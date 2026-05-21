/1 रुपयात इडली अन् 5 रुपयात पोटभर जेवण, भारतात कुठे मिळते ही सुविधा? खर्च कोण करतं?

Idali in 1 Rupees: योग्य धोरण, अनुदान आणि स्थानिक सहभाग यामुळे भूक आणि दारिद्र्याविरुद्ध प्रभावी लढा देता येतो हे जे. जयललिता यांच्या या उपक्रमाने दाखवून दिले. भविष्यातही अशा योजनांची गरज अधिक भासणार आहे.
Amma Canteen History: तामिळनाडूमधील “अम्मा कँटीन” मॉडेलने देशभरात स्वस्त आणि परवडणाऱ्या अन्नपुरवठ्याचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. 1 रुपयात इडली आणि 5 रुपयांत जेवण देणारी ही योजना नेमकी कशी काम करते?
तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी सुरू केलेली “अम्मा कँटीन” योजना ही गरीब आणि गरजू लोकांसाठी अत्यंत स्वस्त दरात अन्न उपलब्ध करून देणारी सरकारी योजना आहे. शहरी भागातील कामगार, मजूर, रिक्षाचालक, वृद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना याचा सर्वाधिक फायदा होतो.
या योजनेत सरकार मोठ्या प्रमाणावर अनुदान (subsidy) देते. प्रत्यक्षात एका थाळीचा खर्च जास्त असतो, पण ग्राहकांकडून केवळ प्रतीकात्मक शुल्क घेतले जाते—जसे 1 रुपयात इडली, 5 रुपयांत सांबार-भात किंवा 3३ रुपयांत इडली. उर्वरित खर्च राज्य सरकार उचलते. त्यामुळे अन्नाची गुणवत्ता राखत किंमत कमी ठेवली जाते.
या कँटीनचे संचालन मुख्यतः महिलांच्या स्वयं-सहायता गटांकडे (Self Help Groups) सोपवले गेले आहे. त्यामुळे दोन फायदे होतात. स्थानिक महिलांना रोजगार मिळतो,व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि स्थानिक पातळीवर सक्षम राहते.
या महिलांना प्रशिक्षण देऊन अन्न तयार करणे, स्वच्छता आणि ग्राहक सेवा यामध्ये कौशल्य विकसित केले जाते.
अम्मा कँटीनमध्ये दिले जाणारे अन्न साधे असते, पण पोषणमूल्यांचा विचार करून तयार केले जाते. इडली, सांबार, भात, दहीभात यांसारखे पदार्थ नियमित दिले जातात. कमी खर्चात जास्तीत जास्त लोकांना पोटभर आणि पौष्टिक अन्न देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
महागाईच्या पार्श्वभूमीवर शहरांमध्ये स्वस्त अन्न मिळणे कठीण असते. अशा वेळी अम्मा कँटीन हा मोठा दिलासा ठरतो. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लोकांना कमी पैशात दोन वेळचे जेवण मिळते. त्यामुळे त्यांचा आर्थिक ताण कमी होतो आणि जीवनमान सुधारते.
अम्मा कँटीनच्या यशानंतर अनेक राज्यांनी अशा प्रकारच्या योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण ही योजना केवळ अन्नपुरवठा नाही, तर सामाजिक सुरक्षा (social safety net) म्हणून काम करते. शहरी दारिद्र्य कमी करण्यासाठी आणि भूकबळी टाळण्यासाठी हे मॉडेल प्रभावी मानले जाते.
या योजनेसमोर काही आव्हानेही आहेत.सतत अनुदान देण्याचा आर्थिक भार,अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छता कायम राखणे आणि मोठ्या प्रमाणावर व्यवस्थापन संभाळणे महत्वाचे असते. तरीही योग्य नियोजन आणि पारदर्शकता राखल्यास ही योजना दीर्घकाळ टिकू शकते आणि इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरू शकते.