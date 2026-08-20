/Explainer : जशास तसे उत्तर! दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाबाहेर बुलडोझर चालवले, काय आहे नेमकं प्रकरण?

भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध आधीपासून तणावपूर्ण असताना त्यात पुन्हा नवीन प्रकरणामुळे तणाव वाढला आहे. पाकिस्तानने भारताविरुद्ध केलेल्या कारवाईला भारतानेही जशास तसे उत्तर दिले आहेत. पाकिस्तानच्या कारवाईला भारताने जबरदस्त प्रत्युत्तर दिलंय. WION च्या वृत्तानुसार, नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाबाहेरील काही अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमणावर बुलडोझर चढवण्यात आलंय. मिळालेल्या माहितीनुसार ही बांधकामे पाकिस्तानी दूतावासाच्या व्हिसा विभागाजवळ आणि उच्चायुक्तालयाच्या निर्धारित परिसराबाहेर असल्याचे व्हिडीओमधून समोर आलंय. आता कारवाई करून भारताने ती हटवली आहे.
काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी भारतीय उच्चायुक्तालयाबाहेरील पार्किंगचे खांब हटवले होते. त्यानंतर भारतानेही नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाबाहेरील अतिक्रमणावर कारवाई करत जसाच तसे उत्तर दिले आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीही दोन्ही देशांनी अनेक वेळा अशाप्रकारची प्रशासकीय कारवाई केली आहे.
अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर हे जम्मू - काश्मीरच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी एक विधान केलं होतं. ते म्हणाले होते की, जम्मू - काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. या वक्तव्यानंतर भारत - पाकिस्तान दूतावास युद्धाला सुरुवात झाली. नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमधील राजनैतिक कार्यालयाबाहेरील या कृतींमुळे जगाचे लक्ष वेधण्यात आलं.
#WATCH | Delhi | Indian authorities dismantle the external security perimeter outside the Pakistan High Commission, removing traffic bollards and barricades that previously ring-fenced the diplomatic compound. pic.twitter.com/QYvbj7s7fE— ANI (@ANI) August 20, 2026
खरंतर या हालचाली किंवा कारवाईबद्दल भारत असो किंवा पाकिस्तान यांनी सविस्तर अधिकृत काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण राजकीय अभ्यासक आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे अभ्यास यांनी या कारवाईला दोन देशातील तणावशी जोडलं आहे. अनेक वर्ष मागे गेल्यावर असंही दिसून आलंय की, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या दूतावासांमध्ये कर्मचारी संख्या कमी करणे, प्रवेश निर्बंध लादणे आणि प्रशासकीय नियंत्रणे अधिक कडक करणे असे अनेक प्रकारे पावलं उचलली आहेत.
#WATCH दिल्ली | भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा घेरा हटा दिया है, उन्होंने ट्रैफ़िक बोलार्ड और बैरिकेड्स हटा दिए हैं, जो पहले डिप्लोमैटिक परिसर को घेरे हुए थे। pic.twitter.com/IZfKY6DNhf— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2026
समोर आलेल्या व्हिडीओमध्ये संबंधित यंत्रणा कॉम्प्लेक्सच्या बाहेरील रस्त्यावरील रचना, अडथळे, ज्यात व्हिसा विभागाजवळील रांग व्यवस्थापन रचना हे सगळं जेसीबी मशीन वापरून हटवत आल्याचे दिसून येत आहे. कारवाईनंतर उच्चायुक्तालयाच्या बाहेर ढिगाऱ्यांचा ढीग साचलंय. तुटलेले लोखंडी कठडे आणि दरवाजे, वाकलेल्या धातूच्या चौकटी, पत्र्याचे पत्रे, विटा आणि काँक्रीट आणि प्लास्टरचे तुकडे सर्वत्र विखुरलेले या व्हिडीओमध्ये दिसत आहे.
VIDEO | Delhi: Authorities dismantle the external security perimeter outside the Pakistan High Commission. Visuals from outside the Pakistan High Commission at Shantipath.— Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/rys6CX5b5j
सीमापार दहशतवाद हे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सध्याच्या तणावाचे मुख्य कारण आहे. पाकिस्तान कायम भारताच्या विरोधातील दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देत असल्याचे अनेक तपासांमधून उघड झालं आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 26 जण ठार झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी बिघडले.
पहलगामला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले. या भारतीय कारवाईत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करुन ते नष्ट केलं.