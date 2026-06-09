/भारतातील पहिल्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या प्रायव्हेट बँकेंचा लाखो ग्राहकांना जबरदस्त झटका! एका निर्णयामुळे EMI वाढणार, कर्ज महागणार

HDFC Bank: भारतातील पहिल्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या प्रायव्हेट बँकेंचा लाखो ग्राहकांना जबरदस्त झटका दिला आहे. देशातील सर्वात मोठी खाजगी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेने आपल्या कर्जाचे व्याजदर वाढवले आहेत. लाखो ग्राहकांना याचा जबरदस्त फटका बसणार आहे. व्याजदर वाढवल्यामुळे EMI वाढणार आहे. होम लोन पासून सर्व प्रकारची कर्ज महागणार आहेत. एचडीएफसी बँकेने हजारो ग्राहकांना कर्ज दिले आहे.
एचडीएफसी बँकेने आपला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (Marginal Cost of funds-based Lending Rate, MCLR) 5 ते 10 बेसिस पॉइंट्सने वाढवला आहे. हे नवीन दर उद्या, 8 जून 2026 पासून लागू होतील. ग्राहकांना आता घर, कार किंवा वैयक्तिक कर्जाचा हप्ता (EMI) वाढणार आहे.गृहकर्जे, वाहनकर्जे किंवा वैयक्तिक कर्जे घेतलेल्या ग्राहकांवर याचा परिणमा होणार आहे.
ईएमआयमध्ये (EMI) वाढ होणार आहे. तसेत कर्ज परतफेडीच्या कालावधीत देखील वाढ होवू शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या पतधोरण निवेदनात रेपो दर 5.25 टक्के वर स्थिर ठेवल्यानंतर एचडीएफसी बँकेने (HDFC Bank) हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दराशी जोडलेल्या कर्जांवर परिणाम होणार नाही.
एचडीएफसी बँकेचे नवीन एमसीएलआर व्याजदर जाहीर झाले आहेत. बँकेचा MCLR आता वेगवेगळ्या मुदतींसाठी 8.05 टक्के वरून 8.65 टक्के पर्यंत वाढला आहे.
रातोरात – 8.05 टक्के वरून 8.10 टक्के पर्यंत वाढ झाली.
3 महिन्यांचा एमसीएलआर – आता हा दर 8.20 टक्के झाला आहे.
6 महिन्यांचा एमसीएलआर – तो वाढून 8.35 टक्के झाला आहे.
1 वर्षाचा एमसीएलआर - तो 8.35 टक्के वरून 8.40 टक्के पर्यंत वाढला आहे.
2 वर्षीय एमसीएलआर – तो 8.45 टक्के वरून 8.55 टक्के पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
3 वर्षांचा एमसीएलआर – आता तो 8.65 टक्के च्या कमाल पातळीवर पोहोचला आहे.
एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदर वाढीचा थेट ग्राहकांवर होणार आहे. गृह कर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज MCLR शी जोडलेले असेल, तर पुढील रीसेट तारीख येताच तुमचा मासिक EMI आपोआप वाढेल किंवा कर्जाचा कालावधी वाढणार आहे. जर तुमचे कर्ज बाह्य बेंचमार्कशी म्हणजेच थेट आरबीआय रेपो रेटशी जोडलेले असेल, तर या दरवाढीचा तुमच्यावर परिणाम होणार नाही.