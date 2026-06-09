/भारतातील सर्वात डेंजर मार्गावर 3 तासांचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत; 11,578 फूट उंचीवर जगातील सर्वात लांब दुहेरी बोगदा

Kashmir Zojila Tunnel Makes History : 11,578 फूट उंचीवर भारताने इतिहास रचला आहे. लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात 11,578 फूट उंचीवर बांधण्यात आलेल्या 13.14 किलोमीटर लांबीच्या झोजिला बोगद्याने मंगळवारी एका स्फोटानंतर अंतिम टप्पा गाठला. बोगद्याच्या बांधकामात, 'ब्रेकथ्रू' म्हणजे दोन्ही दिशांनी उत्खनन पूर्ण झाल्यावर बोगदा वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. आता बोगदा दोन्ही बाजूंनी खुला झाल्याने, त्यातून वाहतूक सुरू होईल. देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या इतिहासात हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल. झोजिला बोगदा हा जगातील सर्वात लांब दुहेरी बोगदा आहे. पूर्ण झाल्यावर, काश्मीर आणि लडाख दरम्यान 3 तासांचा प्रवास फक्त 15 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या उपस्थित ब्रेकथ्रूच्या ठिकाणी रिमोट ब्लास्ट
बोगद्याचे शेवटचे 2.5 मीटर यशस्वीरित्या भेदण्यात आले आहे. या ब्रेकथ्रूमुळे काश्मीर खोरे आणि लडाख दरम्यान संपर्क अधिक सुलभ होणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लडाख केंद्रशासित प्रदेशातील मिनिमार्ग येथील बोगद्याच्या पूर्व प्रवेशद्वाराजवळील 'ब्रेकथ्रू' स्थळी रिमोट बटन दाबून स्फोट घडवला. याप्रसंगी जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा आणि मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला हेही उपस्थित होते.
नितीन गडकरी यांनी 'एक्स'वर या बोगद्याचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. झोजिला बोगदा हा केवळ एक बोगदा नसून विकासाचे प्रवेशद्वार आहे. बोगद्याच्या बांधकामानंतर, सोनमर्ग ते मीनामर्ग हा अंदाजे 2 तासांचा प्रवास केवळ 30 मिनिटात होणार आहे. यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत होणार आहे, तसेच अपघात आणि हिमस्खलनाचा धोका कमी होईल. या प्रदेशातील पर्यटन आणि व्यापाराला नवी गती मिळेल.
सीमावर्ती भागांमधील संपर्क अधिक मजबूत होईल. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही हा प्रकल्प एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवणारा ठरेल. वर्षभर कनेक्टिव्हिटीमुळे भारतीय लष्कराची हालचाल आणि लष्करी साहित्य, उपकरणे व लॉजिस्टिक्सचा पुरवठा अधिक जलद, सुरक्षित आणि कार्यक्षम होईल, ज्यामुळे देशाची सामरिक सज्जता आणखी मजबूत होईल. हा प्रकल्प सर्व-हवामान कनेक्टिव्हिटी स्थापित करून प्रादेशिक विकास आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला नवी चालना मिळेल असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला.
झोजिला टनलमुळे वादळ, पाऊस, बर्फवृष्टी आणि भायनक हवामानतही सुरक्षित प्रवास होणार आहे. बोगदा पूर्ण होण्याचे काम नियोजित वेळेच्या सहा महिने आधीच पूर्ण झाले असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. फेब्रुवारी 2028 पर्यंत हा बोगदा सर्व सामान्य जनतेसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर, नागरी कामांना आणखी 7-8 महिने लागतील आणि त्यानंतर विद्युत कामांना सुरुवात होईल.
झोजिला टनलचे 85 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. समुद्रसपाटीपासून अंदाजे 11,578 फूट उंचीवर बांधला जात असलेला हा बोगदा 9.5 मीटर रुंद, 7.57 मीटर उंच आणि 13.153 किलोमीटर लांब आहे. हा घोड्याच्या नालाच्या आकाराचा, एक-नलिकेचा, दोन-पदरी रस्ता बोगदा आहे.
श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय महामार्गावर असलेला हा भू-सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा बोगदा लडाखला वर्षभर रस्त्याची कनेक्टीव्हिटी देणारा ठरणारा आहे. एकदा कार्यान्वित झाल्यावर, हा बोगदा धोकादायक झोजिला खिंडीतून नागरी आणि लष्करी अशा दोन्ही प्रकारच्या वाहतुकीसाठी सोयीस्कर ठरेल. मुसळधार बर्फवृष्टीमुळे हिवाळ्यात ही खिंड साधारणपणे तीन महिने वाहतुकीसाठी बंद असते. मात्र, बोगद्यामुळे हा मार्ग आता वर्षभर खुला राहणार आहे.