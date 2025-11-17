English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अंबानी-अदानी अब्जाधीशांच्या यादीत भारताचा प्लास्टिक किंग; मुंबईतील 'या' व्यक्तीने 91 वर्षात कमवली ₹285615610000 संपत्ती

Bajranglal Taparia & family: अब्जाधीशांच्या यादीत फक्त अंबानी आणि अदानी यांची संपत्तीचा उल्लेख होत आणि हेच दोन भारतीय त्यात आहे, असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर थांबा. या यादीत अजून एका उद्योगपतीचं नाव असून त्यांच्या संपत्तीत सातत्याने वाढ होताना पाहिला मिळत आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 17, 2025, 01:59 PM IST
अंबानी-अदानी अब्जाधीशांच्या यादीत भारताचा प्लास्टिक किंग; मुंबईतील 'या' व्यक्तीने 91 वर्षात कमवली ₹285615610000 संपत्ती

Bajranglal Taparia & Family : फोर्ब्स ही कायम अब्जाधीशांच्या यादी जाहीर करतात. या यादीत मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्या संपत्तीबद्दल आणि ते कोणत्या क्रमांकावर आहेत याबद्दल सांगण्यात येतं. तुम्हालाही कायम अंबानी आणि अदानी यांच्याबद्दलच माहिती असेल. पण या यादीत एक नाव असं पण जे शांतपणे त्यांची संपत्ती वाढवताना दिसून येतं. एवढंच नाही तर निवृत्तीनी वाढत्या वयानुसार अनेक जण चार भिंतीत आणि पलंगाला खिळतात. पण ही व्यक्ती आजही वयाच्या 91 वर्षीही आपल्या उद्योगाला उंचावर येण्यासाठी धडपड करत आहे. या व्यक्तीने भारतातील 100 श्रीमंतांच्या यादीत आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. फोर्ब्सने भारतातील 100 श्रीमंतांच्या यादीत अंबानी आणि अदानींसह ही व्यक्ती 99 व्या क्रमांकावर आहे. कोण आहे ही व्यक्ती जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

अंबानी-अदानी अब्जाधीशांच्या यादीत भारताचा प्लास्टिक किंग

या व्यक्तींची कंपनी त्यांच्या वयापेक्षा काही वर्षांनी लहान आहे. 84 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या त्यांच्या कंपनीमुळे त्यांना भारतातील 100 श्रीमंतांच्या यादीत स्थान मिळालंय. फोर्ब्सच्या या यादीत 99 व्या क्रमांकावर 91 वर्षीय बजरंगलाल टपारिया आहेत. बजरंगलाल टपारिया हे भारताचे 'प्लास्टिक किंग' म्हणून ओळखले जातात. भारतातील सर्वात मोठ्या प्लास्टिक उत्पादन कंपन्यांपैकी एक असलेल्या सुप्रीम इंडस्ट्रीजचे संस्थापक बजरंग टपारिया यांनी वयाला आव्हान दिलं आहेत. 

राजस्थानातील जसवंतगड या गावातील रहिवासी बीएल तपारिया यांनी एक छोटासा कारखाना स्थापन केली. त्यानंतर हळूहळू त्याचा विस्तार करत करत त्यांनी या कंपनीला नवीन उंचीवर नेऊन पोहोचवलं आहे. आज त्यांच्या कंपनीची उत्पादने बहुतेक घरांमध्ये तुम्हाला दिसून येईल. सुप्रीम इंडस्ट्रीजचे देशभरात 35 हून अधिक कारखाने आहेत. त्यांनी केवळ खुर्च्याच नव्हे तर टेबल, मोल्डेड फर्निचर आणि कंपोझिट गॅस सिलिंडर, बाथरूम फिटिंग्ज आणि स्टोरेज सोल्यूशन्सपर्यंत आपल्या व्यवसायाचा विस्तार केला आहे. आज त्यांची कंपनी केवळ भारतातच नाही तर जगातील 55 देशांमध्ये त्यांची उत्पादने विकत आहेत. प्रगतीसोबतच ते त्यांच्या परोपकारासाठीही चर्चेत असतात. त्यांना जसवंतगडचे भामाशाह म्हटलं जातं. 

प्लास्टिक किंगची एकूण संपत्ती किती?  

राजस्थानाचे असले तरी सध्या मुंबईचे रहिवासी बीएल टपारिया यांची एकूण संपत्ती $3.22 अब्ज किंवा ₹2,85,61,56,10,000 आहे. त्यांची कंपनी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, चे मार्केट कॅप अंदाजे $471.24 अब्ज आहे. त्यांची कंपनी स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध करण्यात आली आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Bajranglal Taparia networthowner of Supreme Industriesforbes billionair listowner of Supreme pipeowner of Supreme Industries Limited

इतर बातम्या

शून्य रन पाच विकेट्स... 'या' भारतीय बॉलरने एकही ध...

स्पोर्ट्स