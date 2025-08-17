'फाळणी जिना, काँग्रेस, माऊंटबॅटन जबाबदार'; थेट पाठ्यपुस्तकात...

भारत-पाकिस्तान फाळणीसाठी मोहम्मद अली जिना, काँग्रेस पक्ष आणि लॉर्ड माऊंटबॅटन असल्याचा दावा, एनसीईआरटी मॉड्यूलमधून करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने इयत्ता 6 वी ते 8 वी आणि 9 वी ते 12 वी साठी दोन नवीन मॉड्यूल प्रसिद्ध केलं आहे. नियमित पुस्तकांपेक्षा वेगळे असलेले या मॉड्यूलमधून देशाच्या फाळणीबद्दल भाष्य केलं आहे. या पुस्तकातून मोहम्मद अली जिना, काँग्रेस पक्ष आणि लॉर्ड माउंटबॅटन यांना फाळणीसाठी जबाबदार धरण्यात आलं आहे. ( India Pakistan Partition Congress Jinnah Mountbatten responsible ncert book special module claim)
एनसीआरटीच्या नव्या पुस्तकात 1947 साली झालेल्या फाळणीबद्दल भाष्य करण्यात आला आहे. त्या फाळणीला कोणती एक व्यक्ती जबाबदार नव्हती. मात्र लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी फाळणीला अंतिम रुप देण्यात आणि लागू करण्यात निर्णायक भूमिका निभावली, मात्र ते फाळणीचं कारण नव्हते. माऊंटबॅटन यांनी घाई केली आणि फाळणीच्या वेळी करण्याच्या उपाययोजनांबाबत बेजबाबदारपणा केला. त्यामुळे भारताची फाळणी ही अभूतपूर्व त्रासदायक अशी ठरली, असं म्हटलं गेले आहे. या प्रकारे ऐतिहासिक दृष्टीकोनाचा विचार केला तर भारताच्या फाळणीला तीन घटक जबाबदार होते. त्यात जिन्ना, ज्यांनी फाळणीची मागणी केली होती. दुसरी काँग्रेस ज्यांनी फाळणीचा स्वीकार केला आणि तिसरे माऊंटबॅटन ज्यांनी औपचारिकरित्या फाळणीची प्रक्रिया कार्यान्वित केली, असं म्हणण्यात आले आहे.
या पुस्तकात असं म्हटलं आहे की, वस्तूस्थिती अशी होती की जिन्ना त्यांच्या जिद्दीवर अडून बसले आणि नेहरु आणि पेटल यांनी विवश होऊन याला परवानगी दिली. त्यानंतर माऊंटबॅटन यांनी फाळणीचला अंतिम रुप दिलं. ब्रिटीश सरकार अखेरच्या क्षणापर्यंत भारत एक राहावा यासाठी प्रयत्नशील होते. व्हाईसरॉय लिनलिथगो आणि व्हॉईसरॉय वावेल हे फाळणीच्या विरोधात होते. लंडनचे तत्कालीन पंतप्रधान म्लेमेंट एटली यांच्या सरकारनेही मे 1947 पर्यंत भारत एकत्र राहावा यासाठी प्रयत्न केले. प्रामुख्यानं हिंसेपासून वाचण्यासाठी काँग्रेसनं फाळणीचा स्वीकार केला. या मॉड्यूलमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या जुलै 1947 मध्ये केलेल्या भाषणाचा काही भागही जोडण्यात आलेला आहे. या भाषणात नेहरु म्हणाले होते की, आपल्याला एकतर फाळणी स्वीकारावी लागेल, अन्यथा नेहमीचा संघर्ष आणि अराजकतेला आपल्याला सामोरं जावं लागणार आहे.
1947 साली मुस्लीम लिग, नेहरुंच्या नेतृत्वातील काँग्रेस आणि लॉर्ड माऊंटबॅटन हे सत्तेत होते, हे वास्तव आहे, असं भाजपा नेते शहजाद पुनावाला म्हणाले आहेत. पुनावाला म्हणाले की, 'काँग्रेस किंवा मुस्लीम लिग फाळणी थांबवू शकत होते. मात्र पंडित नेहरु यांनी फाळणीला पसंती दिली. त्यावेळी सत्तेच्या लालसेपोटी आणि तुष्टीकरणासाठी राजकारणात जे चुकीचे निर्णय घेतले गेले, त्यांची किंमत आजपर्यंत देश चुकवत आहे. फाळणीत लाखो लोक मारले गेले आणि कोट्यवधींचा संसार रस्त्यावर आला. जेव्हा आम्ही याची आठवण काढतो तेव्हा काँग्रेस विरोधक करते, सत्यापासून पळण्याचा प्रयत्न करते.'
ज्यात हा उल्लेख आहे, त्या स्पेशल मॉड्यूलचा शैक्षणिक धड्यात समावेश नसतो. ही पुरवणी माहिती आहे. मुलांना एखादा विषय समाजावा यासाठी ही माहिती देण्यात आलेली आहे. पोस्टर्स, चर्चा आणि वाद विवादातून हे मुलांना शिकवण्यात येतं.