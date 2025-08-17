English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

देशातील सर्वात महागडी 'नंबर प्लेट', किंमत एवढी की त्यात दोन आलिशान कार येतील, कोणता होता 'तो' नंबर?

देशात VIP नंबर प्लेटची भलतीच क्रेज अनेकदा पाहायला मिळते. आपली आवडती नंबर प्लेट खरेदी करण्यासाठी काहीजण हजारो रुपये खर्च करतात. पण एका व्यक्तीने आलिशान कार खरेदी करण्यासाठी एवढे पैसे खर्च केले की ज्यात दोन कार आल्या असत्या.   

पूजा पवार | Updated: Aug 17, 2025, 06:27 PM IST
देशातील सर्वात महागडी 'नंबर प्लेट', किंमत एवढी की त्यात दोन आलिशान कार येतील, कोणता होता 'तो' नंबर?
(Photo Credit : Social Media)

Car Number Plate : भारतात आलिशान गाड्यांसह VIP नंबर प्लेटचं ही क्रेज असलेला एक वर्ग आहे. देशातील सेलिब्रिटींसह अनेक बिझनेसमन आणि काही सामान्य व्यक्ती देखील कार खरेदी केल्यावर त्याच्यासाठी VIP नंबर घेतात. अनेकदा तुम्ही महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान आणि मुकेश अंबानी सारख्या लोकप्रिय व्यक्तींच्या गाड्यांवरील या खास VIP नंबर प्लेट पहिल्या असतील. पण तुम्हाला माहितीये का की देशातील सर्वात महागडी नंबर प्लेट कोणाकडे आहे?

VIP नंबर प्लेटसाठी खरेदी केले लाखो रुपये : 

लिटमस7 (Litmus7) कंपनीचे सीईओ वेणु गोपालकृष्णनने नुकतंच त्यांच्या कार कलेक्शनमध्ये एका लग्झरी SUV चा समावेश केला आहे. त्याने जवळपास 4.2 कोटी किंमतीची Mercedes-Benz G63 AMG ही कार खरेदी केली आहे. ही कार जेवढी खास आहे त्यापेक्षा जास्त खास असलेल्या त्याच्या नंबर प्लेटची चर्चा सध्या सर्वत्र होतेय. त्याच्या गाडीचा रजिस्ट्रेशन नंबर KL 07 DG 0007 असा आहे. या खास नंबरसाठी वेणु 47 लाख रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे वेणु गोपालकृष्णनने खरेदी केलेली ही नंबर प्लेट देशातील सर्वात महागडी नंबर प्लेट ठरली आहे. 

नंबर प्लेटमध्ये असं काय आहे खास? 

भारतात VIP नंबर प्लेट्सची क्रेज नेहमीच असते. पण 47 लाखात खरेदी केलेली ही देशातील पहिलीच नंबर प्लेट आहे. सामान्यपणे लोकं VIP नंबर प्लेटसाठी काही हजार खर्च करतात. पण KL 07 DG 0007 ही नंबर प्लेट निवडून वेणु गोपालकृष्णन यांनी याला सर्वात एक्सक्लूसिव नंबर प्लेट बनवली आहे. 

हेही वाचा : मेंदू खाणाऱ्या विषाणूमुळे 'या' राज्यात 9 वर्षीय मुलीचा मृत्यू; अंघोळ करताना 'ही' चूक टाळण्याचा तज्ज्ञांचा इशारा

 

FAQ : 

वेणु गोपालकृष्णन यांच्या गाडीचा रजिस्ट्रेशन नंबर काय आहे?

त्यांच्या गाडीचा रजिस्ट्रेशन नंबर KL 07 DG 0007 असा आहे.

वेणु गोपालकृष्णन यांनी नंबर प्लेटसाठी किती खर्च केले?

वेणु गोपालकृष्णन यांनी त्यांच्या गाडीच्या नंबर प्लेटसाठी 47 लाख रुपये खर्च केले आहेत.

वेणु गोपालकृष्णन यांच्या कारच्या नंबर प्लेटमध्ये काय खास आहे?

KL 07 DG 0007 ही नंबर प्लेट त्याच्या अनोख्या आणि दुर्मीळ संख्येमुळे खास आहे. तसेच, 47 लाख रुपये खर्च करून ती देशातील सर्वात महागडी नंबर प्लेट बनली आहे.

About the Author
Tags:
marathi newscar number plateCar PlateLuxury car

इतर बातम्या

आईला अखेरचा निरोप देताना तेजस्विनीला अश्रू अनावर; राज ठाकरे...

मनोरंजन