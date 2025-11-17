अंबानी-अदानी अब्जाधीशांच्या यादीत भारताचा प्लास्टिक किंग; मुंबईतील 'या' व्यक्तीने 91 वर्षात कमवली ₹285615610000 संपत्ती

Bajranglal Taparia & Family : फोर्ब्स ही कायम अब्जाधीशांच्या यादी जाहीर करतात. या यादीत मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्या संपत्तीबद्दल आणि ते कोणत्या क्रमांकावर आहेत याबद्दल सांगण्यात येतं. तुम्हालाही कायम अंबानी आणि अदानी यांच्याबद्दलच माहिती असेल. पण या यादीत एक नाव असं पण जे शांतपणे त्यांची संपत्ती वाढवताना दिसून येतं. एवढंच नाही तर निवृत्तीनी वाढत्या वयानुसार अनेक जण चार भिंतीत आणि पलंगाला खिळतात. पण ही व्यक्ती आजही वयाच्या 91 वर्षीही आपल्या उद्योगाला उंचावर येण्यासाठी धडपड करत आहे. या व्यक्तीने भारतातील 100 श्रीमंतांच्या यादीत आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. फोर्ब्सने भारतातील 100 श्रीमंतांच्या यादीत अंबानी आणि अदानींसह ही व्यक्ती 99 व्या क्रमांकावर आहे. कोण आहे ही व्यक्ती जाणून घेऊयात.
या व्यक्तींची कंपनी त्यांच्या वयापेक्षा काही वर्षांनी लहान आहे. 84 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या त्यांच्या कंपनीमुळे त्यांना भारतातील 100 श्रीमंतांच्या यादीत स्थान मिळालंय. फोर्ब्सच्या या यादीत 99 व्या क्रमांकावर 91 वर्षीय बजरंगलाल टपारिया आहेत. बजरंगलाल टपारिया हे भारताचे 'प्लास्टिक किंग' म्हणून ओळखले जातात. भारतातील सर्वात मोठ्या प्लास्टिक उत्पादन कंपन्यांपैकी एक असलेल्या सुप्रीम इंडस्ट्रीजचे संस्थापक बजरंग टपारिया यांनी वयाला आव्हान दिलं आहेत.
राजस्थानातील जसवंतगड या गावातील रहिवासी बीएल तपारिया यांनी एक छोटासा कारखाना स्थापन केली. त्यानंतर हळूहळू त्याचा विस्तार करत करत त्यांनी या कंपनीला नवीन उंचीवर नेऊन पोहोचवलं आहे. आज त्यांच्या कंपनीची उत्पादने बहुतेक घरांमध्ये तुम्हाला दिसून येईल. सुप्रीम इंडस्ट्रीजचे देशभरात 35 हून अधिक कारखाने आहेत. त्यांनी केवळ खुर्च्याच नव्हे तर टेबल, मोल्डेड फर्निचर आणि कंपोझिट गॅस सिलिंडर, बाथरूम फिटिंग्ज आणि स्टोरेज सोल्यूशन्सपर्यंत आपल्या व्यवसायाचा विस्तार केला आहे. आज त्यांची कंपनी केवळ भारतातच नाही तर जगातील 55 देशांमध्ये त्यांची उत्पादने विकत आहेत. प्रगतीसोबतच ते त्यांच्या परोपकारासाठीही चर्चेत असतात. त्यांना जसवंतगडचे भामाशाह म्हटलं जातं.
राजस्थानाचे असले तरी सध्या मुंबईचे रहिवासी बीएल टपारिया यांची एकूण संपत्ती $3.22 अब्ज किंवा ₹2,85,61,56,10,000 आहे. त्यांची कंपनी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, चे मार्केट कॅप अंदाजे $471.24 अब्ज आहे. त्यांची कंपनी स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध करण्यात आली आहे.