकवणाऱ्यांसाठी हा मोठा इशारा आहे. 

2 लाखांहून अधिक करदाते रडारवर

डेटा विश्लेषणाच्या मदतीने कलम 80जीजीसी अंतर्गत खोट्या देणगी दाखवून करकपात मागणाऱ्या 2 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना ओळखले गेले आहे. या दाव्यांची एकूण रक्कम अंदाजे 5500 कोटी रुपये आहे.

खोट्या देणग्या कशा दाखवल्या?

हे पैसे बनावट किंवा अस्तित्वात नसलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना (RUPPs) आणि खोट्या धर्मादाय संस्थांना दाखवले गेले. यामुळे करदाते कर वाचवू शकले, असे यातून निदर्शनास आले. 

काहींनी केली दुरुस्ती 

आतापर्यंत 54000 करदात्यांनी आपले चुकीचे दावे मागे घेतले असून सुमारे 1,400 कोटी रुपयांच्या अपात्र सवलती सोडल्या आहेत. बहुतेकांनी 5 लाखांपेक्षा कमी रकमेचा दावा केला होता, तर काही कंपन्यांनी खूप मोठ्या रकमा दाखवल्या होत्या.

देशव्यापी कारवाई

14 जुलै 2025 रोजी देशभरात 150 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. यात 100 पेक्षा जास्त RUPPs संशयित आढळले. एक दलाल सिनेमा हॉल आणि सोशल मीडियावर करपरतावा हमी देऊन लोकांना फसवणुकीस प्रवृत्त करत होता.

व्हॉट्सअॅपवर फसवणूक आणि CSR चा गैरवापर

काही व्यावसायिक ग्रुप व्हॉट्सअॅप-टेलिग्रामवरून लोकांना खोट्या देणग्या दाखवायला सांगत होते. तपासात CSR ट्रस्टचा दुरुपयोग उघड झाला, जिथे रोख परतावा देऊन बनावट पावत्या दिल्या जात होत्या. यामुळे कंपनी नियम आणि राजकीय निधी कायदे धोक्यात आले आहेत.

FAQ

१. आयकर विभाग कोणत्या संशयास्पद करसवलतींवर चौकशी करत आहे?

आयकर विभाग कलम ८०जीजीसी अंतर्गत राजकीय पक्षांना किंवा इलेक्टोरल ट्रस्टला दिलेल्या देणग्यांवर मिळणाऱ्या करकपातीच्या खोट्या दाव्यांवर तपास करत आहे. डेटा विश्लेषणाने २ लाखांहून अधिक करदात्यांना ओळखले आहे, ज्यांनी बनावट किंवा अस्तित्वात नसलेल्या नोंदणीकृत अनोळखी राजकीय पक्षांना (RUPPs) आणि खोट्या धर्मादाय संस्थांना देणग्या दाखवून अंदाजे ५,५०० कोटी रुपयांच्या संशयास्पद कपाती मागितल्या आहेत.

२. आयकर विभागाने याबाबत कोणती कारवाई केली आहे?

१४ जुलै २०२५ रोजी देशभरात १५० हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले, ज्यात १०० पेक्षा जास्त RUPPs संशयित आढळले. तपासात व्हॉट्सअॅप-टेलिग्राम ग्रुप्सद्वारे दलाल करदात्यांना फसवणुकीस प्रवृत्त करत असल्याचे उघड झाले. तसेच CSR ट्रस्टचा गैरवापर करून रोख परतावा देऊन बनावट पावत्या देण्याचे प्रकार समोर आले.

३. संशयित करदात्यांनी आता काय करावे?

आयकर विभाग संशयित करदात्यांना त्यांचे आयकर रिटर्न (ITR) तपासून चुकीचे दावे दुरुस्त करण्याचा सल्ला देत आहे. आतापर्यंत ५४,००० करदात्यांनी सुमारे १,४०० कोटी रुपयांच्या अपात्र दाव्यांचे रिटर्न अपडेट केले आहेत. चुकीचे दावे असल्यास लवकरात लवकर ITR सुधारावा, अन्यथा दंड किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

