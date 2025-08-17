English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'फाळणी जिना, काँग्रेस, माऊंटबॅटन जबाबदार'; थेट पाठ्यपुस्तकात...

भारत पाकिस्तान फाळणीला जिना, काँग्रेस आणि लॉर्ड माऊंटबॅटन जबाबदार असल्याचा दावा ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिना’निमित्त प्रसिद्ध केलेल्या पाठ्यपुस्तकातून केला आहे.   

नेहा चौधरी | Updated: Aug 17, 2025, 08:35 AM IST
'फाळणी जिना, काँग्रेस, माऊंटबॅटन जबाबदार'; थेट पाठ्यपुस्तकात...
India Pakistan Partition Congress Jinnah Mountbatten responsible ncert book special module claim

भारत-पाकिस्तान फाळणीसाठी मोहम्मद अली जिना, काँग्रेस पक्ष आणि लॉर्ड माऊंटबॅटन असल्याचा दावा,  एनसीईआरटी मॉड्यूलमधून करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने इयत्ता 6 वी ते 8 वी आणि 9 वी ते 12 वी साठी दोन नवीन मॉड्यूल प्रसिद्ध केलं आहे. नियमित पुस्तकांपेक्षा वेगळे असलेले या मॉड्यूलमधून देशाच्या फाळणीबद्दल भाष्य केलं आहे. या पुस्तकातून मोहम्मद अली जिना, काँग्रेस पक्ष आणि लॉर्ड माउंटबॅटन यांना फाळणीसाठी जबाबदार धरण्यात आलं आहे. ( India Pakistan Partition Congress Jinnah Mountbatten responsible ncert book special module claim)

पुस्तकात नेमका उल्लेख काय?

एनसीआरटीच्या नव्या पुस्तकात 1947 साली झालेल्या फाळणीबद्दल भाष्य करण्यात आला आहे. त्या फाळणीला कोणती एक व्यक्ती जबाबदार नव्हती. मात्र लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी फाळणीला अंतिम रुप देण्यात आणि लागू करण्यात निर्णायक भूमिका निभावली, मात्र ते फाळणीचं कारण नव्हते. माऊंटबॅटन यांनी घाई केली आणि फाळणीच्या वेळी करण्याच्या उपाययोजनांबाबत बेजबाबदारपणा केला. त्यामुळे भारताची फाळणी ही अभूतपूर्व त्रासदायक अशी ठरली, असं म्हटलं गेले आहे. या प्रकारे ऐतिहासिक दृष्टीकोनाचा विचार केला तर भारताच्या फाळणीला तीन घटक जबाबदार होते. त्यात जिन्ना, ज्यांनी फाळणीची मागणी केली होती. दुसरी काँग्रेस ज्यांनी फाळणीचा स्वीकार केला आणि तिसरे माऊंटबॅटन ज्यांनी औपचारिकरित्या फाळणीची प्रक्रिया कार्यान्वित केली, असं म्हणण्यात आले आहे. 

या पुस्तकात असं म्हटलं आहे की, वस्तूस्थिती अशी होती की जिन्ना त्यांच्या जिद्दीवर अडून बसले आणि नेहरु आणि पेटल यांनी विवश होऊन याला परवानगी दिली. त्यानंतर माऊंटबॅटन यांनी फाळणीचला अंतिम रुप दिलं. ब्रिटीश सरकार अखेरच्या क्षणापर्यंत भारत एक राहावा यासाठी प्रयत्नशील होते. व्हाईसरॉय लिनलिथगो आणि व्हॉईसरॉय वावेल हे फाळणीच्या विरोधात होते. लंडनचे तत्कालीन पंतप्रधान म्लेमेंट एटली यांच्या सरकारनेही मे 1947 पर्यंत भारत एकत्र राहावा यासाठी प्रयत्न केले. प्रामुख्यानं हिंसेपासून वाचण्यासाठी काँग्रेसनं फाळणीचा स्वीकार केला. या मॉड्यूलमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या जुलै 1947 मध्ये केलेल्या भाषणाचा काही भागही जोडण्यात आलेला आहे. या भाषणात नेहरु म्हणाले होते की, आपल्याला एकतर फाळणी स्वीकारावी लागेल, अन्यथा नेहमीचा संघर्ष आणि अराजकतेला आपल्याला सामोरं जावं लागणार आहे. 

भाजपचा पुस्तकातील दावाला समर्थन!

1947 साली मुस्लीम लिग, नेहरुंच्या नेतृत्वातील काँग्रेस आणि लॉर्ड माऊंटबॅटन हे सत्तेत होते, हे वास्तव आहे, असं भाजपा नेते शहजाद पुनावाला म्हणाले आहेत. पुनावाला म्हणाले की, 'काँग्रेस किंवा मुस्लीम लिग फाळणी थांबवू शकत होते. मात्र पंडित नेहरु यांनी फाळणीला पसंती दिली. त्यावेळी सत्तेच्या लालसेपोटी आणि तुष्टीकरणासाठी राजकारणात जे चुकीचे निर्णय घेतले गेले, त्यांची किंमत आजपर्यंत देश चुकवत आहे. फाळणीत लाखो लोक मारले गेले आणि कोट्यवधींचा संसार रस्त्यावर आला. जेव्हा आम्ही याची आठवण काढतो तेव्हा काँग्रेस विरोधक करते, सत्यापासून पळण्याचा प्रयत्न करते.'

ज्यात हा उल्लेख आहे, त्या स्पेशल मॉड्यूलचा शैक्षणिक धड्यात समावेश नसतो. ही पुरवणी माहिती आहे. मुलांना एखादा विषय समाजावा यासाठी ही माहिती देण्यात आलेली आहे. पोस्टर्स, चर्चा आणि वाद विवादातून हे मुलांना शिकवण्यात येतं.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
India partition 1947NCERT partition modulesMuhammad Ali Jinnah partitionMountbatten partition roleKashmir conflict history

इतर बातम्या

'मोगलांनी ब्राह्मणांवर मांसाहार...', राऊत फडणवीसा...

महाराष्ट्र बातम्या